מהרגע הראשון שנכנס לבריכה, במסגרת טיפול הידרותרפיה, תומר מן הרגיש בבית. "הוא עף על המים, פשוט נהנה מכל רגע", אומרת אמו, עדי. "מאז, המים הם חלק בלתי נפרד מתומר, החלום שלו הוא להיות בחיל הים".

היום, בגיל עשר, שבע שנים אחרי שניצח את מחלת הסרטן, הוא מתכונן לעוד אתגר משמעותי. תומר יהיה אחד המשתתפים הצעירים בצליחת ספידו הכינרת, ב־19 בספטמבר, במסלול של 1.5 ק"מ, לצד עוד אלפי שחיינים ושחייניות. זו תהיה הפעם ה־71 שבה נערך אירוע הצליחה המסורתי.

גלריה חולם להגיע לחיל הים. תומר מן בבריכה ( צילום: באדיבות המצולם באישור ישראל מושקוביץ )

"תומר נולד בתל השומר, השלישי מתוך שלושה בנים", מספרת אמו עדי. "בגיל שנה ותשעה חודשים הגננת שלו הסבה את תשומת ליבנו לכך שהוא התחיל לצלוע. לקחנו אותו לאורתופדים שחשבו שהכל בסדר, אבל אז הצטרפו עוד כאבים בכף הרגל".

לבסוף, מספרת האם, זיהה אורתופד נוסף כי יש בעיה ושלח את תומר למיון, משם הועבר לאשפוז. "התחילו בדיקות ברגליים עם מיליון דקירות, סי־טי, רנטגן, אולטרסאונד ואם־אר־איי, והכל יצא תקין. שבוע אחרי האשפוז, הגיעה אחת הרופאות ושאלה אותי אם הוא ראה נוירולוג. מילד סופר פעיל, הוא הפך למשותק בגפיים התחתונות, פשוט נזל כמו חמאה. ואז, באם־אר־איי מוח ועמוד שדרה התברר שיש לו גידול באורך 8 ס"מ בתוך חלל עמוד השדרה".

המשך הבירור חשף כי תומר סובל מגידול נדיר בשם BCOR SARCOMA. "התחלנו בשישה סבבי כימותרפיה אגרסיביים", מספרת עדי. "בהמשך הוא עשה השתלת תאי אב, ואז טסנו לארה"ב, לטיפולי הקרנות פרוטונים, חזרנו ונכנסנו למעקבים ולשיקום".

תומר בזמן האישפוז ( צילום: באדיבות המצולם באישור ישראל מושקוביץ )

"אמא בטוח תגיע איתי ותעודד אותי מהחוף" ( צילום: באדיבות המצולם באישור ישראל מושקוביץ )

כחלק מתהליך השיקום, עבר תומר גם הידרותרפיה, ומאז כאמור, לא עזב את הבריכה. "פניתי לגילי כהן, מאמנת השחייה שלו בבריכה בכפר האורנים, ומאז הוא לומד אצלה", אומרת עדי. "כבר אחרי השיעור השישי היא הציעה לו לצלוח איתה את הכינרת. היא מתלהבת מאוד מהיכולות שלו במים, כי אין לו שום פחד והוא צולל למשך זמן ממושך בלי להילחץ".