30. ברוקלין נטס

לאחר שסיימה במקום ה-13 במזרח, השינוי המרכזי בברוקלין הוא הגעתו של ג'וליוס רנדל ממינסוטה, שיקבל את המפתחות בהתקפה, אך בהיעדר שאיפות תחרותיות, קשה לדמיין תרחיש בו הוא לא מתחיל לדעוך העונה. הנקודה המעניינת מזווית מקומית, תהיה דקות המשחק והפיתוח של בן שרף (7 נק' ו-3 אס' בעונת הבכורה) ודני וולף (9 נק' ו-5 ריב'). בעונה של בנייה מחדש, הניסיון והזמן שיצברו על המגרש יהיו הסיבה העיקרית לעקוב.





גלריה בן שרף עם דני וולף מול קייל קוזמה ( צילום: Benny Sieu/Reuters )





29. ניו אורלינס פליקנס

אחרי 26 ניצחונות בעונה שעברה, הפליקנס פותחים את העונה בדיוק באותה תצורה, לאחר שקט תעשייתי תמוה. נקודת האור היחידה היא יותר דקות עבור ג'רמיה פירס, לאחר עונת רוקי טובה (14.3 נק'). במקביל, זאיון וויליאמסון (21 נק' ב-55 משחקים) מקבע את מעמדו כעוד שחקן בליגה – כזה שמספק היילייטס, אבל כבר לא מצפים ממנו להוביל שום דבר.

28. ממפיס גריזליס

עידן ג'ה מוראנט בממפיס הגיע לסיומו הרשמי. אחרי שנים של בעיות משמעת, השעיות, פציעות ואכזבות בפלייאוף, הרכז הועבר לפורטלנד תמורת ג'רמי גרנט וקריס מארי, והגריזליס נכנסים באופן ברור לבנייה מחדש. התוספת המעניינת היא קמרון בוזר (הבן של קרלוס), שנבחר במקום ה-3 בדראפט וינסה להתפתח לעוגן החדש של הקבוצה. העונה הקרובה תוקדש בעיקר לחיפוש זהות וציפייה לבחירת דראפט גבוהה נוספת.

27. מילווקי באקס

עידן יאניס אנדטוקומבו במילווקי הגיע לסיומו הרשמי אחרי 13 שנה ואליפות אחת, כשהסופרסטאר הועבר בטרייד למיאמי. טיילר הירו שעשה את הכיוון ההפוך הופך למנהיג ההתקפי החדש, לצד מיילס טרנר שנסוג לתפקיד רול-פלייר והצעיר המסקרן קספראס יאקוצ'וניס. בהיעדר עומק או ליבה צעירה איכותית, התקרה של הבאקס נמוכה, וסביר לצפות לטנקינג מובהק עבור בחירת דראפט גבוהה.





הירו ( צילום: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )





26. לוס אנג'לס קליפרס

אחרי שהסגל המבוגר כשל בפלייאין בעונה שעברה, הקליפרס נכנסים לעידן חדש ללא ציפיות. קוואי לנארד בדרך חזרה לטורונטו בגיל 35, כשרצף שש השנים הלוחצות והפצועות בלוס אנג'לס מגיע לקיצו. עם העזיבות של ג'ון קולינס ובוגדן בוגדנוביץ', הקליפרס נשארים ללא סופרסטאר ועם סגל קצר. אחרי שנים של לחץ ההוכחה, הם יכולים סוף סוף לשחרר מתח, וזה ייראה בהתאם.

25. סקרמנטו קינגס

סקרמנטו של 2025-26 הייתה קבוצה מבולגנת, עם הגנה בעייתית ובלי כיוון. בקיץ היא נפרדה מדמאר דרוזן וראסל ווסטברוק, שהיו שני השחקנים המרכזיים ברוטציה, וכעת הדרך פתוחה עבור הצעירים לקחת את המושכות. למלכים עדיין יש את הצמד דומנטאס סאבוניס וזאק לאבין, שני שחקני התקפה בטופ של הליגה, ובכל זאת, קשה לדמיין אותם מגיעים ליותר מ-25 ניצחונות. בעונה הקרובה הבמה תתפנה עבור הצעירים. ללא הצורך לרצות כוכבים ותיקים שדורשים את הכדור, לסקרמנטו יש הזדמנות לבחון מי מסוגל להתפתח לשחקן ליבה לגיטימי.

24. שיקגו בולס

לאחר עוד עונה משמימה, שהסתיימה במקום ה-12 במזרח, שיקגו אמורה להיראות קצת יותר טוב, בעיקר בזכות שחקן אחד: כיילב ווילסון. הפורוורד האתלטי שנבחר במקום ה-4 בדראפט פתח חזק בליגת הקיץ (שישי בנקודות עם 23.5 למשחק), ומראה סימנים ראשונים של נכס משמעותי. אם ווילסון יפתח חזק את העונה, הוא אמור לקבל את המושכות ולהפוך לשחקן המוביל בהתקפה. הבולס מחכים כבר שנים לשחקן צעיר שאפשר לבנות סביבו, ויכול להיות שהם מצאו אותו. לצידו, עיקר העיניים מופנות לעבר ג'וש גידי: בגיל 23 בלבד, ולאחר עונה טובה עם מספרים של 17-9-8, האוסטרלי נראה כמו בעל הבית לשנים הקרובות. אליהם מצטרף מאטאס בוזליס לאחר שהכפיל את ממוצע הנקודות שלו השנה מעונת הרוקי, ומסביבם הגיעו נורמן פאוול אחרי עונה נהדרת במיאמי (21 נק' למשחק) והסנטר ניק קלקסטון מהנטס. יכול להיות שיקח עוד זמן עד שכל החלקים יתחברו, אבל לראשונה מזה זמן רב, הבולס נראים כמו קבוצה שנמצאת על דרך נכונה.

23. שארלוט הורנטס

לאחר שש עונות בהן לא הצליחו להגיע לסיבוב הראשון, על אף שלוש הופעות בפלייאין וכדורסל מהיר, קצבי ומהנה – הצרעות נפרדות מהשחקנים שהובילו אותן – לאמלו בול ומיילס ברידג'ס. השניים היו אחד הצמדים האטרקטיביים בליגה ברמת ההיילייטס בשנים שבהן הצליחו לשחק יחד, אך בסופו של דבר התקופה שלהם תיזכר בעיקר כבינונית. כעת, המועדון החליט לעשות טאבולה ראסה ולצאת לדרך חדשה. חבורת השחקנים שהגיעה הקיץ בטריידים מביאה איתה בגרות ואיזון: נאז ריד ממינסוטה תמורת בול, גרייסון אלן ורויס אוניל מפיניקס בעסקת ברידג'ס, ודוריאן פיני-סמית' הוותיק מיוסטון, ארבעתם שחקנים משלימים וקלעי שלשות טובים. העובדה שאף אחד מהם לא מצפה לתפקיד מוביל, מפנה את הבמה באופן מוחלט עבור שני הצעירים המבטיחים בקבוצה: ברנדון מילר וקון קניפל. שניהם גארדים-פורוורדים אתלטיים, ורסטיליים ומגוונים, שסיפקו העונה ממוצעים של 20 ו-18 נקודות למשחק בהתאמה, לצד 3 ריבאונדים ו-5 אסיסטים לכל אחד. הפרופיל שלהם מתאים בדיוק לכיוון המוביל בליגה: חמישיות אתלטיות, שבהן כולם רצים, מוסרים, קולעים ומקבלים החלטות במהירות. למרות הסגל המבטיח, המזרח נראה השנה חזק ועמוק יותר, וגם כרטיס לפלייאין יהיה הישג מרשים.

22. דאלאס מאבריקס

השנתיים שעברו על דאלאס מאז הטרייד שהעביר את לוקה דונצ'יץ' ללייקרס היו לא נעימות. עונה אחת בלבד לאחר ההעפלה לגמר, המאבס לא עברו את הפלייאין, ובעונה החולפת סיימו במקום ה-12 במערב, כשקיירי ארווינג מחמיץ 32 משחקים. אז למה אפשר לצפות העונה? בעיקר, יקוו לראות את קופר פלאג לוקח צעד גדול נוסף קדימה, אחרי עונה ראשונה מפלצתית שבה זכה ברוקי השנה עם ממוצעים של 21-5-7 למשחק, מספרים כמעט זהים לעונת הבכורה של לוקה ב-2019 (אותה סיים עם 21-8-6). לצידו של פלאג, קיירי וקליי תומפסון המתבגרים עדיין בסגל (השני כנראה יעזוב), אך התוספת המסקרנת ביותר היא זאקרי ריזאשה. הפורוורד הצרפתי, שנבחר במקום הראשון בדראפט לפני שנתיים בלבד והגיע מאטלנטה, עדיין נחשב לפוטנציאל גולמי עצום, ואולי בדאלאס הוא יקבל את המרחב להתפתח בכיוונים שבהם נתקע. עם קצת מזל ובריאות, דאלאס יכולה בתרחיש האופטימי לפלס את דרכה חזרה לסיבוב הראשון או לפלייאין.





ריזאשה ( צילום: AP Photo/Mike Stewart )





21. יוטה ג'אז

לאחר עונת טנקינג בה סיימו במקום האחרון במערב עם מאזן 60-22, העונה הקרובה ביוטה נראית כמו צעד ראשון בכיוון הנכון. השינוי העיקרי הוא התוספת בפועל של ג'ארן ג'קסון ג'וניור, שהגיע בפירוק הנכסים של ממפיס בפברואר ועדיין לא ממש שיחק בקבוצה. JJJ התפתח לעוגן הגנתי מרכזי בליגה ב-7 העונות שלו בממפיס, כשהאחוזים שלו משלוש נשארים יציבים סביב ה-35% והוא משתפר בהתקפה מעונה לעונה. הוא משלים אידיאלית את לאורי מרקאנן, והשניים יכולים להרכיב צמד קדמי ברמה גבוהה. הוא בן 26 בלבד ובשנים הקרובות אמור להיות בשיאו, אך בהחלט יכול גם להיות שהגיע לתקרה שלו. יוטה בחרה במקום ה-2 בדראפט את הגארד המוכשר דארין פיטרסון, שנראה כמו פוטנציאל מרשים שיכול להשתלב היטב בליגה כבר בעונת הרוקי. לצד קיונטה ג'ורג' שהעמיד העונה ממוצעים אדירים (24-4-6), ואייס ביילי שנתן עונת רוקי טובה, נבנית ביוטה ליבה צעירה וכישרונית שבתקווה תרוץ ביחד ותתחבר בשנים הקרובות. לא יהיה מפתיע אם כבר השנה הם יגיעו לפלייאין.

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