בסיומו של יום דרמטי ותחרות צמודה, שהוכרעה רק בסיבוב האחרון, הוכתר רב האמן איליה סמירין כאלוף ישראל בשח בזק. סמירין בן ה-58 ממועדון השחמט אשדוד סיים את האליפות שנערכה בפעם השנייה ברציפות בעפולה במקום הראשון עם 10 נקודות בתום 12 סיבובים.

זו הייתה תחרות סופר-צמודה והיא הוכרעה למעשה רק בשובר שוויון, כשסמירין מקדים את רב האמן אביטל בורחובסקי (מועדון שחמט כפ"ס) והאמן הבינ"ל מיכאל קלנבורג (באר-שבע) - כששניהם גם כן סיימו עם 10 נקודות, אך פיגרו אחרי סמירין בשכלול הכולל. בסיום זכו השלושה בגביעי הוקרה וכמובן בפרס כספי.

גלריה סמירין (במרכז) עם הגביע ( צילום: מארק ליפשיץ )

סמירין, שזכה באליפות ישראל בשחמט שלוש פעמים בעבר (1992, 2002 ו-2023) הוא גם חבר נבחרת ישראל שתצא בעוד שבועיים לאוזבקיסטן להשתתף באולימפיאדת השחמט. הוא ויתר חברי הנבחרת התפנו ממחנה האימונים בנתניה כדי להשתתף בתחרות זו כסוג של חזרה גנרלית לקראת הדבר האמיתי. "מקום ראשון זה תמיד נעים", חייך סמירין לאחר שזכה בתחרות. "לא היה פשוט, 12 סיבובים, הרבה שעות מול הלוח. בסופו של יום תמיד כיף להניף גביע, אבל הראש כבר עם הנבחרת ומאחל הצלחה לכל יתר השחמטאים בסגל".

ההפתעה המרשימה היא המקום החמישי בו סיים אלירן שילון רהב, רק בן 14, ממועדון מצוינות לשחמט בעפולה. שילון רהב זכה לפני שלוש שנים בתואר אלוף העולם עד גיל 10 ובתחרות בעפולה סיים היום עם 9.5 נקודות, בדיוק כמו רב האמן ויקטור מיכאלבסקי מבאר-שבע שדורג רביעי. המקום החמישי זיכה את שילון רהב גם בתואר אלוף ישראל עד גיל 18.

אצל הנשים, נוגה אוריאן (מועדון חיפה) זכתה בבכורה, כשצברה 8.5 נקודות בתום 12 סיבובים, כשעקפה את מאשה קלינובה (מועדון באר-שבע) ו-ויקטוריה צ'רניאק (קריית ים).

הזוכות אצל הנשים, כשאוריאן במרכז ( צילום: מארק ליפשיץ )

איגוד השחמט כבר נערך לאירוע הגדול הבא: ב-3 וב-4 בספטמבר, תיערך בחולון אליפות ישראל בשח מהיר, שתפגיש את מיטב השחמטאים והשחמטאיות בארץ. לצד התחרות יתקיים הפנינג שחמט רחב לקהל הרחב, במטרה להפוך את האירוע לחגיגה של ממש עבור חובבי הענף, ילדים ומשפחות ולהמשיך להנגיש את השחמט לקהלים חדשים. האליפות תתקיים בבית הספר אריאל שרון בעיר, בשיתוף איגוד השחמט בישראל ועיריית חולון.

ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר איגוד השחמט בישראל, אמר: "זו הייתה אליפות מצוינת, שהוכיחה פעם נוספת את התנופה הגדולה שבה נמצא השחמט הישראלי. לראות מספר שיא של משתתפים, את טובי השחמטאים בישראל מתמודדים לצד שחקנים צעירים ומבטיחים, זו בדיוק הדרך שבה אנחנו רוצים להמשיך ולקדם את הענף. ברכות גדולות לכל הזוכים, ותודה לעיריית עפולה על השותפות והאירוח".

אבי אלקבץ וד"ר צביקה ברקאי מתכבדים במהלך הראשון בתחרות ( צילום: מארק ליפשיץ )