אירוע חריג התרחש הלילה (בין שישי לשבת) ביאנקי סטדיום בניו-יורק, במהלך משחק ה-MLB בין ניו-יורק יאנקיז לניו-יורק מטס, כאשר אוהד שנשא דגל פלסטין פרץ אל כר הדשא בשעה 9:11 בערב - בדיוק במועד המציין 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר.
על פי דיווח של 'האתלטיק', אותו אדם נכנס למגרש מאזור היציעים ורץ לכיוון מרכז המגרש. הוא הצליח לחמוק במשך מספר שניות מאנשי אבטחה והשוטרים, לפני שנבלם, הופל ונעצר באזור הדשא.
לאחר שאנשי האבטחה ליוו אותו אל מחוץ למגרש, חלק מהאוהדים שישבו בסמוך ליציע שמעל אזור הספסל של המטס השליכו לעברו פחיות בירה. הקהל גם הגיב בקריאות בוז לעברו, ובהמשך פרץ בקריאות "USA" משותפות. היאנקיז, מצדם, סירבו להתייחס לאירוע.
האירוע קיבל משמעות נוספת בשל התאריך והמקום שבו התרחש. לפני המשחק קיימו היאנקיז טקס לזכר קורבנות מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001, ובטקס השתתפו גם מספר משחקני קבוצת היאנקיז מ-2001, בהם דרק ג'יטר.
הפריצה למגרש גרמה להפסקה קצרה במשחק, שהתרחשה במהלך האינינג השביעי. פרנסיסקו לינדור עמד לחבוט כששתי פסילות כבר נרשמו לחובתו. המגיש המחליף של היאנקיז, ברנט הידריק, זרק מספר כדורי חימום במהלך העיכוב, ולאחר חידוש המשחק נזקק לזריקה אחת בלבד כדי להדיח את לינדור עם כדור שנחבט ישירות לעברו.