המשחקים ב-MLS נמשכו גם בלילה (בין ראשון לשני) בהשתתפות של שלושה ישראלים: דור תורג'מן כבש בניצחון ניו אינגלנד על קולומבוס קרו, עיליי פיינגולד נכנס כמחליף ורן בנימין עלה מהספסל בקאמבק הדרמטי של דאלאס מול סנט לואיס סיטי.
קולומבוס - ניו אינגלנד 3:1
תורג'מן שפתח בהרכב ושיחק 87 דקות, סיפק את רגע השיא שלו בדקה ה-41 במצב של 1:1. קרלס חיל שלח מסירה חכמה לרחבה והחלוץ הישראלי הפציץ לחיבורים כדי להשלים מהפך ולקבוע 1:2 רגע לפני ההפסקה. זה המשחק השני ברציפות שתורג'מן כובש ויש לו שישה שערים ושישה בישולים ב-22 מחזורים.
מי שפתח את חגיגת השערים במשחק היה דווקא ברייס מנדס שהעלה את קולומבוס יתרון מוקדם כבר בדקה ה-8, לאחר בישול של מוחמד פארסי. אבל ניו אינגלנד השתלטה לחלוטין על כר הדשא, שלטה בקצב והפכה את התוצאה. בדקה ה-32 ממאדו פופאנה נגח קרן של חיל לעברו של מאט פולסטר, שהשווה ל-1:1.
המחצית השנייה הייתה במעמד צד אחד בלבד, כשניו אינגלנד שולטת במגרש. השער השלישי הגיע הגיע בדקה ה-79: פייטון מילר בן ה-18 מסר לאחור לחיל, שכבש שער גדול בנגיעה עם הקפצה מעל השוער מתוך הרחבה. פיינגולד נכנס כמחליף בדקה ה-89.
סנט לואיס - דאלאס 3:3
בנימין נכנס כמחליף בדקה ה-59 במשחק המשוגע של הקבוצה מטקסס. כבר בדקה הרביעית סנט לואיס עלתה ליתרון: סיימון בקר קיבל כדור ארוך, הסתובב וכבש. דאלאס הגיבה בדקה ה-18 משער מקרי: שאק מור שחרר בעיטה ברגל ימין שהפגיעה במגן ג'אזייל אורוסקו והוסטה היישר לפינה הימנית העליונה.
המחצית הראשונה המשיכה בקצב גבוה ובדקה ה-43 סנט לואיס חזרה להוביל: ג'ונתן סירואי הדף בעיטה של בקר, אך דניאל אדלמן היה ראשון לריבאונד ודחק מקרוב את ה-1:2. בדקה ה-64 המארחת כבר עלתה ליתרון מבטיח של 1:3: מתפרצת מהירה הסתיימה במסירת רוחב של קונראד ואלם אל קרלו הולס, שגלגל בקלילות לשער חשוף.
סנט לואיס כבר ראתה את הניצחון באופק, אך בדקה ה-81 החל הקאמבק של האורחת. סבסטיאן איבאגה נגח פנימה כדור רוחב מדויק של חואקין ואליינטה וצימק ל-3:2. הרגע הגדול של המשחק הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן: בדקה ה-97 פטר מוסא מצא במסירה טובה את לוגן פארינגטון פנוי בצד שמאל של הרחבה, והחלוץ בעט בנגיעה לפינה הימנית ופנימה.