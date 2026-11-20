המחזור העשירי בליגת ווינר בכדוריד סיפק חמישה משחקים, ובראשם המפגש שבו גברה מכבי ראשון לציון על מכבי ת"א 35:36. המשחק היה צמוד לכל אורכו, כאשר נדב ניזרי הוביל את המנצחת עם 11 שערים, ירמי סידי הוסיף 10 ולידור פסו תרם שבעה. בצד השני בלטו פולג אסייג ושניר נציה עם שבעה שערים כל אחד.

רמת השרון סיפקה את אחת ההצגות של המחזור, כשמחצה את נס ציונה 28:44. מילאן פבלוביץ' ורם טורקניץ' הובילו את המנצחת עם שמונה שערים כל אחד, ברק קרמון, מיכאלו רדויקוביץ' ועמית מוטולה הוסיפו שישה. בנס ציונה בלט אסף שרון עם שמונה שערים.

קיו ויניסיוס מחולון בפעולה, היום מול ערד ( צילום: אגם לוי )

הפועל ראשון לציון גברה על מכבי קריית מוצקין 32:36. שלו יעיש הוביל את המנצחת עם שמונה שערים, נריה עובד הוסיף שבעה ואיבן קראצ'יץ' תרם שישה. מנגד, אוראל נחמני היה המצטיין בקריית מוצקין עם עשרה שערים.

הפועל אשדוד ניצחה את מכבי עירוני רחובות 24:29. איתי סויסה כבש שמונה שערים לזכות אשדוד, נאור כהן הוסיף חמישה. אצל רחובות בלטו ספאסוי גאצ'ביץ' ועמית בן-עטייה עם חמישה שערים כל אחד.