אחרי שהפתיעה את הדאבליסטית, א.ס רמת השרון בחצי הגמר, מכבי ת"א פגשה בגמר טורניר גביע ווינר ע"ש מויזס רש את מ.כ חולון, שהדיחה בדרך לגמר את מכבי והפועל ראשל"צ למשחק על התואר הראשון של העונה שיעניק למנצחת בו פרס כספי של 10,000 שקלים וכרטיס למפעלים האירופיים בעונה הבאה. בסיום, החולונים ניצחו - וזכו לראשונה בתולדותיהם בתואר.

מ.כ חולון – מכבי ת"א 29:35 (11:19)

עמרי נדלר העלה את הצהובים ליתרון ראשון, אבל עמית ריינסברג הפך את התוצאה וקבע יתרון ראשון לחולון, 2:3. איטלו גבריאל וקאיו ויניסיוס המשיכו את התנופה של חולון והעלו אותה ליתרון של 4:7 בדקה ה-12.

אור לוי המשיך את התנופה של חולון והעלה אותה ל-4:9 אחרי שאורן מאירוביץ' רשם מספר הצלות יפות ואיטלו גבריאל כבש שער נוסף שהעלה את חולון ל-5:10 עשר דקות למחצית. מאירוביץ' המשיך להיות דומיננטי בשער ואיטלו גבריאל הקפיץ את היתרון של הכחולים ל-7:13.

גלריה הכחולים של חולון על הפודיום ( צילום: הדר ואן קולא )

לואיק בקסו המשיך עם הדומיננטיות של חולון, בן ליברטי צימק ל-10:17 אבל לואיק בקסו לא נתן לצהובים לצמצם והמחצית הראשונה הסתיימה ב-11:19 לחולון. תום שם טוב ניסה להשאיר את הצהובים בתמונה עם שער ממגרש שלם וצימק ל-21:14 בפתיחת המחצית השנייה ואסף סוכוליצקי המשיך את התנופה של הצהובים אבל נדב כהן דאג שמכבי ת"א לא תצמצם יותר מדי וקבע 17:24 בדקה ה-39.

עמית יודוביץ' המשיך את הקאמבק של הצהובים והוריד את ההפרש לארבעה שערים בלבד, 24:20. פטריק אובינה שמר את היתרון של הכחולים ודאג להגדיל אותו מעט יותר. בן ליברטי צימק שוב אבל קאיו ויניסיוס שמר על מרחק ביטחון עם 25:31 בדקה ה-50. לואיק בקסו הגדיל את היתרון ואורן מאירוביץ' הצטיין בשער ומנע מהצהובים לחלום על קאמבק ממשי בדקות האחרונות. בסיום: 29:35 לחולון שחוגגת תואר ראשון בתולדותיה.

כבשו למ.כ חולון: אור לוי 8 שערים, איטלו גבריאל ונדב כהן 7 כ"א, לואיק בקסו וקאיו ויניסיוס 5 כ"א, עמית ריינסברג 2, פטריק אובינה 1. עצירות שוערים: אורן מאירוביץ' 11 עצירות ואור כנעני 2.

כבשו למכבי תל אביב: ויקטור פולצ'נקו 7 שערים, עמית יודוביץ' 6, עמרי נדלר 5, בן ליברטי ופולג אסייג 3 כ"א, שניר נציה 2, תום שם טוב, פלג פופלינגר ואסף סוכליצקי 1 כ"א. עצירות שוערים: תום שם טוב 10 עצירות.

שפטו: מתן פינקר ואלון קפלינסקי.

בנות "עיקו" הרצליה – הפועל אשדוד 34:30 (18:14)

בגמר הנשים, הטרבליסטית מהעונה שעברה בנות "עיקו" הרצליה רצתה לפתוח את העונה עם זכייה בתואר נוסף כששיחקה מול הפועל אשדוד שניצחה אתמול בדרמה גדולה את מ.כ חולון. הפתיחה הייתה של האדומות שעלו ליתרון 0:4 מהיר והמשיכו עם שיר וקרט וג'וליאנה בורגס שקבעו 2:7 אחרי 9 דקות.

בורגס המשיכה את התנופה של אשדוד, דניאלה דרגוייביץ' ניסתה לצמק מעט והורידה ל-9:4. שיר וקרט עם שער נוסף לא אפשרה לאלופה לצמצם למרות שכריסטינה סקריפק הובילה קאמבק של הרצליה שצימקה ל-11:10 בדקה ה-22.

ניקול יחזקאל הוציאה את אשדוד למתפרצת וקבעה 10:14 לאשדוד, סקריפק צימקה ומאי יולזרי הורידה עוד יותר את היתרון של אשדוד ל-16:14. ג'וליאנה בורגס המשיכה את היכולת הנהדרת שלה וקבעה את תוצאת המחצית הראשונה, 14:18 לאשדוד.

האדומות של אשדוד על הפודיום ( צילום: הדר ואן קולא )

שיר גבזה פתחה היטב את המחצית השנייה והעלתה את האדומות ל-15:20. בורגס לא נתנה להרצליה לצמק את התוצאה, אבל שירה ג'רבי צימקה וג'וליאנה בורגס שמרה על היתרון של אשדוד כשקבעה 21:25 בדקה ה-44. מאי יולזרי צימקה ל-29:26 תשע דקות לסיום והפיחה תקווה אצל בנות הרצליה לבצע מהפך אבל קטרינה בנדוביץ' נעלה את השער ובורגס מהעבר השני קבעה 27:32. כרסטינה סקריפק עוד צימקה אבל לא יותר מזה. בסיום: האדומות זוכות בגביע ראשון בתולדותיהן אחרי 30:34 על בנות הרצליה.

כבשו להפועל אשדוד: ג'וליאנה בורגס 14 שערים, שיר וקרט 8, שיר גבזה 4, הדר גז וניקול יחזקאל 3 כ"א, סאניה דבוסקה 2. עצירות שוערים: קטרינה בנדוביץ' 15 עצירות.

כבשו לבנות "עיקו" הרצליה: מאי יולזרי 11 שערים, כריסטינה סקריפק 7, שירה ג'רבי 5, דניאלה דרגויביץ' וסופיה בזרובקה 3 כ"א ושיר מחמלי 1. עצירות שוערים: ברונה קאמבוים 11 עצירות.