קיארה מגיאן, אלופת אירופה בריצת 1,500 מטר לשנת 2024 ושיאנית אירלנד, הלכה לעולמה בגיל 34 לאחר מאבק במחלת הסרטן וכחודש לאחר שהתחתנה. לצד הקריירה המרשימה שלה, היא הייתה מהקולות הבולטים בספורט האירי נגד ישראל, האשימה אותה בביצוע רצח עם, דרשה להרחיק את הספורטאים הישראלים מתחרויות בינלאומיות ואף קראה לנבחרת אירלנד להחרים את משחקי ליגת האומות מול הכחולים-לבנים.

מגיאן, שייצגה את אירלנד בשתי אולימפיאדות - ריו 2016 וטוקיו 2020 (שנערכה ב-2021) - נחשבה לאחת הרצות הבכירות בתולדות המדינה. הישג השיא שלה הגיע באליפות אירופה ברומא ב-2024, שם זכתה במדליית הזהב בריצת 1,500 מטר בזמן של 4:04.66 דקות. היא אובחנה בשנה שעברה כחולה בסרטן המעי הגס בשלב הרביעי, ובאוקטובר האחרון נישאה לבן זוגה הוותיק, תומאס מורן. משפחתה הודיעה כי הלכה לעולמה ביום ראשון בבוקר, כשהיא מוקפת בבני משפחתה ואהוביה.

קיארה מגיאן ( צילום: Michael Steele/Getty Images )

אלא שמגיאן הייתה מוכרת בשנים האחרונות גם בשל עמדותיה הפוליטיות החריפות נגד ישראל. בריאיון שהעניקה ביוני 2026 ל"אייריש אקזמינר", הבהירה אלופת אירופה כי היא סבורה שישראל הייתה צריכה להיות מורחקת מתחרויות האתלטיקה, ואף השוותה את היחס אליה לזה שננקט כלפי רוסיה ובלארוס בעקבות הפלישה לאוקראינה. "זה מגוחך", אמרה. "אני חושבת שממשלות ברחבי העולם צריכות להטיל סנקציות על מדינות שמבצעות רצח עם. ראינו את זה עם רוסיה. למה לא נוקטים באותה גישה כלפי מדינה שמוחקת עם שלם?".

מגיאן אף כתבה באוטוביוגרפיה שלה, My Greatest Race, כי היא "מאמינה בכל ליבה" שישראל לא הייתה צריכה להשתתף באליפות אירופה האחרונה, משום שלטענתה המדינה מבצעת רצח עם. היא דרשה להחיל על הספורטאים הישראלים את אותם צעדים שננקטו נגד הרוסים והבלארוסים, והביעה תסכול מכך שנשיא התאחדות האתלטיקה העולמית, סבסטיאן קו, לא הסכים לשנות את מדיניות הארגון כלפי ישראל.

הרצה האירית סיפרה כי ההתבטאויות שלה גררו תגובות קשות והודעות נאצה ברשתות החברתיות, כולל איחולים שתמות ממחלת הסרטן. "קיבלתי הודעות איומות בכל פעם ששיתפתי את המחשבות שלי, ולפעמים תהיתי אם כדאי לי להפסיק. אני גם ככה עוברת מספיק עכשיו, ולא צריכה שאנשים יכתבו לי בהודעות פרטיות ובאינסטגרם שמגיע לי למות מסרטן", סיפרה. היא דחתה את הטענות כי מדובר באנטישמיות מצדה והוסיפה: "אני לא אנטישמית. אני פשוט לא חושבת שזה נכון להרוג אנשים חפים מפשע".