גלריה קאדין קרינגטון ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

בשעה זו נבחרת ישראל מארחת את פולין בריגה במסגרת המחזור הראשון של השלב השני במוקדמות גביע העולם 2027. החבורה של אריאל בית הלחמי פותחת את הבית החדש בידיעה שכל משחק עשוי להיות מכריע במאבק על הכרטיס למונדובאסקט, כשהכחולים-לבנים מחפשים לפתוח את החלון עם ניצחון חשוב מול אחת היריבות החזקות בבית.

ישראל העפילה לשלב השני עם מאזן של שני ניצחונות וארבעה הפסדים, שנגרר מהשלב הראשון. הכחולים-לבנים גברו פעמיים על קפריסין, אך הפסידו פעמיים לגרמניה ופעמיים לקרואטיה. רגע לפני פתיחת החלון הנוכחי ערכה הנבחרת משחק הכנה, בו נכנעה 101:90 לגאורגיה. כעת, הנבחרת יודעת שניצחון מול פולין עשוי להחזיר אותה חזק למאבק על אחד משלושת הכרטיסים לשלב הבא, כאשר כבר ביום ראשון מצפה לה משחק חוץ נוסף מול לטביה.

מנגד, פולין מגיעה עם מאזן מושלם מהשלב הראשון ונחשבת לאחת הנבחרות החזקות בבית. הפולנים נהנים מסגל מנוסה, כאשר מתאוש פוניטקה וג'ורדן לויד מובילים את הנבחרת, וינסו לעשות צעד משמעותי נוסף לעבר גביע העולם. שתי הנבחרות מכירות היטב אחת את השנייה, לאחר שנפגשו לא מעט פעמים בשנים האחרונות, הן במשחקים רשמיים והן בטורנירים גדולים.

ים מדר מתחמם ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

המאזן בין הנבחרות צמוד במיוחד, ובשנים האחרונות סיפק לא מעט משחקים דרמטיים. עבור ישראל, מדובר בהזדמנות להשיג ניצחון יוקרתי מול יריבה ישירה ולהכניס הרבה אמונה לקראת המשך הקמפיין, בעוד פולין תנסה לשמור על המאזן המושלם ולהתקרב צעד נוסף לעבר הופעה בגביע העולם.

נתנאל ארצי זורק לסל בחימום ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

רבע ראשון: 15:23 לפולין

חמישיית נבחרת ישראל: ים מדר, קאדין קרינגטון, גיא פלטין, נתנאל ארצי, רומן סורקין.

חמישיית נבחרת פולין: אלכסנדר בלצ'רובסקי, מיכאל סוקולובסקי, איגור מיליצ'יץ', ג'ורדן לויד, מתאוש פוניטקה.

הפולנים פתחו בסערה ועלו ל-2:11 מהיר אחרי 3 וחצי דקות עם נקודות של פוניטקה ובלצ'רובסקי, אדם אריאל צימק בשלשה והחזיר את הישראלים למשחק. מיליצ'יץ' דייק מרחוק והגדיל את הפער הפולני, שגרם לבית הלחמי לקחת פסק זמן. לויד קלע, סורקין הגיב מהר עם 4 רצופות, אריאל הוסיף והוריד ל-5 בלבד, אך אולניאק ופלוטה מיד פתחו בבליץ ובלאט צלף שלשה מנגד והוריד את ישראל מהרבע במינוס 8.

ים מדר ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

רבע שני: 42:55 לפולין

בלצ'רובסקי פתח את הרבע עם 4 נק' כשקרינגטון צולף שלשה בתווך, פוניטקה הוסיף 2 מהקו והעלה את הפולנים לדו ספרתי. חמש רצופות של מיליצ'יץ' אחרי נק' של מנקו הגדילו את ההפרש עד ל-14 ושלחו את בית הלחמי לפסק זמן נוסף. שלשה של קרינגטון ונקודות של ארצי החזירו את הישראלים ואחרי חילופי נקודות לויד קלע 5 רצופות וקבע 27:42 לפולנים. סורקין צלף מרחוק, פלוטה מיד ענה בצד השני, בלאט דייק מהקו, אך לויד בלצ'רובסקי ופלוטה קבעו יתרון 17. הפולנים הגיעו ליתרון שיא של 18, אך שלשה של קרביץ ואחת מהקו של מדר סגרו את הרבע על 13 בלבד.

רבע שלישי: 60:80 לפולין.