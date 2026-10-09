היריבות ההיסטורית בין ריאל מדריד לברצלונה שווקה לעולם במשך דורות כקרב של ניגודים: הכוכבים הנוצצים מהבירה מול המערכת המתוחכמת מקטאלוניה. אולם בכדורגל המודרני, שני מועדוני הפאר הללו נשענים על עמודי תווך בעלי אופי כמעט זהה. מצד אחד של המתרס ניצב פדריקו ואלוורדה, הגלדיאטור של הסנטיאגו ברנבאו; מן העבר השני זורח ראפיניה, עושה המשחק הדינמי שמניע את המכונה של האנזי פליק. זהו אינו עוד סיפור על עמדות קלאסיות או כישרון טבעי בלבד. זוהי תמונת מראה מושלמת של שני לוחמים אמוציונליים שחולקו לשני חלקי המגרש. האחד מחזיק את האימפריה מהמרכז ואחורה, והשני מוביל את הטירוף מהמרכז וקדימה.

כשטוני קרוס עזב את ריאל מדריד, הוא העניק לוואלוורדה את החולצה מספר 8 האגדית. העברת לפיד רשמית למנהיג של הקבוצה. ואלוורדה הוא החלום המוחלט של כל מאמן: שחקן שאינו מוגדר על ידי עמדה, אלא על ידי אינטנסיביות.





גלריה ( IMAGO )





הגדולה של ואלוורדה נמדדת ביכולת שלו להישאר העוגן המרכזי במועדון שעבר חוסר יציבות מקצועית חריגה, עם ארבעה מאמנים שונים בשלוש השנים האחרונות (קרלו אנצ'לוטי, צ'אבי אלונסו, אלבארו ארבלואה וכעת ז'וזה מוריניו). תפקידו הטקטי מתחיל תמיד במרכז המגרש ונפרש אחורה. הוא מתקן חורים סדרתי שמחזיק הגנות שלמות, שובר את התקפות היריב ומכסה שטחים של שני שחקנים. עבור כל אחד מהמאמנים הללו הוא היה בלתי ניתן להחלפה. תחת ארבלואה, הוא רשם את תצוגת האומן ההיסטורית שלו מול מנצ'סטר סיטי , כאשר החזיק לבדו את כל קו ימין כמגן ותוקף, ופירק את אלופת אנגליה עם שלושער מטורף ב-22 דקות. כעת, תחת מוריניו, ואלוורדה הוא הלב ההגנתי האחראי על חילוצי הכדור, חיפוי על הבלמים והיציאה הבטוחה מלחץ.

מן העבר השני, ראפיניה מייצג בדיוק את אותה רמת מחויבות ועוצמה פיזית, אך משמש כהשתקפות ההפוכה של ואלוורדה בחצי ההתקפי. במשך תקופה ארוכה תחת צ'אבי, השחקן היה קורבן של קיבוע טקטי באגף, כשנדרש לשחק כקיצוני ימני קלאסי על הקו. הפיצוח הגדול של האנזי פליק היה ההבנה שראפיניה אינו שחקן קו טיפוסי, אלא שחקן מרכז מובהק, עושה משחק דינמי שפועל בעיקר מהמרכז וקדימה.

הוא מנהל את כל האופנסיבה מלב המגרש אל תוך הרחבה. הוא אמנם יודע ללכת לצדדים ולבצע חילופי מקומות גאוניים עם לאמין ימאל באמצעות מסירות ומצבי הבקעה, אך מרכז המגרש הקדמי הוא הבית שלו. הוא יודע לספוג לחץ, לשחרר את הכדור בתזמון מושלם, ולנוע מהאמצע לעומק כדי לבשל ולהבקיע במספרים מפלצתיים. הוא עושה המשחק הלוחץ שמתווה את קצב הלחץ של ברצלונה כולה.





( IMAGO )





כשמקלפים את חולצות המועדון השונות, קווי הדמיון המנטליים בין השניים פשוט מדהימים. שניהם שחקנים אמוציונליים ברמות הקיצוניות ביותר, כאלה שמשחקים עם הלב על השרוול ואינם מסוגלים "לזייף" או להוריד הילוך אפילו לדקה אחת של משחק. החגיגות בטירוף: אצל שניהם, כל שער, חילוץ כדור או ניצחון מלווה בהתפרצות רגשית שאי אפשר לביים. הצרחות לשמיים, הוורידים הבולטים בצוואר, האגרופים הנחבטים על הדשא והריצה בטירוף אל עבר הקהל. רואים את הטירוף על הפנים שלהם; חגיגות אלו מגיעות מתשוקה טהורה של אוהד על המגרש.

אפקט חדר ההלבשה: ואלוורדה הוא העוגן המנטלי של ריאל; ראפיניה קיבל מפליק את סרט הקפטן של ברצלונה. המנהיגות שלהם אינה מתבטאת בצעקות, אלא בדוגמה אישית. כשהשחקנים הצעירים סביבם רואים את הכוכבים הכי גדולים רצים, מחלצים, עושים הגנה בטירוף וסופגים את החולצה בזיעה – ואלוורדה בחצי המגרש שלו וראפיניה בחצי המגרש של היריב – רמת המחויבות של הקבוצה כולה עולה באופן אוטומטי.

בעולם כדורגל מודרני שלעיתים מרגיש מנוכר, מחושב מדי ומונע מאסטרטגיות שיווקיות, ואלוורדה וראפיניה הם תזכורת לרוח הישנה והטובה של המשחק. הם ההוכחה שכדי להוביל את המועדונים הגדולים בתבל, כישרון גולמי ברגליים כבר אינו מספיק – יש צורך במנוע רגשי בלתי נגמר.

ריאל מדריד מיוצבת על ידי ואלוורדה, שמחזיק את הקבוצה מהמרכז ואחורה. ברצלונה מונעת על ידי ראפיניה, שמנהל את הטירוף מהמרכז וקדימה. שתי אימפריות, שני חצאי מגרש, ותמונת מראה אחת של עוצמה, רגש ומחויבות.

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