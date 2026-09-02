גלריה שחקני באיירן מינכן ( IMAGO )

באיירן מינכן התארחה הערב (רביעי) אצל אוסנברוק מהליגה השנייה בגרמניה, במסגרת הסיבוב הראשון של הגביע הגרמני. האלופה פתחה רע ונקלעה לפיגור מוקדם, אך הארי קיין עם צמד שערים, תום בישוף ומייקל אוליסה הפכו את התוצאה, והובילו את הבווארים לשלב הבא.

כאמור, המשחק נפתח בהפתעה גדולה, כשהמארחת עלתה ליתרון כבר בדקה החמישית. לאחר הרחקה לא טובה של הגנת הבווארים, רובין מייסנר השתלט על הכדור ושחרר וולה אדיר מכ-30 מטרים היישר לחיבורים של יונאס אורביג, בדרך ל-0:1 סנסציוני. באיירן התקשתה להיכנס לעניינים בדקות הראשונות, אך ככל שהמחצית התקדמה השתלטה על הקצב והחלה לייצר מצבים.

בדקה ה-18 הגיע השוויון, כשכדור עומק נהדר של ג'ושוע קימיך מצא את הארי קיין, שקבע 1:1. שש דקות בלבד לאחר מכן הבווארים כבר השלימו את המהפך: איבוד כדור של אוסנברוק הוביל למסירה גדולה של מייקל אוליסה ללואיס דיאס, שנעצר אצל השוער, אך טום בישוף עט על הריבאונד ושלח את הכדור לפינה הרחוקה בדרך ל-1:2. עד להפסקה באיירן המשיכה ללחוץ, קימיך סיפק שוב ושוב כדורים מסוכנים לרחבה, ובתוספת הזמן יונאס קרומריי מנע מאוליסה להגדיל את היתרון, והמחצית הסתיימה ב-1:2 לטובת אלופת גרמניה.

שחקני אונסבורק חוגגים ( IMAGO )

מייקל אוליסה עם הכדור ( IMAGO )

המחצית השנייה של המשחק נפתחה בשליטה של באיירן, שהחזיקה הרבה יותר בכדור מיריבתה אך לא הצליחה לתרגם את השליטה בכדור למצבי הבקעה. בדקה ה-72 הבאוורים הצליחו להגדיל את היתרון. איבוד כדור בהגנת אוסנברוק הותיר את המארחת חשופה, הכדור הגיע למייקל אוליסה, והצרפתי הקפיץ באומנות מעל קרומריי בדרך ל-1:3.

יונתן טה בנגיחה ( IMAGO )

נת'ניאל בראון עם הכדור ( IMAGO )

הארי קיין וג'ושוע קימיך חוגגים ( IMAGO )