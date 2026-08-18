שחקני בני יהודה חוגגים ( חג'אג' רחאל )

הליגה הלאומית נפתחה הערב (שלישי) באופן רשמי, והצליחה לספק כמות שערים יפה כבר במחזור הפתיחה, עם לא פחות מ-25 שערים בשמונה משחקים. שתי היורדות הטריות הפסידו כאשר בני יהודה ניצחה 1:4 את מכבי בני ריינה ומ.ס אשדוד הופתעה בהפסד 2:0 מול הפועל עפולה. גול בכורה לבנו של אבי נמני בניצחון 0:2 של כפר שלם על כפר קאסם, מ.ס קריית ים חגגה 2:6 על חשבונה של מכבי יפו והעולה החדשה, מכבי קריית גת, גברה 0:2 על הפועל עכו.

מכבי בני ריינה - בני יהודה 4:1

הזהובים משכונת התקווה הגיעו לאצטדיון בראל עם ציפיות גבוהות לתחילת העונה החדשה בליגת המשנה מול היורדת הטרייה. המשחק עצמו נפתח טוב דווקא עבור הביתיים, כאשר כבר בדקה ה-5 אסיל כנאני נהנה מטעות בהגנה וכבש שער מהיר. אלא שלאחר מכן הופיעה רק קבוצה אחת על המגרש. בדקה ה-32 סתיו נחמני החזיר את בני יהודה לתמונה עם בעיטה אדירה מרחוק.

בפתיחת המחצית השנייה האורחת נהנתה מצמד טעויות של שוער היריבה - ליאור גליקליך, שהעניקו שער לשגיא דרור בהתקפה מתפרצת (48') ולגיא סביליה בנגיחה מכדור קרן (53'). את התוצאה חתם נחמני עם עוד ביצוע יפהפה, כאשר סיים מהלך קבוצתי נהדר של הזהובים עם בעיטה למשקוף ופנימה.

דקה 5: שער! מכבי בני ריינה עלתה ל-0:1: אסיל כנאני חטף את הכדור מההגנה, התקדם לעבר השער, בעט צ'יפ מעל השוער, תומר ליטבינוב, וקבע יתרון מוקדם.

גלריה אסיל כנאני שולח צ'יפ מעל תומר ליטבינוב ( חג'אג' רחאל )

שחקני מכבי בני ריינה חוגגים עם אסיל כנאני ( חג'אג' רחאל )

דקה 32: שער! בני יהודה השוותה ל-1:1: התקפת הזהובים הציגה לחץ טוב והשיגה את הכדור באזור המסוכן. סתיו נחמני הניף את הרגל ושלח בעיטה עצמתית מכ-25 מטרים שלא הותירה סיכוי לליאור גליקליך בין הקורות.

סתיו נחמני, משגר בעיטה עוצמתית לשער ( חג'אג' רחאל )

סתיו נחמני בטירוף ( חג'אג' רחאל )

דקה 48: שער! בני יהודה עלתה ל-1:2: בסיומה של התקפת מעבר מהירה, שגיא דרור נשלח במסירה ארוכה, השוער גלש לא טוב ואפשר לשחקן הלוהט של בני יהודה להשלים מהפך.

שגיא דרור חוגג ( חג'אג' רחאל )

שחקני בני יהודה חוגגים ( חג'אג' רחאל )

דקה 53: שער! בני יהודה עלתה ל-1:3: גולן בני העלה קרן מצד שמאל, גליקליך יצא טוב אך השמיט, גיא סביליה ניצל את הטעות וכבש שער בנגיחה שהגדיל את היתרון של האורחים.

ליאור גליקליך, לא משחק שירצה לזכור ( חג'אג' רחאל )

גיא סביליה חוגג ( חג'אג' רחאל )

דקה 59: שער! בני יהודה עלתה ל-1:4: מבצע קבוצתי נהדר של בני יהודה הסתיים עם שער נוסף של נחמני, הזהובים תקתקו את הכדור במהירות, עד שהחלוץ הצעיר בעט מתוך הרחבה אל המשקוף ופנימה.

שחקני בני יהודה חוגגים עם הקהל ( חג'אג' רחאל )

הפועל עפולה - מ.ס אשדוד 0:2

הקבוצה מעיר הנמל קיוותה לפתוח ברגל ימין את דרכה בליגה הלאומית, אך נקלעה לפיגור כבר בדקה השנייה בהתמודדות, כאשר אחמד חלאילה ניצל טעות שוער גדולה בדרך ליתרון מהיר. לאחר מכן המשחק התאזן, ושתי הקבוצות איימו מספר פעמים. שער נהדר של האשדודים נפסל בטענה לנבדל, ובדקה ה-76 שחקן ההתקפה הוותיק, רז טויזר, חתם את תוצאת ההתמודדות בשער עם סיומת נהדרת.

דקה 2: שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: טעות גדולה של ראזי אבו חמדן, אחמד חלאילה ניצל את היציאה הלא טובה של השוער, ושלח את הכדור פנימה מול שער חשוף.

דקה 76: שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:2: היורדת הטרייה בדרך להפסד בהופעת הבכורה, רז טוויזר הפגין הרבה לחימה שהציבה את שחקן התתקפה המוכשר מול השוער, הבעיטה של טוויזר פגעה תחילה בקורה והתגלגלה אל הרשת.

עירוני מודיעין - מכבי הרצליה 2:0

מכבי הרצליה התאוששה מההפסד להפועל עכו בחצי גמר גביע הטוטו ופתחה את עונת הליגה הלאומית ברגל ימין עם 0:2 חלק בחוץ. האורחים השיגו את היתרון הראשון בדקה ה-39, כאשר כדור שוער ארוך מצא את הכישרון הגמבי אנסאמאנה סאניאנג, שגבר על שחקן ההגנה וגלגל כדור שטוח ומדויק לרשת. המארחת, שהגיעה למפגש אחרי קמפיין פושר בגביע הטוטו וחיפשה מומנטום, ניסתה לחזור אך נסגרה סופית בדקה ה-88: התקפה קבוצתית מהירה ואיכותית של הרצליה הסתיימה בסיומת נהדרת של החלוץ עמנואל אפה, שקבע את תוצאת המשחק והעניק לקבוצתו ניצחון בכורה מוצדק לעונה.

דקה 39: שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: כדור שוער ארוך הגיע עד הכישרון הגמבי, אנסאמאנה סאניאנג, שגבר על בלם היריבה, ושלח בעיטה שטוחה עם הפס בדרך ליתרון.

דקה 88: שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: התקפה קבוצתית מהירה ואיכותית הסתיימה בשער נהדר של החלוץ - עמנואל אפה. האורחים הכפילו את היתרון בדרך לניצחון ראשון לעונה.

הפועל ראשון לציון - הפועל כפר סבא 0:2

הקבוצה מעיר היין פתחה את משחקה ברגל ימין וגברה 0:2 על הפועל כפר סבא, במפגש בין שתי קבוצות המכוונות גבוה העונה לאחר קמפיין גביע טוטו הפכפך. לאחר מחצית ראשונה מאופסת, המארחת פרצה את הסכר בדקה ה-56 כאשר אליג'יוס יאנקאוסקאס היה חד ברחבה ודחק פנימה כדור רוחב מהיר. שבע דקות לאחר מכן (63'), יהודה בלאיי סיפק דריבל מרשים של כ-30 מטרים והעביר לאיזקיאל הנטי, שחתם מבצע אישי נהדר עם בעיטה שטוחה לפינה הרחוקה, הכפיל את התוצאה והבטיח לכתומים את הניצחון המוצדק.

דקה 56: שער! הפועל ראשון לציון עלתה 0:1: אליג'יוס יאנקאוסקאס, היה חד ברחבה, וסיים עם טאץ' נהדר כדור רוחב מהיר שהגיע לכיוונו בדרך ליתרון.

דקה 63: שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:2: יהודה בלאיי עם דריבל נהדר של כ-30 מטרים, ומסר את הכדור לאיזקיאל הנטי. החלוץ היטל בהגנת כפר סבא והכפיל את התוצאה עם בעיטה שטוחה לפינה הרחוקה.

הפועל עכו - מכבי קריית גת 2:0

העולה החדשה רשמה הפתעה גדולה והשיגה ניצחון בכורה לעונה עם 0:2 יוקרתי בחוץ על הפועל עכו, שהגיעה למשחק במומנטום שיא כפיינליסטית גביע הטוטו. על סף הירידה להפסקה (45'), הדרומיים ניצלו יציאה רעה וטעות קשה של שוער עכו, עומרי זוארץ, שאפשרה לפול מנואל לדחוק מקרוב מול רשת חשופה את שער הבכורה של קבוצתו בלאומית. עכו ניסתה לחזור במחצית השנייה, אך בדקה ה-66 ספגה את המכה השנייה: התקפת מעבר מהירה של האורחת מצאה את החלוץ המחליף גיא דהן, שסיפק סיומת חדה בתוך הרחבה דקות ספורות לאחר כניסתו וקבע ניצחון חוץ מרשים לקריית גת.

דקה 45: שער! מכבי קריית גת עלתה ל-0:1: העולה החדשה עם שער בכורה בליגה הלאומית! הדרומיים ניצלו טעות גדולה של שוער היריבה - עומרי זוארץ, שיצא לא טוב והותיר את השער חשוף. פול מנואל זכה מן ההפקר ודחק את הכדור לרשת מקרוב.

דקה 66: שער! מכבי קריית גת עלתה ל-0:2: התקפת מעבר מהירה של הדרומיים הסתיימה עם 'פיניש' חד של החלוץ גיא דהן, שעלה כמה דקות קודם לכן מהספסל וכבר הצליח להשפיע על המשחק.

הפועל כפר שלם - מ.ס כפר קאסם 0:2

כפר שלם השיגה נקמה ספורטיבית על כפר קאסם, שגברה עליה במחזור הפתיחה של גביע הטוטו, עם ניצחון 0:2 מוצדק שהמשיך את המומנטום החיובי של המארחת. אחרי מחצית ראשונה מאופסת, כפר שלם עלתה ליתרון בדקה ה-56 כאשר התקפה טובה הסתיימה בכדור רוחב לעבר איבה רנסום, שהקדים את ההגנה וירה חץ מדויק לרשת. האורחת, שנמצאת ברצף הפסדים עוד ממשחקי הדירוג, התקשתה להגיב ובדקה ה-72 ספגה את השער השני, מתן בית יעקב חתום על דריבל נהדר שבסיומו שלח מסירת עומק חכמה לעמית נמני, ובנו של כוכב העבר גלגל בנגיעה רכה ומדויקת מול השוער כדי להכפיל את היתרון ולסגור את הסיפור.

דקה 56: הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: התקפה טובה הסתיימה בכדור רוחב שהגיע לרגליו של איבה רנסום, החלוץ הקדים את ההגנה ושלח חץ מדויק לרשת האחורית.

דקה 72: שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: מתן בית יעקב עם דריבל נהדר, מצא במסירת עומק את עמית נמני. בנו של כוכב העבר כבש בנגיעה רכה מול השוער והכפיל את היתרון של קבוצתו.

מכבי יפו - מ.ס קריית ים 6:2

האורחים פתחו בסערה ועלו ליתרון כפול מוקדם משערים של סילה סקו (9') ואשלי קופידו (14'), שניצל בישול מאגף שמאל של אילייה פוטקין. דור ג'אן עוד הפיח תקווה אצל יפו כשצימק ל-2:1 בדקה ה-36 מבישול של שגיא ישראלי, אך על סף ההפסקה (45+1') קופידו הקדים את השוער והבלם והשלים צמד אישי. המחצית השנייה הפכה לחגיגה מוחלטת של קריית ים: ליאב פרדה סובב כדור אדיר לחיבורים בדקה ה-46, וגלעד אברמוב דייק מהנקודה הלבנה (57') כדי לקבוע 1:5. גיא יצחקי צימק ל-5:2 בדקה ה-71 בעזרת כדור שהוסט מההגנה, אך המילה האחרונה הייתה שייכת למחליף איתי בוגנים, שנעץ את השישי בדקה ה-89 וחתם משחק חד-צדדי ומשכנע במיוחד.

דקה 9: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: כדור שעלה מהאגף השמאלי גרם לערבוביה ברחבה, את הבלבול של ההגנה ניצל סילה סקו, שמצא את הרשת עם בעיטה שטוחה וחדה אל הפינה.

דקה 14: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: אילייה פוטקין שוב עשה צרות להגנה באגף שלו, והעביר מסירת רוחב לעברו של אשלי קופידו, שבנגיעה מדויקת הכפיל את היתרון של קבוצתו.

דקה 36: שער! מכבי יפו צימקה ל-2:1: דור ג'אן קיבל מסירת עומק מעולה משגיא ישראלי. החלוץ הוותיק סיפק נגיעה רכה בכדור שהתגלגלה אל הרשת והחזירה את קבוצתו למשחק.

דקה 45+1: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-1:3: קופידו עם השני שלו. שוב האגף השמאלי היה פרוץ לחלוטין, כאשר כדור רוחב מצא את החלוץ שהקדים את שוער ובלם היריבה והגדיל בחזרה את היתרון עם צמד אישי.

דקה 46: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-1:4: ביצוע אדיר של ליאב פרדה! השחקן הצעיר קיבל כדור על סף הרחבה וסובב באומנות בעיטה מדויקת לפינה העליונה הקרובה.

דקה 57: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-1:5: הבייתים זכו לכדור עונשין מ-11 מטרים לאחר נגיעת יד ברחבה. גלעד אברמוב ניגש לפנדל ובעט לפינה הימנית, השוער זינק לפינה השמאלית והחגיגה של קריית ים נמשכה.

דקה 71: שער! מכבי יפו צימקה ל-5:2: גיא יצחקי איים על השער ונעזר בדיפלקשן של ההגנה, שעלה מעל השוער וצימק במעט את ההפרש הגבוה בתוצאה.

דקה 89: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-2:6: המקומיים סירבו להוריד את הרגל מהגז והמשיכו את החגיגה. הפעם היה זה המחליף, איתי בוגנים, שעלה מהספסל וכבש את השער שחתם את תוצאת ההתמודדות.

הפועל רעננה - מכבי אחי נצרת 0:2

שישה ימים בלבד לאחר שהביסה אותה 1:4 במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, הפועל רעננה הוכיחה עליונות פעם נוספת מול העולה החדשה מכבי אחי נצרת עם ניצחון מהיר ומשכנע. המארחת פתחה בטירוף וכבר אחרי 33 שניות סחט אמיר ברקוביץ' פנדל, אותו תרגם פיטר מייקל לשער יתרון מוקדם ומדויק מהנקודה הלבנה בדקה ה-4. רעננה המשיכה לשלוט בקצב, ובדקה ה-27 ברקוביץ' הוסיף לעצמו בישול כשהגביה כדור קרן מושלם מצד שמאל, אותו המשיך וונדרסון יעקובו לרשת לאחר שחמק מההגנה, קבע 0:2 וסגר את הסיפור עוד לפני הירידה להפסקה.

דקה 4: שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: כבר אחרי 33 שניות בוצעה עבירה על אמיר ברקוביץ' ברחבה. את הפנדל ניגש לבעוט פיטר מייקל. החלוץ לא התרגש והכניע את השוער.