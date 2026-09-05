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ענאן חלאילי עם הכדורענאן חלאילי עם הכדור
ענאן חלאילי עם הכדור
(IMAGO)
המחזור השלישי של הליגה האנגלית נמשך בשעה זו, כשקריסטל פאלאס וענאן חלאילי מחפשים נקודות ראשונות אצל פולהאם, מנצ'סטר סיטי רוצה לרשום 9 מ-9 כשהיא מארחת את קובנטרי, טוטנהאם רוצה להתאושש משני ההפסדים האחרונים מול נוטינגהאם פורסט, ברייטון מתארחת אצל לידס וסנדרלנד יוצאת למשחק חוץ מול ברנטפורד.

פולהאם - קריסטאל פאלאס 1:2

הנשרים מגיעים אחרי שני הפסדים במחזורי הפתיחה, כשהאחרון היה על סף התבוסה עם 4:1 למנצ'סטר סיטי, הם יוצאים לקרייבן קוטג' במטרה לרשום נקודות בכורה. מנגד, המארחת גם כן עדיין ללא נקודות לזכותה שכן היא הפסידה במחזורי הפתיחה לסנדרלנד (1:0) ולצ'לסי (3:2).
דאיצ'י קמאדה מול אנטוני רובינסוןדאיצ'י קמאדה מול אנטוני רובינסון
דאיצ'י קמאדה מול אנטוני רובינסון
(IMAGO)
דקה 11: שער! פולהאם עלתה ל-0:1! ג'ושוע קינג מצא את עצמו בעמדה נהדרת בתוך הרחבה וירה כדור חזק לרשת!
ג'יימס קינג חוגגג'יימס קינג חוגג
ג'יימס קינג חוגג
(IMAGO)
שחקני פולהאם חוגגיםשחקני פולהאם חוגגים
שחקני פולהאם חוגגים
(IMAGO)
דקה 35: שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1! מהלך אישי מבריק של טייריק מיצ'ל שחדר לרחבה מאגף שמאל וסיים עם כדור חד לפינה הקרובה!
טייריק מיצ'ל חוגג עם אדי אנקטיהטייריק מיצ'ל חוגג עם אדי אנקטיה
טייריק מיצ'ל חוגג עם אדי אנקטיה
(IMAGO)
דקה 42: שער! פולהאם עלתה ל-1:2! סזאר פלאסיוס היה בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לעוט על כדור חוזר ובקלילות לשלוח אותו לרשת!
השער של סזאר פלאסיוסהשער של סזאר פלאסיוס
השער של סזאר פלאסיוס
(IMAGO)

מנצ'סטר סיטי - קובנטרי 0:1

למרות ההפסד הכואב לארסנל במגן הקהילה, החבורה של אנצו מארסקה פתחה ברגל ימין את הליגה עם שני ניצחונות חלקים יחסית, והיא תקווה לא להסתבך מול העולה החדשה ולרשום 9 מ-9. מן העבר השני, האורחת מגיעה אחרי הפסד בקרב העולות החדשות מול האל סיטי (1:0) והיא עדיין מחפשת נקודות פרמייר ליג ראשונות אחרי 25 שנים.
אנצו פרננדס במאבק עם מייסון קלארקאנצו פרננדס במאבק עם מייסון קלארק
אנצו פרננדס במאבק עם מייסון קלארק
(IMAGO)
דקה 26: שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1! אנטואן סמניו הגביה כדור נפלא לרחבה, ארלינג הולאנד עט על הכדור ועם נגיחה וירטואוזית הרשית את הראשון!
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגיםשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים
(IMAGO)

נוטינגהאם פורסט - טוטנהאם 0:0

התרנגולים נמצאים בבעיה, אחרי 2 עונות בהן היו במאבקי הירידה הם קיוו לפתוח את העונה ברגל ימין, אבל המציאות רחוקה שנות אור מהציפיות. החבורה של רוברטו דה זרבי עדיין ללא שער זכות ועם 0 נקודות בליגה, והיא תקווה לשנות את המצב מול הקבוצה של אוליבר גלסנר, שמצידה רוצה לחזור לנצח אחרי ה-2:2 האדיר מול ליברפול באנפילד.
ליאם דלאפ במאבקליאם דלאפ במאבק
ליאם דלאפ במאבק
(IMAGO)

תוצאות נוספות:

ברייטון - לידס 1:0 ברנטפורד - סנדרלנד 0:0