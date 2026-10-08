היום החמישי של אליפות העולם בג׳ודו בבאקו הסתיים מוקדם מהצפוי עבור שני הנציגים הישראלים, רוי סיוון ומאיה גושן, שהפסידו כבר בקרב הראשון שלהם וסיימו את דרכם בתחרות. אחרי מדליית הכסף המפתיעה של כרם פרימו אתמול, העיניים בנבחרת נשואות כעת ליום שבת, אז תעלה רז הרשקו על המזרן בתקווה להוסיף מדליה למשלחת הישראלית.

גושן (70 ק"ג) התקשתה מול נינו גולבני הגיאורגית, שניצלה היטב את יתרונה לאחר שעלתה ליוקו בלוח הניקוד. שניות ספורות לפני סיום הקרב הצליחה גולבני להוסיף גם ווזארי, שסגר את הסיפור והבטיח לה את הניצחון. זאת למרות שגושן כבר ניצחה את יריבתה בעבר פעמיים.

מאיה גושן ( צילום: עוז מועלם )

גם רוי סיוון (90 ק"ג) סיים את דרכו בתחרות כבר בקרב הראשון, לאחר שנכנע לאדוארד טריפל הגרמני בקרב רווי ניקוד. במהלך שתי הדקות הראשונות הצליח טריפל להשיג ווזארי ויוקו, אך סיוון הגיב בווזארי משלו. עם זאת, כ-50 שניות לסיום מצא הגרמני דרך להטיל את הישראלי ולהשיג יוקו נוסף, שהבטיח לו את העלייה לשלב הבא.

מחר יתחרה יוסף סימין (100 ק"ג), הנציג האחרון שנותר לנבחרת הגברים באליפות. באותו יום הייתה אמורה להתחרות גם ענבר לניר (78 ק״ג), אך מדליסטית הכסף מפריז 2024 עדיין מתאוששת מניתוח בכתף וצפויה לשוב לסבב התחרויות רק בתחילת 2027.