רק בעונה האחרונה (2026) הוכיח קאראפאס כי הוא עדיין נמנה עם צמרת הרוכבים בעולם, כשניצח בשני קטעים בטור דה פראנס, זכה בחולצת מלך ההרים וסיים על הפודיום במרוץ סן סבסטיאן.

רק בעונה האחרונה (2026) הוכיח קאראפאס כי הוא עדיין נמנה עם צמרת הרוכבים בעולם, כשניצח בשני קטעים בטור דה פראנס, זכה בחולצת מלך ההרים וסיים על הפודיום במרוץ סן סבסטיאן.

רק בעונה האחרונה (2026) הוכיח קאראפאס כי הוא עדיין נמנה עם צמרת הרוכבים בעולם, כשניצח בשני קטעים בטור דה פראנס, זכה בחולצת מלך ההרים וסיים על הפודיום במרוץ סן סבסטיאן.