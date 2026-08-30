כיאה למפגש בין שתי מועמדות ללכת רחוק, ההתמודדות נפתחה בקצב גבוה בעיקר מצד האורחת, שבאה על שכרה בזכות שער של מרטין בטורינה בדקה ה-17. רסמוס הוילון עוד הצליח לאזן זמנית אחרי חצי שעה של משחק בבעיטה חדה מחוץ לרחבה, אבל בנו של שחקן העבר של בני יהודה, מטה, הוסיף לשער שלו בישול כשבדקה ה-34 לחץ ברחבת הפרטנופיי הובילה לחטיפה ומסירה שלו אל אנסטסיוס דוביקאס, שהשיב את היתרון ללריאני.