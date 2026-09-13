גאווה בכחול-לבן: הישג נהדר לרז הרשקו, שזכתה הערב (ראשון) במדליית הזהב בגראנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר. סגנית האלופה האולימפית חתמה תחרות מוצלחת עבור המשלחת הישראלית, אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום. יוסיף סימין הפסיד בקרב על הארד וסיים במקום החמישי.
הרשקו (מעל 78 ק"ג) החלה את דרכה בסיבוב השני, שבו גברה על קווימבירה מאנגולה בעזרת ווזארי ואיפון. ברבע הגמר ניצחה את סידני אנדרוז הניו זילנדית לאחר שהשיגה שני ווזארי, ובחצי הגמר הציגה ג'ודו התקפי מול אקטס האסטונית, שספגה שלושה עונשים בתוך פחות משתי דקות וחצי. בגמר הרשקו סיפקה איפון משכנע מול סיליה קאנקון והבטיחה לעצמה תואר נוסף.
עבור סגנית האלופה האולימפית מפריז זהו תואר גראנד סלאם שני ב-2026, לאחר שבחודש מרץ זכתה בזהב גם בטביליסי. הרשקו בת ה-28, שזכתה השנה בפעם השנייה ברציפות באליפות אירופה, ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הג'ודאיות הבכירות בעולם במשקל הכבד.
יוסיף סימין (עד 100 ק"ג) נכנס גם הוא למעגל התחרויות בסיבוב השני, והכניע באיפון את חבסי ההונגרי. בשמינית הגמר חלף על פני יריב פולני לאחר שהשיג יוקו, ווזארי ואיפון, אך ברבע הגמר ספג שלושה עונשים מול בילאלוב הרוסי ונשר לבית הניחומים. שם גבר על ארסני הרומני עם ווזארי ואיפון בתוך דקה, לפני שנכנע בקרב על מדליית הארד וסיים חמישי.