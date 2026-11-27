המחזור ה-11 של ליגת העל בכדוריד נערך היום (שישי) בחלקו. הפועל ראשל"צ ניצחה 34:37 את בני הרצליה ונצמדה זמנית למקום השני עם 14 נקודות. מכבי ת"א התבססה במקום השישי עם 12 נקודות אחרי שניצחה 28:34 את עירוני רחובות. בקרב תחתית גברה נס ציונה 35:39 על קריית מוצקין והפועל אשדוד ניצחה 27:34 את קריית אונו. המשחקים בין מ.כ חולון למכבי ראשל"צ ובין א.ס רמת השרון להפועל ערד נדחו.
בני הרצליה – הפועל ראשון לציון 37:34
הפתיחה הייתה שקולה עד שטל אקשטיין העלה את האדומים ל-8:11. אקשטיין ונריה עובד המשיכו את התנופה של האדומים וסגרו את המחצית הראשונה ביתרון 12:16 לאורחת. איבן קראצ'יץ' ונוי פיירמן החליפו שערים בפתיחת המחצית השנייה וניב צורף צימק את ההפרש ל-18:16, אך יונתן פלח הגדיל את ההפרש וסבטיסלב ורקיץ' קבע 21:26. אסף אוחיון וניב צורף אמנם צימקו ל-33:30, אבל האדומים שמרו על הניצחון,34:37.
מכבי ת"א – מכבי עירוני רחובות 28:34
פתיחת המשחק היית דווקא של האורחת כשדין פרלוב קבע 1:5 אבל הצהובים חזרו למשחק עם עמית יודוביץ' שקבע שוויון ומהר מאוד המהפך הושלם עם שניר נציה שהעלה את המארחת ליתרון של 6:9. שניר נציה הגדיל את ההפרש ואסף סוכליצקי קבע 11:18 למארחת בסיום המחצית הראשונה. במחצית השנייה הצהובים הצליחו לשמור על היתרון ואף להגדיל אותו אחרי שאסף סוכליצקי קבע 12:22, רחובות אמנם צימקה מעט משער של גוראן קרסטבסקי שכבר קבע 24:18, אבל פלג פופלינגר שוב הגדיל ל-19:27 ומשם לרחובות לא הייתה תשובה.
תוצאות נוספות: מכבי קריית מוצקין – א.כ. נס ציונה 39:35 הפועל אשדוד – הפועל קריית אונו 27:34