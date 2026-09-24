אחרי שלוש שנים שבהן המלחמה עצרה את הפעילות באזורים נרחבים בצפון, סגרה מסלולי רכיבה ופגעה בשגרת החיים באזור, Winner Epic Israel 2026 חוזר לגליל המערבי. המרוץ, המתקיים לזכרו של גיורא צחור ז"ל, ייערך בין 14-17 באוקטובר במועצה האזורית מטה אשר ויעבור בין היערות והסינגלים באזור, שחלקם נפתחו מחדש לאחר עבודות שיקום ושדרוג של קק"ל.

אחרי שלוש שנים שבהן המלחמה עצרה את הפעילות באזורים נרחבים בצפון, סגרה מסלולי רכיבה ופגעה בשגרת החיים באזור, Winner Epic Israel 2026 חוזר לגליל המערבי. המרוץ, המתקיים לזכרו של גיורא צחור ז"ל, ייערך בין 14-17 באוקטובר במועצה האזורית מטה אשר ויעבור בין היערות והסינגלים באזור, שחלקם נפתחו מחדש לאחר עבודות שיקום ושדרוג של קק"ל.

אחרי שלוש שנים שבהן המלחמה עצרה את הפעילות באזורים נרחבים בצפון, סגרה מסלולי רכיבה ופגעה בשגרת החיים באזור, Winner Epic Israel 2026 חוזר לגליל המערבי. המרוץ, המתקיים לזכרו של גיורא צחור ז"ל, ייערך בין 14-17 באוקטובר במועצה האזורית מטה אשר ויעבור בין היערות והסינגלים באזור, שחלקם נפתחו מחדש לאחר עבודות שיקום ושדרוג של קק"ל.