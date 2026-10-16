חמישה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד כשבמוקד מ.כ חולון המושלמת נעצרה על הדאבליסטית א.ס רמת השרון.

חמישה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד כשבמוקד מ.כ חולון המושלמת נעצרה על הדאבליסטית א.ס רמת השרון.

חמישה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד כשבמוקד מ.כ חולון המושלמת נעצרה על הדאבליסטית א.ס רמת השרון.