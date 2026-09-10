העזיבה של שמוליק ברנר את מכבי עירוני ר"ג בקיץ, אחרי שש עונות, נשמעה כמו מכה שעלולה להפיל את הקבוצה לקרשים. אלא שבמקום להיכנס למשבר, המועדון ביצע מהלכים נכונים, בנה סגל מסקרן וכעת נראה כמי שעשוי להפוך לאחת מהפתעות העונה בליגה. בואו נצלול לעומק.

בכל הנוגע לזרים, רמת גן הלכה על קו ברור: שחקנים שכבר מכירים את הכדורסל הישראלי. הבחירה הזאת באה לידי ביטוי בהחתמתם של אחמד קייבר, ברייס וושינגטון ואל־ג'יי פיגרואה.

מאמן עירוני נס ציונה אלעד חסין ( צילום: עוז מועלם )

וושינגטון יפתח את עונתו הרביעית בליגה. בשתי הקדנציות האחרונות שלו בישראל – בהפועל גליל עליון ב־2022/23 ובאליצור נתניה ב־2024/25 – הוא קלע בממוצע בספרות כפולות, קטף יותר משמונה ריבאונדים למשחק והתקרב למדד 20.

פיגרואה הרשים בעשרת משחקיו בהפועל באר־שבע בסיום העונה שעברה, שבהם העמיד ממוצע של 18.6 נקודות באחוזים מצוינים מכל הטווחים. אצל קייבר הסיפור מעט שונה: הוא חתם בהפועל חולון לקראת 2023/24, אך עזב עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". עם זאת, הרזומה שלו מרשים במיוחד. בעבר הוביל את הליגה הליטאית בנקודות ובמדד, הוסיף 5.8 אסיסטים בממוצע ונבחר לשחקן העונה.

את מצבת הזרים משלים ג'סטין לואיס, פורוורד גבוה שמסוגל לשחק גם כסנטר והעביר את העונה האחרונה בלימוז' מהליגה הצרפתית.

לחבורה של אלעד חסין יש אמנם ארבעה זרים בלבד, אך הסגל הישראלי שלה מרשים במיוחד. גיל בני נשאר מהעונה שעברה ואף מונה לקפטן. אליו הצטרף ליאור קררה מהפועל חולון, שאחרי שנה לא פשוטה יצטרך לחזור ולהוכיח שהוא עדיין אחד המקומיים הטובים בליגה.

רועי פריצקי, שהעביר את מרבית העונה בהפועל ירושלים, סיים אותה בצורה נהדרת כשהוביל את גליל עליון להישארות הירואית. חואקין שוכמן מגיע אחרי תקופה אישית מוצלחת במכבי רעננה ויוסיף כוח אש וניסיון. המתאזרח החדש הוא ג'סטין אלן, גארד צעיר וגבוה שקלע יותר מ־13 נקודות בממוצע בליגת המכללות אשתקד.

גם בקצה הרוטציה אפשר למצוא לא מעט עניין. יונתן אטיאס ימשיך לעונה שלישית בר"ג, עילאי גבאי יקבל הזדמנות נוספת אחרי ששיחק מעט בסיום הקמפיין הקודם, ולצדם נמצא גם שם שמעורר מיד סקרנות: אריאל ברקוביץ', נכדו של מיקי ברקוביץ' האגדי.

על כל החבורה הזאת יפקד חסין, שמגיע אחרי שנה מצוינת עם עירוני אילת בליגה הלאומית. המאמן המנוסה ינסה לחבר במהירות בין הזרים שכבר מכירים את ישראל לבין השלד המקומי האיכותי ולהוביל את רמת גן לקמפיין מפתיע.

דווקא בעונה שבה הדרג השני, אחרי שלוש הגדולות, נראה חזק במיוחד וכולל את הפועל חולון, הפועל העמק, עירוני נס ציונה ובני הרצליה, מכבי רמת גן מסוגלת להשתלב במאבק. אם הסגל יתחבר והישראלים הבכירים יחזרו להציג את היכולת שלהם, הקבוצה מזיסמן עשויה להפוך לסוס השחור של הליגה – ואולי אפילו למצוא את עצמה בבית העליון.





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