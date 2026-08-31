המחזור השני בליגה האיטלקית נמשך גם הערב (שני), כשבמוקד, רומא השיגה ניצחון שני ברצף ושמרה על מאזן מושלם עם שש נקודות משש, אחרי 0:4 גדול על לצ'ה. בשעה זו נערך משחק נוסף, כשאטאלנטה מארחת את בולוניה.

המחזור השני בליגה האיטלקית נמשך גם הערב (שני), כשבמוקד, רומא השיגה ניצחון שני ברצף ושמרה על מאזן מושלם עם שש נקודות משש, אחרי 0:4 גדול על לצ'ה. בשעה זו נערך משחק נוסף, כשאטאלנטה מארחת את בולוניה.

המחזור השני בליגה האיטלקית נמשך גם הערב (שני), כשבמוקד, רומא השיגה ניצחון שני ברצף ושמרה על מאזן מושלם עם שש נקודות משש, אחרי 0:4 גדול על לצ'ה. בשעה זו נערך משחק נוסף, כשאטאלנטה מארחת את בולוניה.