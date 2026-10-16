קבוצת NSN הודיעה היום (שישי) על אחת ההחתמות המשמעותיות בתולדותיה: ריצ'רד קאראפאס, מהשמות הגדולים בעולם האופניים ואחד המטפסים הטובים בדורו, יצטרף לשורותיה החל מעונת 2027 בחוזה לשלוש שנים. קאראפאס בן ה-33 מאקוודור מביא עמו רשימת הישגים יוצאת דופן: 26 ניצחונות בקריירה, זכייה בג'ירו ד'איטליה ב-2019, מדליית זהב אולימפית במרוץ הכביש בטוקיו, ומקומות על הפודיום בטור דה פראנס, בג’ירו ובוואלטה אספניה.
רק בעונה האחרונה (2026) הוכיח קאראפאס כי הוא עדיין נמנה עם צמרת הרוכבים בעולם, כשניצח בשני קטעים בטור דה פראנס, זכה בחולצת מלך ההרים וסיים על הפודיום במרוץ סן סבסטיאן.
החתמתו מהווה הצהרת כוונות ברורה מצד NSN, שממשיכה לבנות סגל חזק ושאפתני במטרה להתמודד על ניצחונות במרוצי הגראנד טור ובמרוצים הגדולים בעולם.
מנכ"ל הקבוצה, צ'ל קרלסטרום: "זו החתמה משמעותית ואבן דרך חשובה בהתפתחות הקבוצה שלנו. ריצ'רד הוא אלוף מוכח, אבל מעבר להישגיו יוצאי הדופן, מה שמייחד אותו הוא האופי, הנחישות והתשוקה שלו למרוצים. אנחנו מאמינים שעוד כמה מההופעות הגדולות שלו לפניו. הוא יהיה מנהיג מרכזי עבורנו, גם במרוצים הגדולים וגם עבור הדור הצעיר של הרוכבים בקבוצה".
ריצ’רד קאראפאס: "אני נרגש מאוד להצטרף ל-NSN ולהיות אחד ממובילי הקבוצה. התחושה מזכירה לי את ההתרגשות שהייתה לי כשחתמתי על החוזה המקצועני הראשון שלי. יש בי עדיין את אותה מוטיבציה. כבר בשיחות הראשונות הבנתי שזה המקום הנכון עבורי. לקבוצה יש שאיפות גדולות ופוטנציאל עצום, ואני משוכנע שנוכל להשיג יחד דברים גדולים".
קאראפאס הוא התוספת הבולטת ביותר עד כה לסגל שנבנה ב-NSN לקראת עונת 2027. הוא מצטרף לשורת החתמות משמעותיות הכוללת את המטפסים סנטיאגו בויטראגו , לנארט ואן איטוולט, קספר אסגרין, ארטם שמידט וסדריק בולנס. עם הצטרפותו של האלוף האולימפי, NSN מסמנת בבירור את שאיפתה להפוך לכוח משמעותי במאבק על הניצחונות הגדולים בעולם האופניים.