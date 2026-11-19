בן שלטון התקרב לחצי גמר טורניר גמר הסבב בטורינו, לאחר שגבר היום (חמישי) על הספרדי רפאל חודאר 6:7 (8), 5:7 וסיים את שלב הבתים עם מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד.
האמריקאי בן ה-24 יעלה לחצי הגמר לצד אלכסנדר זברב, אלא אם ארתור פילס ינצח את הגרמני בשתי מערכות במשחק הערב. כל תוצאה אחרת תעניק לשלטון את המקום השני בבית ג'ון מקנרו, אחרי זברב שכבר הבטיח את הפסגה. חודאר, בהופעת הבכורה שלו בטורניר, סיים עם שלושה הפסדים והודח.
שלטון, המדורג רביעי בעולם, נקלע למערכה ראשונה צמודה במיוחד, שבה נזקק לשובר שוויון ארוך כדי להכריע. הוא הציל שתי נקודות מערכה לפני שזכה במערכה הראשונה. במערכה השנייה כבר עלה ליתרון 2:4, אך הספרדי הצעיר, שהרשים לאורך עונת הבכורה שלו בסבב, הצליח להשוות ל-5:5. שלטון לא נבהל, שבר במשחקון ה-11 והגיש לניצחון בתום שעתיים ושבע דקות.
כעת הוא עשוי להפוך לאמריקאי הצעיר ביותר שמעפיל לחצי גמר טורניר גמר הסבב מאז אנדי רודיק, שעשה זאת ב-2004 בגיל 22.