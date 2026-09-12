אירוע חריג התרחש הלילה (בין שישי לשבת) ביאנקי סטדיום בניו-יורק, במהלך משחק ה-MLB בין ניו-יורק יאנקיז לניו-יורק מטס, כאשר אוהד שנשא דגל פלסטין פרץ אל כר הדשא בשעה 9:11 בערב - בדיוק במועד המציין 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר.

על פי דיווח של 'האתלטיק', אותו אדם נכנס למגרש מאזור היציעים ורץ לכיוון מרכז המגרש. הוא הצליח לחמוק במשך מספר שניות מאנשי אבטחה והשוטרים, לפני שנבלם, הופל ונעצר באזור הדשא.

גלריה ביום השנה ה-25 ל-11 בספטמבר. האוהד עם הדגל הפלסטיני ( צילום: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

תוקל על ידי המאבטחים וספג פחיות בירה מהקהל ( צילום: AP Photo/Noah K. Murray )

BREAKING: A man ran onto the field during the Mets-Yankees game in New York City waving a Palestinian flag. He timed it at 9:11 PM on 9/11.



The entire stadium responded with chants of “USA!” pic.twitter.com/nwlLuzlrCZ — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 12, 2026

לאחר שאנשי האבטחה ליוו אותו אל מחוץ למגרש, חלק מהאוהדים שישבו בסמוך ליציע שמעל אזור הספסל של המטס השליכו לעברו פחיות בירה. הקהל גם הגיב בקריאות בוז לעברו, ובהמשך פרץ בקריאות "USA" משותפות. היאנקיז, מצדם, סירבו להתייחס לאירוע.

האירוע קיבל משמעות נוספת בשל התאריך והמקום שבו התרחש. לפני המשחק קיימו היאנקיז טקס לזכר קורבנות מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001, ובטקס השתתפו גם מספר משחקני קבוצת היאנקיז מ-2001, בהם דרק ג'יטר.