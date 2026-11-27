המחזור ה-11 של ליגת העל בכדוריד נערך היום (שישי) בחלקו. הפועל ראשל"צ ניצחה 34:37 את בני הרצליה ונצמדה זמנית למקום השני עם 14 נקודות. מכבי ת"א התבססה במקום השישי עם 12 נקודות אחרי שניצחה 28:34 את עירוני רחובות. בקרב תחתית גברה נס ציונה 35:39 על קריית מוצקין והפועל אשדוד ניצחה 27:34 את קריית אונו. המשחקים בין מ.כ חולון למכבי ראשל"צ ובין א.ס רמת השרון להפועל ערד נדחו.

המחזור ה-11 של ליגת העל בכדוריד נערך היום (שישי) בחלקו. הפועל ראשל"צ ניצחה 34:37 את בני הרצליה ונצמדה זמנית למקום השני עם 14 נקודות. מכבי ת"א התבססה במקום השישי עם 12 נקודות אחרי שניצחה 28:34 את עירוני רחובות. בקרב תחתית גברה נס ציונה 35:39 על קריית מוצקין והפועל אשדוד ניצחה 27:34 את קריית אונו. המשחקים בין מ.כ חולון למכבי ראשל"צ ובין א.ס רמת השרון להפועל ערד נדחו.

המחזור ה-11 של ליגת העל בכדוריד נערך היום (שישי) בחלקו. הפועל ראשל"צ ניצחה 34:37 את בני הרצליה ונצמדה זמנית למקום השני עם 14 נקודות. מכבי ת"א התבססה במקום השישי עם 12 נקודות אחרי שניצחה 28:34 את עירוני רחובות. בקרב תחתית גברה נס ציונה 35:39 על קריית מוצקין והפועל אשדוד ניצחה 27:34 את קריית אונו. המשחקים בין מ.כ חולון למכבי ראשל"צ ובין א.ס רמת השרון להפועל ערד נדחו.

הפתיחה הייתה שקולה עד שטל אקשטיין העלה את האדומים ל-8:11. אקשטיין ונריה עובד המשיכו את התנופה של האדומים וסגרו את המחצית הראשונה ביתרון 12:16 לאורחת. איבן קראצ'יץ' ונוי פיירמן החליפו שערים בפתיחת המחצית השנייה וניב צורף צימק את ההפרש ל-18:16, אך יונתן פלח הגדיל את ההפרש וסבטיסלב ורקיץ' קבע 21:26. אסף אוחיון וניב צורף אמנם צימקו ל-33:30, אבל האדומים שמרו על הניצחון,34:37.

הפתיחה הייתה שקולה עד שטל אקשטיין העלה את האדומים ל-8:11. אקשטיין ונריה עובד המשיכו את התנופה של האדומים וסגרו את המחצית הראשונה ביתרון 12:16 לאורחת. איבן קראצ'יץ' ונוי פיירמן החליפו שערים בפתיחת המחצית השנייה וניב צורף צימק את ההפרש ל-18:16, אך יונתן פלח הגדיל את ההפרש וסבטיסלב ורקיץ' קבע 21:26. אסף אוחיון וניב צורף אמנם צימקו ל-33:30, אבל האדומים שמרו על הניצחון,34:37.

הפתיחה הייתה שקולה עד שטל אקשטיין העלה את האדומים ל-8:11. אקשטיין ונריה עובד המשיכו את התנופה של האדומים וסגרו את המחצית הראשונה ביתרון 12:16 לאורחת. איבן קראצ'יץ' ונוי פיירמן החליפו שערים בפתיחת המחצית השנייה וניב צורף צימק את ההפרש ל-18:16, אך יונתן פלח הגדיל את ההפרש וסבטיסלב ורקיץ' קבע 21:26. אסף אוחיון וניב צורף אמנם צימקו ל-33:30, אבל האדומים שמרו על הניצחון,34:37.