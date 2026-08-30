איגוד הטניס בישראל ומכון וינגייט השיקו היום (ראשון) את אקדמיית הטניס הלאומית, שתפעל במכון ותנסה לסייע לכישרונות הצעירים לעבור בהצלחה מטניס הנוער לסבב המקצועני ולזירה הבינלאומית. בשלב הראשון תכלול האקדמיה שמונה מהשחקנים והשחקניות הצעירים המבטיחים בישראל. דני לינצקי וגל קרוצ'יק נבחרו לאחר תהליך מיון לשמש כמאמני האקדמיה, וילוו את השחקנים במסגרת היומיומית.

על פי התוכנית, השחקנים יקבלו מעטפת הכוללת אימוני טניס וכושר גופני, תזונת ספורט, תמיכה מנטלית, תכנון אישי ותחרותי, מגורים בפנימייה, ציוד מקצועי וליווי בתחרויות בינלאומיות. מטרת הפרויקט היא ליצור מסגרת מקצועית רציפה וארוכת טווח, שתצמצם את הפער בין הישגים בגילי הנוער לבין הצלחה בסבב הבוגרים.

גלריה אקדמיית הטניס ( צילום: גיא יחיאלי )

אקדמיית הטניס ( צילום: גיא יחיאלי )

מסיבת העיתונאים נערכה במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יו"ר איגוד הטניס אבי פרץ, מנכ"ל האיגוד דני פרקלסקי, יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג, מנכ"ל המכון גיא אטיאס ונציגי הגופים השותפים לפרויקט.

במהלך האירוע הודיע זוהר כי ימליץ ליו"ר דירקטוריון מכון וינגייט להביא בפני ועדת השמות את ההצעה לקרוא את המבנה החדש של האקדמיה על שמו של רס"ן יובל עזרא ז"ל. המבנה צפוי לקום בתוך כשנתיים. עזרא, בנם של טניה וחיים, נפל ביולי האחרון בקרב במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון. אמו טניה היא עובדת מכון וינגייט.

"אנחנו רואים את פוטנציאל ההצלחה של דור העתיד בענף ונעשה את שנדרש כדי להשיב את הטניס הישראלי לגדולתו", אמר זוהר. "היו לנו ימים אדירים בענף, ואנחנו משקיעים כדי לאפשר לשחקנים מעטפת מקצועית הכוללת אימוני טניס, כושר גופני, תזונת ספורט, תמיכה מנטלית, תכנון אישי ותחרותי, פנימייה, ציוד מקצועי וליווי צמוד בתחרויות בינלאומיות".

יו"ר מכון וינגייט, ארי שטינברג, מסר: "חזרת ענף הטניס למכון וינגייט היא צעד טבעי, שיסייע לשחקניות ולשחקנים הצעירים להגיע לפסגת הספורט העולמי, תוך הגשמת מהותה של האקדמיה למצוינות בספורט".

מנכ"ל המכון, גיא אטיאס, הוסיף: "יש רגעים שבהם אפשר לומר שמשהו גדול וחדש מתחיל, והיום הוא יום כזה. כמי שראה בעבר את שחקני הטניס הגדולים של ישראל, ובהם אנדי רם ויוני ארליך, מייצגים את המדינה בבמות הגדולות בעולם, אני מאמין שהמקצועיות של האקדמיה למצוינות תוביל אותנו להצלחה".

יו"ר איגוד הטניס, אבי פרץ, אמר: "זהו יום היסטורי ומרגש עבור הטניס הישראלי. האקדמיה היא חלק מהחזון שלנו לפיתוח הצעירים בענף, תוך יצירת רצף מקצועי ותשתית שתעניק לכישרונות הישראליים את הכלים הדרושים כדי להתפתח לאורך זמן ולהגיע רחוק".