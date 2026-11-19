שמחייב פתח את התחרות עם על יריב מבוטסואנה והמשיך עם ניצחון על מתמודד הקזחי באיפון בשלב ניקוד הזהב. בשמינית הגמר ניצח את קורובסקי הפולני, וברבע את רוזימקוב המקומי. בחצי הגמר פגש הישראלי את סבאשווילי הגיאורגי (3 בעולם עד גיל 21) וניצח את הקרב בזכות יוקו בדרך לגמר והבטחת מדליה שנייה באליפויות עולם.