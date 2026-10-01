אינני מאמן כדורגל, אבל אני צופה אדוק בכדורגל בינלאומי של נבחרות מצוינות ומאמנים מצוינים מכל רחבי העולם. במלוא הצניעות, אפשר לעקוב וללמוד על תכנונים טובים, החלטות טובות וביצועים טובים של נבחרות ומאמנים מובילים.

מבחינה סטטיסטית, אפשר להבחין כי נבחרות מצוינות מתאמנות לאורך זמן ביצירת מצבי הבקעת שערים עם בעיטות רבות ככל האפשר לכיוון השער. ייזום, תכנון וביצוע של מצבי הבקעה ובעיטות רבות לכיוון השער הם מתכון לניצחון על היריב. לא ייתכן שנבחרת ישראל הנוכחית לא יוזמת ולא יוצרת מצבי הבקעה ובעיטות לשער. הרי מצבי הבקעה ובעיטות לשער עדיפים על כדרור אינסופי, שגם מתיש את השחקנים מבחינה פיזית וגם גורם לבזבוז זמן יקר. שחקני נבחרות טובות מכדררים במהירות ובדייקנות, מוסרים אחד לשני ביעילות ובלי ברבורים מיותרים.





אבו פרחי חוגג שער. היחיד בינתיים בחלון ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )





אולי במוקדמות המונדיאל כבשנו הרבה, אבל גם שיחקנו מול יריבות חלשות יותר בחלק מהמשחקים. מול אוסטריה ואירלנד, בזמן שהיריבות היו מאיימות ויעילות, ישראל התקשתה להתקרב בכלל לשער.

בעיטות לשער בכל מצב, גם מרחוק, הופכות למסוכנות. כי גם אם הבעיטה פוגעת בשחקן יריב הכדור מוסט, מטעה את השוער וחודר לשער. מומלץ למאמן נבחרת ישראל אם יאמץ גישה מועדפת זאת כדי לשפר את יכולתה במשחקים הבאים.

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