אחרי הניצחון הגדול על סלובניה, שהציב את נבחרת ישראל בעמדה מצוינת להעפיל לאליפות אירופה לראשונה מאז 2002, באיגוד הכדוריד עושים צעד ראשון בדרך להחזרת משחקי הנבחרת לישראל. נבחרת אוקראינה נענתה להזמנה ותגיע בינואר לשני משחקי הכנה. האוקראינים, כמו ישראל, נאלצים לארח את משחקיהם מחוץ למדינתם, ולכן צמד המפגשים ייערך תחת השם "משחקים לשלום".

אחרי הניצחון הגדול על סלובניה, שהציב את נבחרת ישראל בעמדה מצוינת להעפיל לאליפות אירופה לראשונה מאז 2002, באיגוד הכדוריד עושים צעד ראשון בדרך להחזרת משחקי הנבחרת לישראל. נבחרת אוקראינה נענתה להזמנה ותגיע בינואר לשני משחקי הכנה. האוקראינים, כמו ישראל, נאלצים לארח את משחקיהם מחוץ למדינתם, ולכן צמד המפגשים ייערך תחת השם "משחקים לשלום".

אחרי הניצחון הגדול על סלובניה, שהציב את נבחרת ישראל בעמדה מצוינת להעפיל לאליפות אירופה לראשונה מאז 2002, באיגוד הכדוריד עושים צעד ראשון בדרך להחזרת משחקי הנבחרת לישראל. נבחרת אוקראינה נענתה להזמנה ותגיע בינואר לשני משחקי הכנה. האוקראינים, כמו ישראל, נאלצים לארח את משחקיהם מחוץ למדינתם, ולכן צמד המפגשים ייערך תחת השם "משחקים לשלום".

באיגוד מקווים שאירוח אוקראינה ישכנע את התאחדות הכדוריד האירופית (EHF) לאפשר לישראל לארח גם משחקים רשמיים, החל מהמפגש עם בוסניה במרץ. במקביל פונים באיגוד לגורמים פרטיים בבקשה לסייע בהבאת הנבחרת האורחת ובאירוח שלה, ומקווים שהקהילה האוקראינית בישראל תגיע למשחקים.

באיגוד מקווים שאירוח אוקראינה ישכנע את התאחדות הכדוריד האירופית (EHF) לאפשר לישראל לארח גם משחקים רשמיים, החל מהמפגש עם בוסניה במרץ. במקביל פונים באיגוד לגורמים פרטיים בבקשה לסייע בהבאת הנבחרת האורחת ובאירוח שלה, ומקווים שהקהילה האוקראינית בישראל תגיע למשחקים.

באיגוד מקווים שאירוח אוקראינה ישכנע את התאחדות הכדוריד האירופית (EHF) לאפשר לישראל לארח גם משחקים רשמיים, החל מהמפגש עם בוסניה במרץ. במקביל פונים באיגוד לגורמים פרטיים בבקשה לסייע בהבאת הנבחרת האורחת ובאירוח שלה, ומקווים שהקהילה האוקראינית בישראל תגיע למשחקים.