המחזור השני של הליגה האיטלקית נמשך הערב (ראשון), כשנאפולי נכנעה 2:1 לקומו בביתה. החבורה מדרום איטליה רושמה הפסד ראשון לעונה, בעוד הקבוצה של ססק פברגאס עם ניצחון הבכורה של ב-2026/27.
כיאה למפגש בין שתי מועמדות ללכת רחוק, ההתמודדות נפתחה בקצב גבוה בעיקר מצד האורחת, שבאה על שכרה בזכות שער של מרטין בטורינה בדקה ה-17. רסמוס הוילון עוד הצליח לאזן זמנית אחרי חצי שעה של משחק בבעיטה חדה מחוץ לרחבה, אבל בנו של שחקן העבר של בני יהודה, מטה, הוסיף לשער שלו בישול כשבדקה ה-34 לחץ ברחבת הפרטנופיי הובילה לחטיפה ומסירה שלו אל אנסטסיוס דוביקאס, שהשיב את היתרון ללריאני.
התכולים ניסו למצוא את השוויון כשמסימיליאנו אלגרי שלח כלים התקפיים למגרש, אבל המאמן שנגדו, ססק פברגאס הגיב בהתאם והצליח לנטרל זאת. לבסוף, לורנצו לוקה הצליח למצוא את סטניסלב לובוטקה, שבתרגיל יפה הצליח למצוא את הרשת, אבל השער נפסל בעקבות נבדל של החלוץ רב הקומה.