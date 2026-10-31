כמעט כל מי שדיבר איתי לפני יום ראשון הקודם, היה משוכנע שברצלונה מגיעה לפרק את ריאל מדריד. נוסטלגים הזכירו את החמישייה המפורסמת מתקופת פפ ומסי, אבל לצערם ולשמחתי זה לא קרה. אלה גיבורי הניצחון של הבלאנקוס בקלאסיקו שנערך בברצלונה:

• ז'וזה מוריניו- נכון, אמרו עליו שהוא מאמן הגנתי, מיושן, חסר ניסיון ובקיצור מת חי, לפחות במונחי המקצוע. אבל מוריניו הראה שהוא זוכר איך לאמן כדורגל ובייחוד נגד ברצלונה. בניגוד לקבוצות קודמות שלו, כולל כשהיה בשיאו כמאמן, ריאל שיחקה התקפה ולחצה. בכלל, הוא מפתיע רבים- לוקח את האשמה הבלעדית עליו בהפסדים ונותן לשחקנים להחלים בקצב שלהם. הגיעו ימות המשיח.





מוריניו ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )





• אנדריי לונין - לקח בשתי ידיים את ההזדמנות שהייתה לו. השוער האוקראיני ראה בשנים האחרונות הרבה ספסל והיעדרו של קורטואה החולה אפשרה לריאל לראות שיש על מי לסמוך.

• ארדה גולר - לוקה מודריץ' בטח אומר לעצמו שהוא צופה ביורש שלו. שחקן אינטליגנטי שרץ, מתקל, מבשל, כובש ובפירוש בעל הבית החדש של הבלאנקוס. וכל זאת שהוא רק בן 21 בלבד.

• קיליאן אמבאפה - מוריניו אמר נכון, שחקן של 40 גולים בעונה הוא לא בעיה. הנקודה היא שאמבפה הוכיח שהוא גם הפיתרון, עם צמד. רק לרונאלדו ולבנזמה יש יותר שערים ממנו בקלאסיקו, מה שמוכיח שהוא שחקן עם אופי. יש לקוות שאחרי שנתיים ללא תואר, ריאל סופסוף תחזור בהובלתו למלא את ארון הגביעים הגדוש שלה, או לפתוח אחד חדש במידת הצורך.

לסיכום, ברצלונה עדיין מובילה את הליגה אבל שום דבר לא אבוד. גם ליגת האלופות בהישג יד. במאי נראה, האם ריאל תמשיך באותו קצב.

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