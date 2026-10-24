דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו וסגן האלוף האולימפי מפריז, שזכה בעבר גם באליפות העולם ולאחרונה הוסיף לרזומה שלו זכייה באליפות אירופה, הבטיח את מקומו בגמר לאחר שסיים שלישי במוקדמות עם ציון של 14.300 נקודות. ברקוביץ' הצעיר סיפק הופעה מרשימה לא פחות, כשסיים במקום השביעי עם 14.033 נקודות והבטיח את הכרטיס לגמר היוקרתי כבר בשנתו הראשונה ברמת הבוגרים.

דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו וסגן האלוף האולימפי מפריז, שזכה בעבר גם באליפות העולם ולאחרונה הוסיף לרזומה שלו זכייה באליפות אירופה, הבטיח את מקומו בגמר לאחר שסיים שלישי במוקדמות עם ציון של 14.300 נקודות. ברקוביץ' הצעיר סיפק הופעה מרשימה לא פחות, כשסיים במקום השביעי עם 14.033 נקודות והבטיח את הכרטיס לגמר היוקרתי כבר בשנתו הראשונה ברמת הבוגרים.

דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו וסגן האלוף האולימפי מפריז, שזכה בעבר גם באליפות העולם ולאחרונה הוסיף לרזומה שלו זכייה באליפות אירופה, הבטיח את מקומו בגמר לאחר שסיים שלישי במוקדמות עם ציון של 14.300 נקודות. ברקוביץ' הצעיר סיפק הופעה מרשימה לא פחות, כשסיים במקום השביעי עם 14.033 נקודות והבטיח את הכרטיס לגמר היוקרתי כבר בשנתו הראשונה ברמת הבוגרים.

המשימה של השניים לא תהיה פשוטה. מי שסיים בראש המוקדמות הוא הרוסי הצעיר ארסני דוחנוב, שקיבל ציון של 14.700 נקודות, ואחריו דורג הפיליפיני קרלוס יולו עם 14.500. יולו, האלוף האולימפי המכהן, הקדים את דולגופיאט בגמר בפריז 2024, שבו זכה הישראלי במדליית הכסף. גם הבריטי ג'ייק ג'רמן, אלוף העולם המכהן, נחשב לאחד המועמדים הבולטים לזהב. בגמר יתחרו גם האמריקני פרדריק ריצ'רד, הרוסי יהור שרמקוב והיפני ריוסוקה דוי.

המשימה של השניים לא תהיה פשוטה. מי שסיים בראש המוקדמות הוא הרוסי הצעיר ארסני דוחנוב, שקיבל ציון של 14.700 נקודות, ואחריו דורג הפיליפיני קרלוס יולו עם 14.500. יולו, האלוף האולימפי המכהן, הקדים את דולגופיאט בגמר בפריז 2024, שבו זכה הישראלי במדליית הכסף. גם הבריטי ג'ייק ג'רמן, אלוף העולם המכהן, נחשב לאחד המועמדים הבולטים לזהב. בגמר יתחרו גם האמריקני פרדריק ריצ'רד, הרוסי יהור שרמקוב והיפני ריוסוקה דוי.

המשימה של השניים לא תהיה פשוטה. מי שסיים בראש המוקדמות הוא הרוסי הצעיר ארסני דוחנוב, שקיבל ציון של 14.700 נקודות, ואחריו דורג הפיליפיני קרלוס יולו עם 14.500. יולו, האלוף האולימפי המכהן, הקדים את דולגופיאט בגמר בפריז 2024, שבו זכה הישראלי במדליית הכסף. גם הבריטי ג'ייק ג'רמן, אלוף העולם המכהן, נחשב לאחד המועמדים הבולטים לזהב. בגמר יתחרו גם האמריקני פרדריק ריצ'רד, הרוסי יהור שרמקוב והיפני ריוסוקה דוי.