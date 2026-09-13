הרשקו (מעל 78 ק"ג) החלה את דרכה בסיבוב השני, שבו גברה על קווימבירה מאנגולה בעזרת ווזארי ואיפון. ברבע הגמר ניצחה את סידני אנדרוז הניו זילנדית לאחר שהשיגה שני ווזארי, ובחצי הגמר הציגה ג'ודו התקפי מול אקטס האסטונית, שספגה שלושה עונשים בתוך פחות משתי דקות וחצי. בגמר הרשקו סיפקה איפון משכנע מול סיליה קאנקון והבטיחה לעצמה תואר נוסף.

הרשקו (מעל 78 ק"ג) החלה את דרכה בסיבוב השני, שבו גברה על קווימבירה מאנגולה בעזרת ווזארי ואיפון. ברבע הגמר ניצחה את סידני אנדרוז הניו זילנדית לאחר שהשיגה שני ווזארי, ובחצי הגמר הציגה ג'ודו התקפי מול אקטס האסטונית, שספגה שלושה עונשים בתוך פחות משתי דקות וחצי. בגמר הרשקו סיפקה איפון משכנע מול סיליה קאנקון והבטיחה לעצמה תואר נוסף.

הרשקו (מעל 78 ק"ג) החלה את דרכה בסיבוב השני, שבו גברה על קווימבירה מאנגולה בעזרת ווזארי ואיפון. ברבע הגמר ניצחה את סידני אנדרוז הניו זילנדית לאחר שהשיגה שני ווזארי, ובחצי הגמר הציגה ג'ודו התקפי מול אקטס האסטונית, שספגה שלושה עונשים בתוך פחות משתי דקות וחצי. בגמר הרשקו סיפקה איפון משכנע מול סיליה קאנקון והבטיחה לעצמה תואר נוסף.