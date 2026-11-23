הטניס העולמי נזקק לסיום השנה הזה של קרלוס אלקראס. הוא נזקק לראות אותו שוב בריא לגמרי, עושה את הטריקים שלו, חוזר ממצבים אבודים ומנצח בטורניר גדול. הניצחון של אלקראס 2:6, 6:7 בגמר סבב ה-ATP בטורינו, על המדורג מספר 1 בעולם אלכסנדר זברב, כשהוא חוזר מפיגור 6:3 בשובר השוויון של המערכה השנייה, מביא איתו בעיקר אנחת רווחה.

אלקראס הוא בסך הכל השחקן הרביעי אי פעם שזוכה בכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם ובגמר הסבב (הוא מצטרף לאנדרה אגאסי, רוג׳ר פדרר ונובאק ג'וקוביץ'), ובגיל 23 וחצי הוא הכי צעיר שעושה את זה בהפרש גדול. אבל כל אלה נתונים מעניינים לספרי ההיסטוריה, ההווה היה צריך לראות את אלקראס חוזר לעצמו ומסיים את 2026 עם שלושה תארים רצופים, וגם עושה קצת סדר: זברב שחקן טוב והוא ראשון בעולם השנה, אבל הוא רחוק מלהיות השחקן הכי טוב בעולם.

גלריה אלקראס עם גביע גמר הסבב ( צילום: Marco BERTORELLO / AFP )

הגמר בטורינו סיים עונה מוזרה מאוד בטניס הגברים. יאניק סינר ואלקראס, שנכנסו בקלילות שאיש לא צפה לוואקום העצום שהותירו פדרר ורפאל נדאל, היו פצועים בחלקים גדולים של השנה. לאלקראס הייתה פציעה בשורש כף היד, שאילצה אותו להחמיץ שני טורנירי גראנד סלאם והותירה אותו לא מוכן מספיק לאליפות ארה"ב. סינר, הסתבר, הוא לא באמת רובוט. הייתה לו קריסה מוזרה בחום של רולאן גארוס, וחודשים ספורים אחר כך הוא סיים את השנה בגלל פציעה בברך. בזמן הקצר בו הם כן היו בריאים, זכה אלקראס באליפות אוסטרליה וסינר בווימבלדון, אבל את רוב השנה הם פינו לזברב שבגיל 29 מצא עצמו סוף סוף אלוף גראנד סלאם, פעמיים, וגם מספר 1 בעולם.

זברב שמע כמובן את הקולות כל השנה. הוא לא אהב את הצורך להצדיק שוב ושוב את המקום הראשון שלו. אפשר להבין אותו. אתה משחק מול מי שנמצא מולך, וזו לא אשמתו ששחקנים יותר טובים ממנו נפלו בזה אחר זה. הרי גם זברב סבל מפציעות רציניות לאורך השנים, כולל אחת שנראתה מחסלת-קריירה, והוא מתמודד עם סוכרת.

מספר 1 אבל לא הכי טוב. זברב ( צילום: AP Photo/Luca Bruno )

זברב זכה מההפקר

העובדה היא שהוא נותר לעמוד על הרגליים בשנה שהדגישה יותר מתמיד כמה קשה סבב טניס הגברים, וכמה הסגנון הכוחני מרוקן את השחקנים. ואולם, עד שסינר התרסק הוא ניצח את זברב חמש פעמים השנה, ואלקראס ניצח אותו פעמיים. הוא לא ניצח אותם אפילו פעם אחת. הוא זכה באליפות ארה"ב כשהוא עובר בדרך רק שחקן טופ-10 אחד. בסופו של דבר, הוא ראשון בעולם מכוח האלימינציה, ואפשר להבין מדוע הוא מספר לעצמו סיפורים אחרים.