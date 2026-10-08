אסף יסעור (עד 58 ק"ג) זכה במדליית הזהב לאחר יום תחרויות מרשים, במהלכו גבר על יריבים מרוסיה, ברזיל ואזרבייג'ן. בגמר הציג יסעור יכולת גבוהה וניצח את יריבו מאזרבייג'ן 0:2 בדרך למדליית הזהב.

אסף יסעור (עד 58 ק"ג) זכה במדליית הזהב לאחר יום תחרויות מרשים, במהלכו גבר על יריבים מרוסיה, ברזיל ואזרבייג'ן. בגמר הציג יסעור יכולת גבוהה וניצח את יריבו מאזרבייג'ן 0:2 בדרך למדליית הזהב.

אסף יסעור (עד 58 ק"ג) זכה במדליית הזהב לאחר יום תחרויות מרשים, במהלכו גבר על יריבים מרוסיה, ברזיל ואזרבייג'ן. בגמר הציג יסעור יכולת גבוהה וניצח את יריבו מאזרבייג'ן 0:2 בדרך למדליית הזהב.