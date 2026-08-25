הוא לא אהב את זה. אל נאסר אמנם ניצחה הערב (שלישי) 2:3 את אל איתיפאק ושמרה על הפסגה בסעודיה, אך לאחר שנותרה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-16, המאמן החליט להחליף במחצית דווקא את כריסטיאנו רונאלדו, שנראה עצבני מאוד בשל החילוף.
בנוגע למשחק עצמו, אנדריי דודה (31') ואלבארו מרדאן (45+3') העלו את אל איתיפאק ליתרון מבטיח עם שחקן יותר, אך בחצי השני סאדיו מאנה כבש ראשון (74') ושלוש דקות לאחר מכן עבדולאלה אל-אמרי השווה את התוצאה, כששני השערים בושלו על ידי ז'ואאו פליקס. ואז בדקה ה-90 מאנה השלים צמד דרמטי והבטיח ניצחון.
למרות שניצח, כריסטיאנו רונאלדו לא אהב את החילוף שלו, במיוחד לאחר שכבש במחזור האחרון. כזכור, לפורטוגלי יש 978 שערים בקריירה, וכל דקת משחק היא קריטית עבורו על מנת לחצות את רף 1,000 השערים.