בשעה טובה, ואחרי פגרה שנייה של שלושה שבועות בתוך פחות מחודשיים, ליגת העל חוזרת, והפעם כדי להישאר עד מרץ. לפנינו 18 מחזורים בלי הפרעה, בלי נבחרת, שזרוע, בג"ץ או בצלם, וזו הזדמנות טובה להיזכר ב-14 הקבוצות שהשארנו מאחור עם תקציר של הפרקים הקודמים וטיזר לקראת הבאים. והרי מדד העוצמה של ליגת העל רגע לפני תחילת הרצף של מחזורים 11-28.

מכבי ת"א: קבוצה שניצחה רק בשניים מחמשת המחזורים האחרונים לא אמורה להקדים בדירוג העוצמה יריבה עירונית שמחזיקה ברצף של שישה ניצחונות בליגה ועוד ניצחון אחד על אותה קבוצה בגמר גביע הטוטו, אבל עוצמה היא לא רק קורותיה של הקבוצה בחודשיים האחרונים, אלא גם הניסיון שלה במעמד ומה שמחכה לה בעתיד הקרוב. למכבי ת"א יש סגל עמוק מליריבתה, יותר איכות בחלק הקדמי ובעיקר סידור משחקים מיטיב שאמור להשיב אותה למקום הראשון בתוך שבועיים לכל היותר - שלושה משחקי בית מול הפועל פ"ת, עירוני טבריה והפועל ירושלים, ומשחק חוץ בקריית שמונה, זאת אומרת בנתניה. כל דבר מתחת ל-12 נקודות וארבעה שערים של דור פרץ ייחשב להפתעה.

גלריה הסגל הכי עמוק מבין הגדולות. עלי קמארה מול דניאל דאפה ( צילום: עוז מועלם )

הפועל ת"א: הקבוצה הנכונה של הרגע. אין לדעת איך 19 הימים שחלפו מהניצחון הגדול בטרנר למשחק מול מכבי פ"ת ישפיעו על המוליכה. האם הם יכבו להבות שהובערו במאמץ רב, או שדווקא מדובר במתנה במסווה, שובר גלים שהעניק מנוחה פיזית ורגיעה מנטלית לקבוצה שעלולה הייתה גם להסתחרר מהחמצן הדליל בפסגה. הפועל ת"א היא הקבוצה שהכי קשה לשחק נגדה בליגה, ולא משנה אם אתה גדול או קטן. היא אולי יורקת דם לפעמים כדי להבקיע, אבל להבקיע לה מצריך מאמץ גדול בהרבה. היא השלם שהכי גדול מסך חלקיו, אבל העיכוב בחזרה של סתיו טוריאל מהפציעה והכושר הלא טוב של דגלאס אווסו עלולים להותיר מאחור חלקים שיהיו קטנים מדי אפילו עבור כוח-העל של אליניב ברדה לייצר את אותו שלם שגדול מסך חלקיו.

הפועל באר-שבע: האלופה תנסה להשיג הערב נקודות מבשיקטאש בליגה האירופית. יותר חשוב לה שהשופט ישרוק לסיום ובכך יקרב אותה עוד 90 דקות אל היעד - סיום הקמפיין האירופי שהוא בעיקר עונש. החל מיום שני הקרוב, אז תפגוש את מכבי נתניה, ובמשך קרוב לחודשיים, היא תוכל להתרכז באופן כמעט בלעדי בליגת העל, להוציא את המשחק מול יובנטוס ב-10 בדצמבר. יהיה לה שבוע לעצור ולנשום בין משחק מול הפועל חיפה להפועל ר"ג, ובין הפועל פ"ת לקריית שמונה, ובין קריית שמונה לעירוני טבריה - זכות מובנת מאליה עבור יריבותיה, אבל סיבה למסיבה עבורה. זה אמור לאפשר לבאר-שבע להסדיר נשימה ולהביא לידי ביטוי את היתרונות של הסגל שלה, אולי העמוק והאיכותי בליגה.

מכבי חיפה: מכבי חיפה אולי חטפה 11 שערים בשלושת משחקיה האחרונים, אבל מכבי חיפה ההיא כבר לא גרה כאן יותר. העזיבה של ברק בכר ומינויו של רן בן שמעון משליכים אליה חבל הצלה שאולי יתברר בהמשך שלא היה די בו כדי לחלץ אותה, אבל לפחות בזמן אמת הוא מציע לה פתח לשינוי שאין לבית"ר ירושלים, שמצבה לא טוב יותר. מפוקפקות ככל שיהיו נסיבות מינויו של המחליף, והסכנה שהכל יתברר כפארסה מסוג חדש, מכבי חיפה פתחה את מצנח המאמן החדש בתזמון קריטי, לפני רצף משחקים קטלני שהיא חייבת לעבור בשלום - סכנין בחוץ, בית"ר בבית, דרבי ומכבי ת"א בתוך 23 ימים.

חבל הצלה למכבי חיפה? רן בן שמעון ( צילום: Valdrin Xhemaj/REUTERS )

מכבי נתניה: אם מחליטים לעשות למכבי נתניה טובה ולהגדיל את חמש הגדולות לשש, מגלים שבעוד בית"ר ירושלים ומכבי חיפה עדיין לא ניצחו אף אחת מחמש האחרות, נתניה מחזיקה במאזן של 6 מ-9 כולל שתי רביעיות, ועוד נשאר לה לפגוש את באר-שבע והפועל ת"א. את העובדה שנתניה שווה יותר מהמקום שלה בטבלה צריך לפרש לא כמיצוי לא מספק של הפוטנציאל, אלא כהבטחה לבאות. נתניה ספגה שמונה שערים בלבד בעשרה משחקים, ובמקביל ההתקפה שלה מאיימת על המסגרת יותר מכל קבוצה פרט למכבי ת"א. כדורים שלא נכנסים זו סטטיסטיקה שטיבה להתיישר. יהיה בסדר, אולי אפילו יותר מבסדר.

בית"ר ירושלים: היא רחוקה שבע נקודות מהמקום הראשון ושש נקודות מהמקום השני. מתמטית, זה אומר שמרווח הטעות של בית"ר צר עד לא קיים. חדשות רעות, משום שחמשת המשחקים הקרובים שלה הם דרבי, מכבי חיפה בחוץ, באר-שבע והפועל ת"א בבית ומכבי נתניה בחוץ. שיקום מי שחושב שבית"ר מסוגלת לשרוד את זה בלי לאבד לפחות חמש נקודות. גם אם קשה לדמיין מצב שבו בית"ר תסיים את העונה מתחת למכבי נתניה, נכון לנקודת הזמן הזאת, בשקלול המשחקים שהיו ואלו שיהיו בתקופה הקרובה, היא אולי חלק מחמש הגדולות, אבל לא חלק מחמש הקבוצות במצב הטוב ביותר.

איגור זלאטנוביץ' מול בראיין קרבאלי ( צילום: עוז מועלם )

בני סכנין: התחבר ליוסי אבוקסיס, זהו. לקח לו זמן, אבל בסוף הוא בנה בדיוק את המכונה שהוא רצה - המכונה שעוקרת את העיניים של כל מי שאוהב כדורגל. סכנין לא הפסידה כבר בשישה משחקים (שבע הקבוצות שמתחתיה הפסידו לפחות בשלושה משחקים בזמן הזה), רצף במהלכו ספגה פעמיים בלבד. היא אמנם כבשה רק שמונה שערים, מעט בכל קנה מידה, אבל בליגה בה גם דיאטה שכזאת לא מספיקה כדי להיות הכי רזה (הפועל פ"ת כבשה רק חמישה), מבינים שעוד יותר משחשוב לא להבקיע, חשוב לא לספוג. אין קבוצה בליגה פרט להפועל ת"א שספגה פחות מסכנין. לסכנין אולי קשה לשחק, אבל לא כמו שקשה לאחרות לשחק מול סכנין.

התחבר לו. יוסי אבוקסיס ( צילום: עוז מועלם )

מכבי פ"ת: הפגרה באה למכבי פ"ת בדיוק בזמן, מותירה לה שלושה שבועות לצפות בשידורים חוזרים של השער של איתן טיבי בדקה ה-94 מול מכבי ת"א. כמו חמש הקבוצות שמתחתיה, גם מכבי פ"ת ניצחה רק באחד מששת משחקיה האחרונים, אבל סידור המשחקים הקרוב שלה - הפועל ת"א ועוד חמש מהמילייה שלה - מציע אפשרות נהדרת ללחוץ על הגז בדיוק במידה שתאפשר לברוח מהתחתית אחת ולתמיד. למכבי פ"ת אולי אין חלוץ, אבל יש לה שלישיית קישור עם יכולת כיבוש - גיא חדידה, חוסה קורטס ולירן חזן - שאין לאף קבוצה בליגה מנתניה ומטה.

הפועל חיפה: הקבוצה של חיים סילבס לקחה נקודות מהפועל ת"א ובאר-שבע, אבל היא גם הפסידה להפועל ר"ג וקריית שמונה, וכך היא מוצאת עצמה במרחק כמעט שווה מהקו האדום ומהפלייאוף העליון, בדרך הבטוחה לשעמום של מרכז הטבלה. שייק קייטה (מהקשרים הטובים בליגה) ואלון תורג'מן שווים לבד יותר מזה, אבל גם אם הפועל חיפה לא תמצה את הפוטנציאל, העובדה שהוא קיים מבטיחה שנמוך מהמקום התשיעי היא לא תיפול. שני המשחקים הקרובים, מול טבריה והפועל ירושלים, הם הזדמנות שאסור לפספס לצבור נקודות לפני שתפגוש את מכבי חיפה, באר-שבע והפועל ת"א בתוך שבועיים.

קריית שמונה: בעוד חודשיים, אם תרצה הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, קריית שמונה תשוב לשחק במגרשה הביתי אחרי למעלה משלוש שנים. זה בטח יעשה לה טוב, אבל השאלה אם זה מספיק טוב כדי להרים את אחד הסגלים החלשים בליגה. קריית שמונה כיום היא אמאדו סאניה ועוד עשרה. זו לא בושה להיות תלויים בשחקן אחד, אבל מוכשר (ומהיר) ככל שסאניה יהיה, הדומיננטיות שלו שווה מעורבות בשלושה שערים בלבד. כמו כל קבוצה לא מספיק טובה, קריית שמונה צריכה יוצא דופן אחד. סאניה יוצא דופן, אבל לא בתפקיד הנכון כמו שהיה אדריאן אוגריסה למשל.

הפועל ירושלים: ספגה הכי הרבה שערים העונה (23) בו-בזמן שהשוער שלה, נדב זמיר, עצר הכי הרבה ניסיונות למסגרת פרט לעידו שרון וראול בלבראו. במילים אחרות, זמיר הוא חתיכת סופרמן, אבל אפילו הוא לא מספיק גיבור בשביל ההגנה של הפועל ירושלים. אז למה היא לא במקום האחרון? בגלל שחולשת ההגנה מנורמלת עם ההתקפה הטובה בליגה מתחת לחמש הגדולות. להפועל ירושלים יש שני שחקנים - נדים וראסנה ואנדרו אידוקו - שכבשו חמישה שערים כל אחד, בדיוק כמו שהיו למלך השערים של הקבוצה בכל העונה שעברה. לאף קבוצה בפלייאוף התחתון, פרט להפועל חיפה, אין שחקן אחד שכבש חמישה שערים. סכנין כולה כבשה שמונה. אם אתה מסוגל לשים את הכדור ברשת, אתה תהיה בסדר.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

הפועל פ"ת: הניצחון על הפועל ר"ג לפני היציאה לפגרה קטע רצף של שבעה הפסדים, אבל לא היה חשוב לעתידה של הפועל פ"ת כמו המשחק שהנבחרת לא ניצחה בקוסובו. אם הנבחרת מנצחת בקוסובו רן בן שמעון לא ממהר ללכת לשום מקום, ואם בן שמעון לא הולך לשום מקום, אולי מכבי חיפה הייתה עכשיו הצרה של עומר פרץ. אין בליגת העל קבוצה שנחלשה לעומת העונה שעברה כמו הפועל פ"ת, אבל אפשר לסמוך על המאמן שלה שיעצור את הדימום.

עירוני טבריה: אם נועלת הטבלה הייתה משחקת בליגת העל של המיתולוגיה היוונית, היו קוראים לה עירוני סיזיפוס, אותו מלך שנענש על ידי זאוס בגלגול סלע כבד במעלה ההר רק כדי לראותו מידרדר בחזרה לנקודת ההתחלה. שליש עונה עבר, ו-90 אחוז מהנקודות שצברה טבריה על המגרש הופחתו לה. לעזאזל, היא מאבדת נקודות אפילו בפגרת שזרוע, ראה שלוש הנוספות שהורדו לה השבוע. כדורגלנית, טבריה שווה מקומות 8-10. השאלה אם נשאר עוד מספיק זמן לתקן, ואם תחושת הריקנות מעמל שמושקע לשווא לא תוביל את שחקניה למחוזות הדיכאון והכפירה.