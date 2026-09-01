יש הרבה מהמשותף להורדות של בורדו (כדורגל) ומונאקו (כדורסל) מהליגה הראשונה לליגה השלישית הלא מקצוענית. שתיהן כמובן צרפתיות, לשתיהן יש עבר מפואר (של מונאקו הרבה יותר עכשווי), שתיהן הורדו בגלל הסתבכויות כלכליות ואי־יכולת להציג ביטחונות לתקציב לעונה הקרובה, שתיהן עירערו על ההחלטה להוריד אותן, ושתיהן יכלו לבקש ערכאה משפטית נוספת אך ויתרו עליה.

אלא שלעומת בורדו, שדישדשה שנים ארוכות באמצע ובתחתית הטבלה והייתה מנוהלת ברשלנות בכל התקופה הזו, הרי שמונאקו הייתה הכתר של הכדורסל הצרפתי: שלוש אליפויות בארבע השנים האחרונות (בעונה שעברה זכתה בכל ארבעת התארים המקומיים), הפסד בגמר היורוליג בעונה שעברה לפנרבחצ'ה, והנוכחות של מייק ג'יימס, אחד הזרים הכי טובים שדרכו אי פעם על פרקט אירופי.

גלריה רק לפני חודשיים. מונאקו חוגגת זכייה באליפות צרפת ( צילום: JULIEN DE ROSA / AFP )

המקרים של מונאקו ובורדו הם נורות אזהרה בצבע אדום בוהק. זה מה שקורה למועדונים שהם גחמה רגעית של מיליארדרים, של אנשים שלא רואים ממטר את החוק והמוסר, שהיום הם פה ומחר שם. זה מה שקורה כשמועדון נלקח משורשי האוהדים שלו, מהרגש והאהבה והזכרונות והופך לשעשוע. עוד דוגמה בולטת לנושא הזה הוא סבב LIV, שהיה אמור להתחרות עם הסבב המקצועני המסורתי בגולף. הסעודים הזרימו אליו כסף כדי להרחיב את פורטפוליו ההלבנה של זכויות האדם דרך הספורט, פיתו שחקני גולף, שילמו ברוחב נפט, עד שהחליטו שלא בא להם יותר, וכל הסבב התרסק.

עד שהגיע פדוריצ'ב

עד 2014 מונאקו התנדנדה בין הליגה השנייה לשלישית בצרפת, מדינה שמגדלת כדורסלנים מצוינים ומעמידה נבחרות לתפארת אבל קצת מזדחלת מאחור כשמדובר במועדונים מצליחים. אלא שאז התמנה סרגיי דיאדצ'קו, איש עסקים אוקראיני שחי במונאקו, לנשיא הקבוצה, והיא עלתה לליגה השנייה ומיד לליגה הראשונה. מאז תחילת העשור הנוכחי היא נחשבת לקבוצה הבולטת בצרפת ולאחת מהקבוצות החזקות באירופה. את החוזק המקצועי, המנטלי והתחרותיות של הקבוצה הזו אפשר למדוד לא רק בשלוש האליפויות ובשני הגביעים שהיא זכתה בהם מאז תחילת העשור או בהצלחה באירופה, אלא בעיקר דרך הכאוס של העונה שעברה: המועדון עלה באש (מטאפורית), שחקנים לא קיבלו את השכר שלהם ואיימו בשביתות, המאמן ואסיליס ספאנוליס עזב, שחקנים רבים מהאקדמיה קיבלו הרבה יותר דקות מאשר הם היו אמורים לקבל, ועדיין מונאקו זכתה בכל תואר מקומי אפשרי ועלתה לרבע גמר היורוליג, שם הפסידה לאולימפיאקוס, שזכתה לבסוף בגביע.

זו הייתה שנה שבה התברר שהנשיא החדש של הקבוצה הוא נוכל ופושע, שכל הונו המפוקפק הוקפא, עובדה שגרמה לנסיכות להזרים כספים למועדון כדי שיוכל להמשיך להתקיים. מונאקו הייתה חייבת כמובן לעשות בדיקה יותר רצינית לפני שהפקידה את מפתחות המועדון בידיו של איש העסקים הרוסי־הונגרי אלכסיי פדוריצ'ב, אבל היא הייתה יכולה להמשיך להתקיים ולהצליח גם כך, אילולא הפלישה הרוסית לאוקראינה בסוף פברואר 2022, בדיוק חודש אחרי שפדוריצ'ב קנה מדיאדצ'קו 46.4 אחוז מהקבוצה והפך למחזיק המניות העיקרי שלה.

אלכסיי פדוריצ'ב עם שחקני מונאקו ( צילום: קרדיט: Alfonso Cannavacciuolo/Euroleague Basketball via Getty Images )

הכתובת הייתה על הקיר

אם הבעיות של האוליגרך הרוסי היו מסתכמות רק בהקפאת הנכסים שלו, כמו של אוליגרכים רוסים רבים אחרים, ובבעיות נזילות, דיינו. אבל זו לא הסיבה היחידה שבגללה המועדון נקלע לחובות אדירים לשחקנים, לסוכנים ולליגות שבהן היא משתתפת.

רשויות החוק באירופה התעוררו גם הן והחלו לבדוק את טיב עסקיו של פדוריצ'ב. עד אז, לאף אחד לא היה אכפת מאיפה מגיעים הכספים של אחת מקבוצות הכדורסל הבכירות של היבשת. פדוריצ'ב בן ה־70, שהונו הוערך במיליארד דולר, הרוויח את רובו ורשם חלק לא מבוטל מחברותיו, הו האירוניה, דווקא באוקראינה. בשלהי 2022 הוחרמו ממנו מאות אלפי טונות של סחורה אחרי פשיטה בנמל אודסה, ומיד לאחר מכן הוטלו עליו סנקציות למשך עשור הכוללות מגבלות מסחר והקפאת נכסים. ב־2024, לאחר חקירה משטרתית באיטליה לגבי חשדות בשוחד לעובדי ציבור, הונאה והלבנת הון בהיקף של יותר מ־60 מיליון אירו, כספים בהם השתמש להשקעות באמצעות קרן נאמנות מפירנצה, הוחרמו ממנו נכסים בשווי של 4 מיליון אירו. שום דבר מהאירועים הללו, שהתפרסמו בכל בלוג כלכלי בעולם, לא הגיע לעיניהם ואוזניהם של פרנסי מונאקו. נוסחה מנצחת לא מחליפים.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

גרוע מכך, מתברר שהכסף הרוסי עיוור את עיניהם של מקבלי ההחלטות של מונאקו עד שהם סירבו בכלל לבדוק מי קונה אותם: כבר ב־1997 הוא נחשד על ידי משטרת מונאקו בהלבנת כספים בלתי חוקיים, סחר בנשק ובסמים. בעיתונים נכתב כי הוא מקורב ונראה לעתים קרובות לצד בכירים מהמאפיה הרוסית. ב־2012 נעצר בספרד המטוס הפרטי של פדוריצ'ב עם כמעט שני טון קוקאין. הכתובת הייתה על הקיר, כולם היו יכולים לראות ולקרוא אותה, אבל מי שהיה צריך העדיף להסיט את מבטו.