הטאקוונדו הפראלימפי הישראלי רשם היום (חמישי) הישג היסטורי בתחרות גרנד פרי פריז - מהתחרויות היוקרתיות והחשובות ביותר בסבב העולמי - כאשר לראשונה העפילו שני ספורטאים ישראלים לקרבות הגמר באותה תחרות.
אסף יסעור (עד 58 ק"ג) זכה במדליית הזהב לאחר יום תחרויות מרשים, במהלכו גבר על יריבים מרוסיה, ברזיל ואזרבייג'ן. בגמר הציג יסעור יכולת גבוהה וניצח את יריבו מאזרבייג'ן 0:2 בדרך למדליית הזהב.
עדנאן מילאד (עד 63 ק"ג) זכה במדליית הכסף לאחר שהעפיל לראשונה בקריירה לגמר בתחרות גרנד פרי. מילאד פתח את יום התחרויות בניצחון על יריב מרוסיה, ולאחר מכן גבר בחצי הגמר על יריב מספרד, אותו ניצח גם בחצי גמר אליפות אירופה. בקרב הגמר פגש את האלוף הפראלימפי המכהן מטורקיה וסיים במקום השני, בדרך למדליית כסף יוקרתית.
את הספורטאים ליוו המאמן הלאומי יחיעם שרעבי, מאמנת הנבחרת בת אל גטרר ויריב האימונים ליאם כהן. המדליות של יסעור ומילאד מעניקות ניקוד משמעותי לדירוג העולמי וממחישות את מעמדה המתבסס של ישראל בצמרת הטאקוונדו הפראלימפי העולמי.