גלריה ים מדר ( עמית ברמן איגוד הכדורסל )

המחזור השני של שלב המוקדמות השני של המונדובאסקט נערך בשעה זו, כאשר נבחרת ישראל פוגשת את לטביה, בתקווה לצאת עם תוצאה טובה שתשאיר סיכוי להמשך.

כזכור, הבחורים של אריאל בית הלחמי נחלו בשבוע שעבר הפסד כואב במיוחד בדמות 106:86 לנבחרת פולין המצוינת, שלמעשה גרם לכך שהנבחרת איבדה סיכוי ריאלי להעפיל לשלב הבא. כעת הם מקווים להשיג את הניצחון מול הלטבים, שאולי יוכל להשאיר תקווה.

בצד השני של המתרס נמצאת לטביה, שגם היא נחלה תבוסה כואבת במחזור הראשון עם 115:80 מהדהד לקרואטיה. כעת היא מקווה לשים את התבוסה מאחוריה ולהתאושש דווקא מול הבחורים בכחול לבן.

שתי הנבחרות לא נפגשו בעשור האחרון, כאשר הפעם האחרונה הייתה אי שם בשנת 2014, אז הנבחרת הישראלית יצאה עם ידה על העליונה בזכות 86:94 בתום 40 דקות.

גיא פלטין בחימום ( צילום: עמית ברמן איגוד הכדורסל )

רומן סורקין בחימום ( צילום: עמית ברמן איגוד הכדורסל )

קאדין קריגטון בחימון ( צילום: עמית ברמן איגוד הכדורסל )

רבע ראשון: לטביה - ישראל: 22:21

החמישייה של נבחרת לטביה: רוברטס בלומברגס, ארטורס שטראוטינס, קלאבס קווארס, ריצ'ארדס לוואז, קריסטרס זוריקס.

החמישייה של נבחרת ישראל: רומן סורקין, ליאור קררה, ים מדר, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ.

המשחק נפתח בקצב גבוה, כשישראל נראתה נחושה ואגרסיבית מהפתיחה. יאיר קרביץ סיפק חטיפה שהובילה להתקפה מהירה, ים מדר המשיך את המומנטום עם חדירה וסחיטת עבירה, וליאור קריירה הוסיף קליעה מחוץ לקשת. גם בהמשך ישראל המשיכה לחפש את המשחק המהיר, אך התקשתה לדייק מבחוץ. לטביה, מצדה, נשענה בעיקר על ריהארדס לומאזס וקריסטרס זוריקס, שהצליחו לייצר נקודות ולשמור את המשחק צמוד, אך החבורה של אריאל בית הלחמי לא נבהלה, הגיבה פעם אחר פעם והמשיכה לשחק באינטנסיביות בשני צדי המגרש.

רבע שני: לטביה - ישראל: 41:41

הכחולים-לבנים ניסו לייצר לעצמם הזדמנויות, אך הכדור סירב להיכנס, ואיתי שגב המשיך להילחם מתחת לסל ולא ויתר על אף כדור. המארחים ניסו לנצל את הרגעים האלה כדי לשמור על השליטה, אך ההגנה הישראלית עמדה בלחץ והצליחה להפריע להתקפות שלהם. בהמשך החלה ההתעוררות של הנבחרת, ורומן סורקין סיים מהלך קרוב לסל וים מדר הוסיף פעולה אישית שהכניסה רוח חדשה למשחק. גם שגב סיפק מהלך עוצמתי בצבע, והחבורה של אריאל בית הלחמי הגבירה את הלחץ וגרמה ללטבים לאבד את הסדר. ככל שהדקות חלפו, ישראל נראתה מחוברת ובטוחה יותר, בעוד לטביה התקשתה למצוא תשובות ונאלצה להתמודד עם המומנטום שהחל לעבור לצד השני.

רבע שלישי: לטביה - ישראל: 58:67