הישג נהדר לכרם פרימו, שזכתה הערב (שבת) במדליית הארד בגראנד סלאם בודפשט ורשמה מדליה ראשונה בקריירה בתחרות מהסבב היוקרתי. זו המדליה השנייה של המשלחת הישראלית בהונגריה, לאחר שאתמול זכה יצחק אשפיז בזהב.

פרימו, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 63 ק"ג, פתחה את יום הקרבות בניצחון באיפון על סטאר קנואיסטאר הדרום-אפריקאית. בשמינית הגמר גברה בעונשים על רנטה זכובה הצ'כית, אך ברבע הגמר נעצרה מול קאיה קייזר הסלובנית, שהשיגה יוקו ושלחה אותה לבית הניחומים.

הג'ודאית הישראלית כרם פרימו ( צילום: איגוד הג'ודו )

הישראלית התאוששה במהירות מההפסד וגברה באיפון על נטליה קרופסקה הפולנייה בדרך לקרב על הארד, שבו המתינה לה לאורה פאזליו מקוסובו – מדליסטית הארד מאולימפיאדת פריז ומאליפויות העולם ב-2024 וב-2025.

הקרב נפתח בשליטה של פאזליו, ופרימו ספגה שני עונשים כבר בדקה הראשונה. למרות הפתיחה הלא טובה היא נותרה בתמונה, וההתמודדות נכנסה לניקוד זהב. פרימו הגבירה את הלחץ, יצאה פעם אחר פעם להתקפות ולבסוף השיגה יוקו שהעניק לה ניצחון מרשים ואת המקום על הפודיום.

"אני שמחה ומאושרת", אמרה פרימו. "זו מדליית הגראנד סלאם הראשונה שלי והיא מרגשת אותי מאוד. זו מתנה גדולה עבורי ומתנה נוספת למדינה לכבוד ראש השנה. אני שמחה מאוד על ההישג, אבל יודעת שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם. אמשיך לעבוד קשה, להשתפר ולשאוף הכי גבוה שאפשר".

המאמן הראשי של נבחרת הנשים, שני הרשקו, אמר: "אני מאוד שמח וגאה בכרם. מדליית גראנד סלאם ראשונה היא ציון דרך משמעותי בקריירה שלה. היא הגיעה אחרי יום תחרות איכותי מאוד, שבו כרם הראתה יכולת גבוהה, אופי, נחישות ובגרות ברגעים החשובים".

הרשקו הוסיף: "הניצחון בקרב על המדליה מול יריבה מהטופ העולמי ומדליסטית אולימפית מפריז מדגיש את איכות ההישג ואת ההתקדמות שכרם עושה. מגיע לה הרבה קרדיט על העבודה הקשה ועל הדרך שהיא עוברת. זו עוד מדליה חשובה לנבחרת ועוד מתנה משמחת למדינת ישראל לכבוד ראש השנה. ממשיכים קדימה".