חמישה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד כשבמוקד מ.כ חולון המושלמת נעצרה על הדאבליסטית א.ס רמת השרון.
במשחקים נוספים, הפועל ראשל"צ יצאה למשחק חוץ מול מ.כ באר שבע וניסתה להמשיך במומנטום, עירוני רחובות אירחה את הפועל ערד, הפועל קריית אונו את נס ציונה ומכבי ת"א אירחה את מכבי קריית מוצקין למפגש בין שתי קבוצות שיצאו מרוצות מאוד מהמחזור האחרון.
מ.כ חולון – א.ס רמת השרון 33:32 (16:16)
האלופה מרמת השרון הגיעה למפגש לאחר הפסד שני ברציפות בליגה, האחרון 30:27 למכבי ת"א והתאוששה על חשבון מ.כ חולון, שנעצרה אחרי פתיחת עונה חלומי. כבשו למ.כ חולון: נדב כהן 9 שערים, אור לוי 7, איטלו גבריאל 6, קאיו ויניסיוס ורועי דזלדטי 3 כ"א, לואיק בקסו 2, פטריק אובינה ועמית רייניסברג 1 כ"א. עצירות שוערים: אור כנעני 6 עצירות, אורן מאירוביץ' 3.
כבשו לרמת השרון: דניאל צרפתי 10 שערים, מיכאילו רדויקוביץ' 7, תומר בודנהיימר, איתמר גולדשטיין ועמית מוטולה 4 כ"א, רם טורקניץ וליאור גורמן 2 כ"א. עצירות שוערים: פראן לוצ'ין 10 עצירות ב-40%.
מכבי עירוני רחובות – הפועל ערד (17:10) 30:26
כבשו לעירוני רחובות: עמית בן עטייה 7 שערים, סטפן דמיאנוביץ׳ 4, אדי קירקיריוס 3, יוליאן ג׳רביה 2 וספאסוי גאצ'ביץ', איתי שיינפלד, יותם וילנצ'יק ויובל הבר 2 כ"א, דין פרלוב ורביד נוימן 1 כ"א. עצירות שוערים: עוז יצחק 16 עצירות.
כבשו להפועל ערד: אקאסיו מוריירה 10 שערים, טל הרשקוביץ 7, קלווין דלה 4, עוז פגליארי 3, אריאל אפרגן וטל פאר 2, ניקולה קובאצביץ׳ ופיל לופחוב 1 כ"א. עצירות שוערים: נמניה מריאנוביץ' 20 עצירות.
מ.כ. באר שבע – הפועל ראשון לציון 45:33 (20:14)
כבשו להפועל ראשל"צ: יונתן פלח 9, טל אקשטיין 8, שלו יעיש 7, איבן קראצ׳יץ׳ 6, אולג אסטראשפקין 5, דור זיידן 4, אורי פלח 3, דור קלדרון 2, יהלי יפרח 1. עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ' 13 עצירות ב-38%, יהונתן בנשטרית 3 ב-25%.
מכבי ת"א – מכבי קריית מוצקין 31:36 (17:20)
כבשו למכבי ת"א: בן ליברטי ושניר נציה 8 שערים כ"א, פרדראג ווין 7, רום טוביס 4, ויקטור פלוצ'נקו ועמית יודוביץ' 3 כ"א, טל קדמי, תומר מיכליס ועמרי נדלר 1 כ"א. עצירות שוערים: תום שם טוב 8 עצירות, טומיסלאב סטויקוביץ' 6.
כבשו לקריית מוצקין: פיליפ ליאובץ 9 ויאן נובדוברוסקי 9 שערים כ"א, איתי עמיאל 4, אורן כהן 3, אוראל נחמני, אלכסה מדוייביץ' ואורן כהן 2 כ"א. עצירות שוערים: לוקה ראדוביץ' 8 עצירות, ליאם גרינשפון 2.
הפועל קריית אונו – א.כ. נס ציונה 26:29 (12:15)
כבשו לקריית אונו: נבו מדינה 8 שערים, נמניה סקרוביץ׳ ואביב לייפר 5 כ"א, ואלדוט לאזורץ' 4 אור רשקוביץ 3, אסף שני וטל גלילי 2 כ"א.
המחזור יושלם ביום ראשון, 18.10 עם המפגש בין הפועל אשדוד לבני הרצליה. מכבי ראשל"צ שתצא לצמד מפגשים מול וויבודינה הסרבית בסיבוב השני של גביע אירופה תהיה חופשית.