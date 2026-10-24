רגע היסטורי להתעמלות הישראלית: ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' מתחרים בשעה זו (שבת) בגמר תרגיל הקרקע באליפות העולם ברוטרדם, ויהפכו לצמד הישראלי הראשון שעושה זאת באותה תחרות. דולגופיאט, אחד הספורטאים המעוטרים בתולדות ישראל, ינסה להוסיף מדליה נוספת לארון התארים העמוס שלו, בעוד ברקוביץ', שנמצא בשנתו הראשונה בלבד בבוגרים, יקווה להמשיך את ההופעה המרשימה שלו ולרשום הישג יוצא דופן.
דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו וסגן האלוף האולימפי מפריז, שזכה בעבר גם באליפות העולם ולאחרונה הוסיף לרזומה שלו זכייה באליפות אירופה, הבטיח את מקומו בגמר לאחר שסיים שלישי במוקדמות עם ציון של 14.300 נקודות. ברקוביץ' הצעיר סיפק הופעה מרשימה לא פחות, כשסיים במקום השביעי עם 14.033 נקודות והבטיח את הכרטיס לגמר היוקרתי כבר בשנתו הראשונה ברמת הבוגרים.
המשימה של השניים לא תהיה פשוטה. מי שסיים בראש המוקדמות הוא הרוסי הצעיר ארסני דוחנוב, שקיבל ציון של 14.700 נקודות, ואחריו דורג הפיליפיני קרלוס יולו עם 14.500. יולו, האלוף האולימפי המכהן, הקדים את דולגופיאט בגמר בפריז 2024, שבו זכה הישראלי במדליית הכסף. גם הבריטי ג'ייק ג'רמן, אלוף העולם המכהן, נחשב לאחד המועמדים הבולטים לזהב. בגמר יתחרו גם האמריקני פרדריק ריצ'רד, הרוסי יהור שרמקוב והיפני ריוסוקה דוי.
דולגופיאט מכיר היטב את יריביו, ובאליפות אירופה האחרונה אף הצליח להקדים את דוחנוב בדרך לזכייה בתואר. הפעם מצפה לו מאבק קשה במיוחד מול הרוסי, יולו וג'רמן, שנחשבים למועמדים המרכזיים למדליות. תרגיל הקרקע יפתח את סבב גמרי המכשירים בשעה 15:00 שעון ישראל, ועל פי סדר העלייה שפרסם איגוד ההתעמלות העולמי, דולגופיאט יהיה הראשון לבצע את התרגיל שלו, ברקוביץ' יעלה חמישי, ואילו ג'רמן יחתום את התחרות כשכבר יידע את ציוניהם של כל יריביו.