אלכסנדר זברב (שני בעולם) ובן שלטון (תשיעי בעולם) ייפגשו ביום ראשון בגמר אליפות ארה"ב הפתוחה, ומי שיזכה - יניף את התואר בפעם הראשונה בקריירה שלו. זברב ניצח 3:6, 6:7(7), 6:7(6) את קארן חצ'אנוב (50) בדרך להופעה שנייה בגמר בניו-יורק, והוא יקווה לזכות בגראנד סלאם שני השנה (ובכלל), לאחר הזכייה ברולאן גארוס. שלטון, שעד לאליפות זו עדיין לא היה בגמר גראנד סלאם, גבר 6:4, 3:6, 3:6, 5:7 על פרנסס טיאפו.

אחרי פתיחת אליפות מגומגמת מבחינתו, עם שני ניצחונות קשים, זברב נכנס לקצב החל מהסיבוב השלישי ומאז לא שמט מערכה. אלוף רולאן גארוס המשיך במגמה זו גם הלילה (בין שישי לשבת) ועצר את המומנטום הנהדר של חצ'אנוב, שאמנם נתן פייט נהדר, אך פספס הזדמנויות במערכה השנייה והשלישית וסיים את דרכו בחצי הגמר.

גלריה עלה לגמר. אלכסנדר זברב ( צילום: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אחרי שכל אחד מהטניסאים שמר על ההגשה שלו, זברב השיג שבירה בודדת במשחקון השמיני והוסיף ניצחון בתשיעי בדרך לניצחון במערכה הראשונה. המומנטום של הגרמני נמשך בפתיחת הסט השני עם שבירה כבר במשחקון הראשון, אך חצ'אנוב הגיב עם שבירה משלו במשחקון הרביעי והמערכה הלכה לשובר שוויון. הרוסי עלה כבר ל-3:5 בשובר השוויון, אך זברב התעשת ויצא עם הניצחון גם במערכה השנייה.

אף אחד משני הטניסאים לא הצליח לשבור את יריבו במהלך המערכה השלישית, וגם היא הלכה לשובר שוויון. גם כאן חצ'אנוב היה בעמדה מצוינת, ואף עמד בפני שתי נקודות מערכה כשהוביל 4:6 ו-5:6 בשובר השוויון, אך זברב שוב הצליח להפוך את הקערה וסגר עניין בדרך להופעה ראשונה בגמר בארה"ב מאז 2020 וגמר גראנד סלאם שלישי העונה (אחרי הזכייה בפריז וההפסד בגמר בווימבלדון).

בחצי הגמר השני, שלטון המשיך באליפות המופלאה שלו. המדורג תשיעי, שהדהים את אלקראס ברבע הגמר, ניצח בדרבי האמריקאי את טיאפו (12 בעולם) ורשם את הישג השיא בקריירה שלו עם גמר גראנד סלאם ראשון. כעת, הוא יקווה להיות הטניסאי הגבר הראשון מארה"ב שזוכה בטורניר הביתי מאז 2003 (אז עשה זאת אנדי רודיק).

גמר גראנד סלאם ראשון בקריירה. בן שלטון ( צילום: AP Photo/Frank Franklin II )

ההתחלה הייתה של טיאפו שניצח במערכה הראשונה הודות לשבירה אחת במשחקון התשיעי. שלטון פתח את המערכה השנייה עם שבירה במשחקון השני, טיאפו שבר בחזרה במשחקון הבא, אך המדורג תשיעי השיג שבירה נוספת במשחקון השמיני וניצח בזה שאחריו בדרך לשוויון במערכות. מכאן המומנטום עבר צד, ושלטון השתלט על העניינים. בסט השני הוא שבר פעמיים, כאשר השבירה האחרונה הגיעה לאחר שטיאפו הדף שלוש נקודות שבירה+מערכה במשחקון התשיעי - אך בפעם הרביעית שלטון כבר לא פספס ועלה ל-1:2.