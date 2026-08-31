נהוראי דבוש חוגג עם דור מיכה ( חג'אג' רחאל )

המחזור השלישי בליגה הלאומית נמשך הערב (שני) עם חגיגה גדולה ושלושה מפגשים מעניינים. במוקד עמד קרב היורדות הטריות מליגת העל, כשבני ריינה אירחה את מ.ס אשדוד לדו קרב מסקרן. בנוסף, בני יהודה התארחה אצל הפועל עכו במטרה לשמור על מאזן מושלם ולהיצמד לפסגה. כמו כן, הפועל עפולה פגשה את הפועל רעננה לקרב ישיר בין שתי קבוצות שהגיעו להתמודדות כשהן החזיקו במאזן נקי מאיבוד נקודות, במטרה להישאר בחלק העליון של הטבלה.

בני ריינה - מ.ס אשדוד 2:1

אחרי הפסד במחזור הבכורה וניצחונות במחזור האחרון לשתי היורדות הטריות של הליגה הלאומית, הן נפגשו במטרה להצטרף למאבקי הצמרת. בדקה ה-13 מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 0:1 לאחר התקפה מסודרת בה מאור ישילירמק מסר אל עבר הייפורד בואן, שבהרמה מרשימה מצא את ראשו של אבנעזר ממאטה שסיים מקרוב. בדקה ה-31 אשדוד הכפילה ל-0:2 כשלאחר איבוד כדור בהגנה, נהוראי דבוש חטף, דהר קדימה ומול רוי ששון כבש באחד על אחד. בדקה ה-77 בני ריינה צימקה ל-2:1 לאחר שעאיד חבשי לא התקשה וכבש מבעיטת עונשין מ-11 מטרים, בפנדל שנוי במחלוקת.

גלריה שחקני מ.ס אשדוד ( חג'אג' רחאל )

שחקני מכבי בני ריינה ( חג'אג' רחאל )

גיא ויזנגר ( חג'אג' רחאל )

ליאור ראובן ( חג'אג' רחאל )

דקה 13, שער! מ.ס אשדוד עולה ליתרון 1:0: לאחר התקפה מסודרת, מאור ישילירמק מסר כדור אל עבר הייפורד בואן, שבעזרת הרמה מרשימה מצא את ראשו של אבנעזר ממאטה, שסיים מקרוב.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים ( חג'אג' רחאל )

דקה 31, שער! מ.ס אשדוד מכפילה את היתרון ל-2:0: לאחר איבוד כדור בהגנת בני ריינה, נהוראי דבוש חטף את הכדור, דהר קדימה ומול רוי ששון כבש באחד על אחד.

נהוראי דבוש חוגג עם דור מיכה ( חג'אג' רחאל )

אלי טמם מקבל תדרוך מניר ביטון לאחר השער ( חג'אג' רחאל )

אוהד חזות מול דור מיכה ( חג'אג' רחאל )

דקה 77, שער! בני ריינה צימקה ל-2:1: עאיד חבשי ניגש לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, לא התקשה וכבש את השער המצמק.

ראזי אבו חמדאן בפנדל ( חג'אג' רחאל )

עיאד חבשי חוגג ( חג'אג' רחאל )

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים בסיום ( חג'אג' רחאל )

שחקני מכבי בני ריינה מאוכזבים בסיום ( חג'אג' רחאל )

הפועל עכו - בני יהודה 3:0

הזהובים רצו להישאר מושלמים בתום שלושה מחזורים ולעמוד בציפיות ועשו זאת, בעוד המארחת קיוותה להשיג ניצחון בכורה העונה. בדקה ה-42 בני יהודה עלתה ל-0:1 כאשר סתיו נחמני התמקם נהדר ברחבה ונגח אל רשתו של רון אפפלד. בתוך תוספת הזמן (45+2) בני יהודה הכפילה ל-0:2 כשבן הדדי הכניס את הכדור לרשת עם ראשו מבישול נהדר של סהר דבח. בדקה ה-79 סתיו נחמני עבר שני שחקני הגנה בתרגיל חכם והכניע את אפפלד כדי להגדיל ל-0:3. בדקה ה-83 סהר דבח השאיר את בני יהודה בעשרה שחקנים לאחר שראה כרטיס אדום אך זה לא השפיע על תוצאת המשחק.

דקה 42, שער! בני יהודה עולה ליתרון 1:0: סתיו נחמני התמקם נהדר ברחבת הפועל עכו ונגח אל רשתו של רון אפפלד.

דקה 45+2 שער! בני יהודה מכפילה את היתרון ל-2:0: הפעם זה היה בן הדדי עם ראשו שהכניס את הכדור לרשת מבישול נהדר של סהר דבח.

דקה 79, שער! בני יהודה מגדילה את יתרונה ל-3:0: סתיו נחמני עבר שני שחקני הגנה של עכו בתרגיל חכם והכניע את רון אפפלד.

דקה 83: סהר דבח משאיר את בני יהודה בעשרה שחקנים לאחר שראה את הכרטיס האדום.

הפועל עפולה - הפועל רעננה 2:3

הקבוצה מהעמק פגשה את האדומים מהשרון לקרב ישיר בין שתי קבוצות מושלמות על הפסגה של הליגה. בדקה השמינית עפולה עלתה ל-0:1 כשחלוץ אחמד ח'לאילה מצא את הפרצה והכניע את טמיר סטולר עם ראשו. בדקה ה-12 עפולה הכפילה ל-0:2 לאחר שאילון אלימלך דייק עם ראשו מכדור קרן, ובדקה ה-18 אותו אלימלך כבש שוב עם הראש מול סטולר והשלים צמד מהיר ל-0:3. בתוספת הזמן רועי רבינוביץ' של המארחים ראה כרטיס אדום, ובדקה ה-75 מוחמד אדמס הורחק והשאיר את עפולה בתשעה שחקנים. רעננה צימקה לאחר מכן ל-2:3 עם שני פנדלים מדויקים של פיטר מייקל בדקות 76 ו-85 אך זה לא הספיק לשוויון דרמטי.

דקה 8, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1: החלוץ אחמד ח'לאילה הצליח למצוא את הפרצה בהגנה כאשר הכניע את טמיר סטולר עם ראשו.

דקה 12, שער! הפועל עפולה מכפילה את יתרונה ל-0:2: לאחר כדור קרן של המארחים , אילון אלימלך דייק מול הרשת עם ראשו והכפיל את היתרון.

דקה 18, שער! הפועל עפולה מגדילה את היתרון ל-0:3: לא עבר זמן רב מאז השער הקודם, ואילון אלימלך כבש שוב עם הראש מול השוער טמיר סטולר והשלים צמד מהיר.

דקה 45+2: כרטיס אדום להפועל עפולה כאשר רועי רבינוביץ' רואה את האדום ומשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

דקה 75: כרטיס אדום נוסף להפועל עפולה כאשר מוחמד אדמס הוא זה שרואה את האדום ומשאיר את קבוצתו עם תשעה שחקנים!.

דקה 76, שער! הפועל רעננה מצמקת ל-1:3: פנדל לאורחת, פיטר מייקל ניגש לבעוט ודייק מהנקודה הלבנה.

דקה 85, שער! הפועל רעננה מתקרבת, וצימקה ל-2:3: פנדל נוסף לזכות האורחת, פיטר מייקל הכניע שוב את נתנאל דלויה.