בן שלטון התקרב לחצי גמר טורניר גמר הסבב בטורינו, לאחר שגבר היום (חמישי) על הספרדי רפאל חודאר 6:7 (8), 5:7 וסיים את שלב הבתים עם מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד.

בן שלטון התקרב לחצי גמר טורניר גמר הסבב בטורינו, לאחר שגבר היום (חמישי) על הספרדי רפאל חודאר 6:7 (8), 5:7 וסיים את שלב הבתים עם מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד.

בן שלטון התקרב לחצי גמר טורניר גמר הסבב בטורינו, לאחר שגבר היום (חמישי) על הספרדי רפאל חודאר 6:7 (8), 5:7 וסיים את שלב הבתים עם מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד.