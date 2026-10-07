אם יצא לכם להציץ לאחרונה בטבלאות של דרג א' בליגת האומות ושפשפתם עיניים כי שום דבר לא הסתדר עם מה שהכרתם, אתם לגמרי צודקים. זו לא טעות ולא תקנון מסתורי שפספסתם מהעונה שעברה. אופ"א פשוט שינתה את כללי המשחק, ולא הרבה זמן מראש: ב־15 בספטמבר, תשעה ימים בלבד לפני פתיחת שלב הליגה, אושרה שיטת עליות וירידות חדשה לעונת 2026/27. מה שנראה במבט ראשון כמו עוד סיבוך בירוקרטי נועד למעשה להכין את הקרקע למהפכה הרבה יותר גדולה שמחכה לליגת האומות ב־2028/29.

בשיטה שהכרנו, התמונה בדרג א' הייתה פשוטה יחסית: ארבע הנבחרות שמסיימות במקום האחרון בבתים יורדות אוטומטית לדרג ב', בעוד ארבע המסיימות במקום השלישי הולכות לפלייאוף הישרדות מול סגניות דרג ב'. העונה העסק נראה אחרת לגמרי. רק שתי הנבחרות בעלות המאזן הגרוע ביותר מבין ארבע המסיימות במקום הרביעי ירדו אוטומטית לדרג ב', בעוד שתי האחרות יקבלו הזדמנות נוספת בפלייאוף.

צ'פרין ( צילום: REUTERS/Gintare Karpaviciute )

גם המקום השלישי כבר לא מבטיח את אותו מסלול. שתי הנבחרות בעלות המאזן הטוב ביותר מבין המסיימות במקום השלישי יישארו אוטומטית בדרג א', בלי פלייאוף ובלי מאבק הישרדות נוסף. שתי השלישיות הפחות טובות יצטרפו לשתי הרביעיות הטובות ביותר, וארבע הנבחרות האלה יפגשו בפלייאוף את ארבע הסגניות של דרג ב'. המנצחות ישחקו בדרג א' במהדורה הבאה.

במילים אחרות, כבר לא מספיק לדעת באיזה מקום סיימת בבית שלך. עכשיו צריך להסתכל גם הצידה ולבדוק מה עשו הנבחרות שסיימו באותו מקום בבתים האחרים. מקום שלישי יכול להיות שווה הישארות אוטומטית או פלייאוף, ומקום רביעי יכול להסתיים בירידה ישירה או בהזדמנות נוספת להציל את העונה.

אז למה אופ"א הפכה פתאום את העסק לשיעור במתמטיקה? התשובה נמצאת בעונת 2028/29. אז ליגת האומות אמורה לעבור מהמבנה הנוכחי של ארבעה דרגים לשלושה בלבד. דרגים א' ו־ב' יורחבו ל־18 נבחרות כל אחד, והנבחרות שיישארו ישחקו בדרג ג'. בכל דרג יהיו שלושה בתים, בדרך כלל של שש נבחרות, ואם כל 55 ההתאחדויות ישתתפו, אחד הבתים בדרג ג' יכלול שבע נבחרות.

וזה בדיוק מה שהופך את עונת 2026/27 לחשובה כל כך. הדירוג הסופי שלה ישמש לקביעת החלוקה למבנה החדש: 18 הראשונות יהיו בדרג א', הנבחרות במקומות 19 עד 36 בדרג ב', וכל היתר בדרג ג'. לכן אופ"א הייתה צריכה לשנות גם את מנגנון העליות והירידות וליצור מעבר הדרגתי יותר לקראת הרחבת שתי הליגות הבכירות.

התוצאה היא שגם התחתית הופכת פתאום להרבה יותר מעניינת. המאבק על שני המקומות הראשונים בכל בית עדיין מוביל לרבע הגמר ולחלום על התואר, אבל עכשיו גם למקומות השלישי והרביעי יש משמעות אחרת לגמרי. נבחרת יכולה לסיים שלישית ולגלות שהפרש שערים אחד השאיר אותה בדרג א' או שלח אותה לשני משחקי פלייאוף. אפילו מי שמסיימת אחרונה בבית עדיין עשויה לשרוד אם המאזן שלה טוב מספיק ביחס לשתי האחרונות האחרות.

פתאום כל נקודה, כל שער ואפילו כל ספיגה במשחק שכבר נראה גמור יכולים להשפיע על מה שיקרה בעוד שנתיים. אופ"א קוראת לזה מעבר חלק למבנה החדש. אפשר גם לקרוא לזה עוד שכבה של חישובים בטורניר שגם ככה לא תמיד היה פשוט להסביר.

כך או כך, דבר אחד בטוח: בליגת האומות של העונה, גם המקום השלישי וגם המקום האחרון כבר לא אומרים את מה שחשבתם שהם אומרים.





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