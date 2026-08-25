הוא לא אהב את זה. אל נאסר אמנם ניצחה הערב (שלישי) 2:3 את אל איתיפאק ושמרה על הפסגה בסעודיה, אך לאחר שנותרה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-16, המאמן החליט להחליף במחצית דווקא את כריסטיאנו רונאלדו, שנראה עצבני מאוד בשל החילוף.