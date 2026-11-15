מירה אנדרייבה (3 בעולם) פתחה את גמר הסבב באינדיאן וולס עם ניצחון על אלינה סביטולינה (6 בעולם), וכעבור שבוע סיימה אותו מול אותה יריבה, הפעם עם הגביע ביד. הרוסייה בת ה־19 ניצחה 5:7, 3:6 בגמר וחתמה עונה שבה זכתה גם ברולאן גארוס. בחמישה משחקים בטורניר סוף השנה היא לא איבדה אפילו מערכה אחת.

מירה אנדרייבה (3 בעולם) פתחה את גמר הסבב באינדיאן וולס עם ניצחון על אלינה סביטולינה (6 בעולם), וכעבור שבוע סיימה אותו מול אותה יריבה, הפעם עם הגביע ביד. הרוסייה בת ה־19 ניצחה 5:7, 3:6 בגמר וחתמה עונה שבה זכתה גם ברולאן גארוס. בחמישה משחקים בטורניר סוף השנה היא לא איבדה אפילו מערכה אחת.

מירה אנדרייבה (3 בעולם) פתחה את גמר הסבב באינדיאן וולס עם ניצחון על אלינה סביטולינה (6 בעולם), וכעבור שבוע סיימה אותו מול אותה יריבה, הפעם עם הגביע ביד. הרוסייה בת ה־19 ניצחה 5:7, 3:6 בגמר וחתמה עונה שבה זכתה גם ברולאן גארוס. בחמישה משחקים בטורניר סוף השנה היא לא איבדה אפילו מערכה אחת.