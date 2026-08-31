המחזור השני בליגה האיטלקית נמשך גם הערב (שני), כשבמוקד, רומא השיגה ניצחון שני ברצף ושמרה על מאזן מושלם עם שש נקודות משש, אחרי 0:4 גדול על לצ'ה. בשעה זו נערך משחק נוסף, כשאטאלנטה מארחת את בולוניה.
לצ'ה - רומא 4:0
אחרי שחגגה במחזור הפתיחה 0:4 על פיורנטינה, הג'יאלארוסי המשיכו בטירוף בפתיחת העונה עם תוצאה זהה גם הערב, בדרך לשש משש ולמקום הראשון בתום שני מחזורים. דונייל מאלן כבש צמד מהיר כבר אחרי 23 דקות, סולה הצטרף לחגיגה שתי דקות לאחר מכן. בדקה ה-65 רודריגו מורה השלים את הריבעי וחתם את תוצאת המשחק. לצ'ה סופגת הפסד ראשון העונה, כשעומרי גאנדלמן לא שותף.