פתיחה נהדרת למשלחת הישראלית באליפות העולם בג'ודו עד גיל 21 שמתקיימת בטשקנט: טום שמחייב (עד 66 ק"ג) זכה היום (חמישי) במדליית כסף יוקרתית לאחר שהפסיד בגמר לעבדולה פרחייב הרוסי (4 בעולם עד 21).
הישראלי, שהעפיל לגמר לראשונה בקריירה באליפות עולם, הבטיח מדליה למשלחת הכחולה-לבנה כבר ביום התחרויות הראשון לאחר שרשם ארבעה ניצחונות בדרך לחצי הגמר - בדרך לניצחון מרשים נוסף על המדורג שלישי בעולם לגילו.
שמחייב פתח את התחרות עם על יריב מבוטסואנה והמשיך עם ניצחון על מתמודד הקזחי באיפון בשלב ניקוד הזהב. בשמינית הגמר ניצח את קורובסקי הפולני, וברבע את רוזימקוב המקומי. בחצי הגמר פגש הישראלי את סבאשווילי הגיאורגי (3 בעולם עד גיל 21) וניצח את הקרב בזכות יוקו בדרך לגמר והבטחת מדליה שנייה באליפויות עולם.
באוגוסט האחרון זכה שמחייב במדליית הארד באליפות העולם לקדטים שנערכה באקוודור.