אחרי שלוש שנים שבהן המלחמה עצרה את הפעילות באזורים נרחבים בצפון, סגרה מסלולי רכיבה ופגעה בשגרת החיים באזור, Winner Epic Israel 2026 חוזר לגליל המערבי. המרוץ, המתקיים לזכרו של גיורא צחור ז"ל, ייערך בין 14-17 באוקטובר במועצה האזורית מטה אשר ויעבור בין היערות והסינגלים באזור, שחלקם נפתחו מחדש לאחר עבודות שיקום ושדרוג של קק"ל.
החזרה לצפון מקבלת השנה גם חיזוק משמעותי מתקציבי השיקום: שני מיליון שקל מתקציבי מנהלת "תנופה לצפון", הפועלת לשיקום וחיזוק יישובי הצפון לאחר המלחמה, הוקצו לטובת קיום המרוץ. במנהלת רואים באירוע מנוף להחזרת התרבות לצד הפעילות הספורטיבית, התיירותית והכלכלית לאזור, מתוך תפיסה שספורט ואירועים גדולים יכולים לסייע להנעת עסקים, תיירות וקהילות מקומיות.
החזרה לצפון היא הרבה מעבר לשינוי בתוואי המרוץ. לאחר תקופה ממושכת שבה מרחבי הטבע והמסלולים באזור היו סגורים בפני הציבור, מאות רוכבים יחזרו השנה לשבילים שעברו שיקום, במסגרת אירוע שמבקש להחזיר את הפעילות הספורטיבית, הקהילתית והתיירותית לאזור.
קק"ל פועלת בתקופה האחרונה לשיקום ולשדרוג רחב היקף של מרחבי הצפון, הכולל יערות, דרכי נוף, חניונים ותשתיות רכיבה. במסגרת זו משודרגים כ-100 ק"מ של סינגלים, ובהם חניתה, כברי, יחיעם ומצובה - מסלולים שהיו סגורים במשך כשלוש שנים בעקבות המלחמה. במסגרת Winner Epic Israel יעבור תוואי המרוץ גם בחלק מהמסלולים ששוקמו, ויאפשר לקהילת הרוכבים לחזור אליהם.
"החזרה של Winner Epic Israel לצפון היא מבחינתנו הרבה מעבר לבחירת מסלול חדש", אומר גל צחור, מייסד ומפיק Winner Epic Israel ומבכירי ענף האופניים בישראל. "אחרי שלוש שנים שבהן האזור הזה היה כמעט מחוץ למפת הרכיבה, אנחנו רוצים להיות בין הראשונים שחוזרים אליו. כשמאות רוכבים מגיעים לכאן, הם מביאים איתם משפחות, חברים, לינה, מסעדות ועסקים מקומיים. אנחנו רוצים שהמרוץ יהיה חלק מהתנועה הזו ויעזור להחזיר את הצפון לפעילות".
Winner Epic Israel הוא מרוץ אופני הרים רב-יומי הנערך במשך ארבעה ימים. במהדורת 2026 צפויים הרוכבים להתמודד עם כ-300 ק"מ וכ-3,000 מטר טיפוס מצטבר, לצד סינגלים, שבילים וקטעי שטח. לצד הטור המלא יתקיימו גם מקצים חד-יומיים, מקצה ג'וניורס ומקצה שליחים.
לצד מאות הרוכבים, ישתתפו באירוע גם פצועי צה"ל מארגון "אחים לחיים", הפועל למען לוחמים שנפצעו במהלך שירותם ומסייע להם בתהליכי השיקום. השתתפותם מחברת את האירוע השנה גם לסיפור של התמודדות, שיקום וחזרה לפעילות. אזור הגליל המערבי היה לאורך השנים אחד מיעדי הרכיבה המרכזיים בישראל, בזכות מאות קילומטרים של שבילי אופניים העוברים בין יערות, חורש ונופי הגליל. קק"ל הכשירה לאורך השנים יותר מ־2,500 ק"מ של מסלולי אופניים ברחבי ישראל, והפכה את היערות לחלק משמעותי מתרבות הרכיבה בישראל.