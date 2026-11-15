מירה אנדרייבה (3 בעולם) פתחה את גמר הסבב באינדיאן וולס עם ניצחון על אלינה סביטולינה (6 בעולם), וכעבור שבוע סיימה אותו מול אותה יריבה, הפעם עם הגביע ביד. הרוסייה בת ה־19 ניצחה 5:7, 3:6 בגמר וחתמה עונה שבה זכתה גם ברולאן גארוס. בחמישה משחקים בטורניר סוף השנה היא לא איבדה אפילו מערכה אחת.
במפגש הראשון ביניהן בשלב הבתים הצליחה סביטולינה לקחת ארבעה משחקונים בלבד. הפעם האוקראינית כבר הגיעה ל־5:5 במערכה הראשונה והייתה רחוקה שני משחקונים מלהיות הראשונה שלוקחת מערכה מאנדרייבה בטורניר. אלא שהרוסייה זכתה בשני המשחקונים הבאים, ובמערכה השנייה כבר שלטה לחלוטין. היא שברה פעמיים את ההגשה של סביטולינה, ובסך הכול זכתה בשמונה מ־11 המשחקונים האחרונים בגמר שנמשך כמעט שעתיים.
לסביטולינה דווקא היו סיבות להאמין שהפעם זה ייגמר אחרת. מאז ההפסד לאנדרייבה היא רשמה שלושה ניצחונות רצופים. היא גברה על קרולינה מוחובה ועל ארינה סבאלנקה בשלב הבתים, ובחצי הגמר נזקקה ל־65 דקות בלבד כדי לנצח את לינדה נוסקובה 2:6, 1:6. גם ההיסטוריה נתנה לה קצת עידוד. מאז החזרת שלב הבתים ב־2003 ועד לגמר הנוכחי, שבע פעמים נפגשו שוב בגמר שתי שחקניות שכבר התמודדו זו מול זו באותו טורניר. בארבעה מהמקרים דווקא המפסידה של המפגש הראשון הניפה את הגביע. אנדרייבה, שעברה בחצי הגמר את ג'סיקה פגולה עם 3:6, 4:6, דאגה שהפעם התוצאה תחזור על עצמה.
סביטולינה בת ה־32 הגיעה לגמר הסבב בפעם השלישית בקריירה, והיא המבוגרת ביותר שעשתה זאת מאז ונוס וויליאמס ב־2017. האוקראינית גם סיימה את העונה עם 11 ניצחונות על יריבות מהטופ 10, יותר מכל שחקנית אחרת בסבב ושווה לשיא האישי שקבעה ב־2017.