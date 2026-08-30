גלריה דולב אזולאי במאבק על הכדור ( שחר גרוס )

האם הפועל ראשון לציון תשמור על מאזן מושלם? הקבוצה מעיר היין מארחת בשעה זו את מ.ס כפר קאסם במוקד המחזור השלישי בליגה הלאומית, בו נערכים כעת חמישה משחקים במקביל. על הפרק גם מפגש בין מכבי הרצליה להפועל כפ"ס. כל העדכונים לפניכם.

הפועל ראשל"צ - מ.ס כפר קאסם 1:2

הכתומים פתחו את הליגה עם 0:2 על הפועל כפ"ס ולאחר מכן הגיע 1:2 על מכבי קריית גת, כך שהם מקווים לסיים את הערב בפסגה לפחות זמנית. כפר קאסם שפתח את הליגה בהפסד 2:0 להפועל כפר שלם, רוצה להמשיך את המומנטום מה-0:4 על הפועל עכו.

שחקני הפועל ראשון לציון ( שחר גרוס )

שחקני מ.כ כפר קאסם ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון וכפר קאסם ( שחר גרוס )

אלעד בראון ( שחר גרוס )

דקה 3, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ליתרון 0:1: שי קונסטנטין העביר רוחב נפלא מהאגף הימני ודולב אזולאי כבש מקרוב.

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 7, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:2: אזיקיאל הנטי קיבל את הכדור, התגבר פיזית על מספר שחקני הגנה ובעט מצוין לרשת.

אזיקיאל הנטי חוגג ( שחר גרוס )

אזיקיאל הנטי חוגג ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים ( שחר גרוס )

שחקני מ.כ כפר קאסם מאוכזבים ( שחר גרוס )

דקה 59, שער! מ.ס כפר קאסם צימקה ל-2:1: האורחת בדרך לחזור? סאמח מרעב קיבל כדור נהדר ברחבה וסיים עם גול אדיר.

ירון הוכנבוים מאמן כפר קאסם הורחק לאחר על שחקנה של ראשל"צ, אורי צעדון.

מכבי הרצליה - הפועל כפ"ס 1:0

המארחים רוצים להשכיח את ההפסד 3:2 להפועל רעננה במחזור האחרון, אבל לפחות הם ניצחו במחזור הפתיחה את עירוני מודיעין. כפ"ס הגיעה למחחזור השלישי אחרי שני הפסדים, כולל תבוסה 4:1 למודיעין.

דקה 5, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: אור רויזמן הרים כדור נייח נהדר ורואי בוגאנים כבש.

הפועל כפר שלם - מ.ס קריית ים 2:3

שתי הקבוצות ניצחו במחזור הראשון ולאחר מכן ספגו הפסדים. כפר שלם מקווה להתאושש מה-3:1 מול בני יהודה, בעוד קריית ים רוצה להשאיר מאחור את ה-1:0 מול מכבי בני ריינה.

דקה 15, שער! הפועל כפר שלם עלתה ליתרון 0:1: יניב מזרחי ניצל טעות קשה של השוער וגם הכניע אותו עם הגול הראשון במשחק.

דקה 24, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: מתן בית יעקב החל במהלך נהדר וגם סיים אותו עם צ'יפ נפלא לרשת.

דקה 34, שער! מ.ס קריית ים צימקה ל-2:1: סקו סילה קיבל את הכדור בתוך הרחבה ומטווח קצר כבש.

דקה 60, שער! מ.ס קריית ים השוותה ל-2:2: לאחר תרגיל מצוין בקרן, הכדור הגיע לאופק אטיאס שדחק מקרוב.

דקה 79, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-2:3: יואב חוניו ביצע פעולה נהדרת וסיים עם בעיטה טובה לרשת.

מכבי יפו - מכבי אחי נצרת 2:1

האצטדיון בנס ציונה מפגיש שתי קבוצות שמחפשות נקודות ראשונות בליגה העונה. יפו חטפה 6:2 מקריית ים ולאחר מכן הפסידה 1:0 לאשדוד, ואחי נצרת עדיין בלי שער זכות אחרי הפסדים 2:0 לרעננה ו-1:0 להפועל עפולה.

דקה 18, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ליתרון 0:1: לאחר קרן, מוחמד סבאח נגח אל הרשת וכבש את שערה הראשון של קבוצתו העונה.

דקה 19, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: היתרון החזיק פחות מדקה, שגיב אלבז הבקיע והחזיר את המשחק למצב של תיקו.

דקה 45+1, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ל-1:2: בתום התקפת מעבר של האורחת, סבאח מצא נהדר את אלפרדו פרנסיס שגבר על שחקן הגנה והקפיץ מעל השוער אל הרשת.

דקה 75: שגיב אלבז שכבש את השער של מכבי יפו הורחק אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני.

עירוני מודיעין - מכבי קריית גת 1:0

אחרי הרביעייה מול כפ"ס, מודיעין מקווה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף. היריבה הדרומית רוצה להתאושש מההפסד להפועל ראשל"צ.