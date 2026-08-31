גלריה דור תורג'מן ( רויטרס )

המשחקים ב-MLS נמשכו גם בלילה (בין ראשון לשני) בהשתתפות של שלושה ישראלים: דור תורג'מן כבש בניצחון ניו אינגלנד על קולומבוס קרו, עיליי פיינגולד נכנס כמחליף ורן בנימין עלה מהספסל בקאמבק הדרמטי של דאלאס מול סנט לואיס סיטי.

קולומבוס - ניו אינגלנד 3:1

תורג'מן שפתח בהרכב ושיחק 87 דקות, סיפק את רגע השיא שלו בדקה ה-41 במצב של 1:1. קרלס חיל שלח מסירה חכמה לרחבה והחלוץ הישראלי הפציץ לחיבורים כדי להשלים מהפך ולקבוע 1:2 רגע לפני ההפסקה. זה המשחק השני ברציפות שתורג'מן כובש ויש לו שישה שערים ושישה בישולים ב-22 מחזורים.

מי שפתח את חגיגת השערים במשחק היה דווקא ברייס מנדס שהעלה את קולומבוס יתרון מוקדם כבר בדקה ה-8, לאחר בישול של מוחמד פארסי. אבל ניו אינגלנד השתלטה לחלוטין על כר הדשא, שלטה בקצב והפכה את התוצאה. בדקה ה-32 ממאדו פופאנה נגח קרן של חיל לעברו של מאט פולסטר, שהשווה ל-1:1.

המחצית השנייה הייתה במעמד צד אחד בלבד, כשניו אינגלנד שולטת במגרש. השער השלישי הגיע הגיע בדקה ה-79: פייטון מילר בן ה-18 מסר לאחור לחיל, שכבש שער גדול בנגיעה עם הקפצה מעל השוער מתוך הרחבה. פיינגולד נכנס כמחליף בדקה ה-89.

דור תורג'מן וקרלס חיל ( רויטרס )

סנט לואיס - דאלאס 3:3

בנימין נכנס כמחליף בדקה ה-59 במשחק המשוגע של הקבוצה מטקסס. כבר בדקה הרביעית סנט לואיס עלתה ליתרון: סיימון בקר קיבל כדור ארוך, הסתובב וכבש. דאלאס הגיבה בדקה ה-18 משער מקרי: שאק מור שחרר בעיטה ברגל ימין שהפגיעה במגן ג'אזייל אורוסקו והוסטה היישר לפינה הימנית העליונה.

המחצית הראשונה המשיכה בקצב גבוה ובדקה ה-43 סנט לואיס חזרה להוביל: ג'ונתן סירואי הדף בעיטה של בקר, אך דניאל אדלמן היה ראשון לריבאונד ודחק מקרוב את ה-1:2. בדקה ה-64 המארחת כבר עלתה ליתרון מבטיח של 1:3: מתפרצת מהירה הסתיימה במסירת רוחב של קונראד ואלם אל קרלו הולס, שגלגל בקלילות לשער חשוף.