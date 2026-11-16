אחרי הניצחון הגדול על סלובניה, שהציב את נבחרת ישראל בעמדה מצוינת להעפיל לאליפות אירופה לראשונה מאז 2002, באיגוד הכדוריד עושים צעד ראשון בדרך להחזרת משחקי הנבחרת לישראל. נבחרת אוקראינה נענתה להזמנה ותגיע בינואר לשני משחקי הכנה. האוקראינים, כמו ישראל, נאלצים לארח את משחקיהם מחוץ למדינתם, ולכן צמד המפגשים ייערך תחת השם "משחקים לשלום".
באיגוד מקווים שאירוח אוקראינה ישכנע את התאחדות הכדוריד האירופית (EHF) לאפשר לישראל לארח גם משחקים רשמיים, החל מהמפגש עם בוסניה במרץ. במקביל פונים באיגוד לגורמים פרטיים בבקשה לסייע בהבאת הנבחרת האורחת ובאירוח שלה, ומקווים שהקהילה האוקראינית בישראל תגיע למשחקים.
"אנחנו בקשר רצוף עם הרבה מאוד גורמים לגבי החזרת המשחקים לישראל, כפי שעשינו לפני שנה, אז פרצה ברגע האחרון עוד מערכה נגד איראן״, אמר יו"ר האיגוד עידן מזרחי. "צמד המשחקים האלו נגד אוקראינה הוא משהו שלא היה בספורט הישראלי מאז 7 באוקטובר. לא הגיעו לכאן נבחרות לאומיות בשום ענף כדור, ואנחנו גאים להיות הראשונים והמובילים בתחום הזה, בתקווה לפרוץ את הדרך גם לאחרים.
"אני קורא מכאן לקהילה האוקראינית, לקהילת העסקים ולגורמים ממשלתיים וציונים להצטרף אלינו. הענף שלנו נמצא בתנופה אדירה. הנבחרת הלאומית ניצחה לפני שבועיים את אחת הנבחרות הטובות בעולם, סלובניה (רביעית באולימפיאדה), נבחרות הנוער והעתודה העפילו יחד לאליפויות העולם לראשונה, ובכלל יש באז גדול סביב הענף".