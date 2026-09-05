גלריה ענאן חלאילי עם הכדור ( IMAGO )

המחזור השלישי של הליגה האנגלית נמשך בשעה זו, כשקריסטל פאלאס וענאן חלאילי מחפשים נקודות ראשונות אצל פולהאם, מנצ'סטר סיטי רוצה לרשום 9 מ-9 כשהיא מארחת את קובנטרי, טוטנהאם רוצה להתאושש משני ההפסדים האחרונים מול נוטינגהאם פורסט, ברייטון מתארחת אצל לידס וסנדרלנד יוצאת למשחק חוץ מול ברנטפורד.

פולהאם - קריסטאל פאלאס 1:2

הנשרים מגיעים אחרי שני הפסדים במחזורי הפתיחה, כשהאחרון היה על סף התבוסה עם 4:1 למנצ'סטר סיטי, הם יוצאים לקרייבן קוטג' במטרה לרשום נקודות בכורה. מנגד, המארחת גם כן עדיין ללא נקודות לזכותה שכן היא הפסידה במחזורי הפתיחה לסנדרלנד (1:0) ולצ'לסי (3:2).

דאיצ'י קמאדה מול אנטוני רובינסון ( IMAGO )

דקה 11: שער! פולהאם עלתה ל-0:1! ג'ושוע קינג מצא את עצמו בעמדה נהדרת בתוך הרחבה וירה כדור חזק לרשת!

ג'יימס קינג חוגג ( IMAGO )

שחקני פולהאם חוגגים ( IMAGO )

דקה 35: שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1! מהלך אישי מבריק של טייריק מיצ'ל שחדר לרחבה מאגף שמאל וסיים עם כדור חד לפינה הקרובה!

טייריק מיצ'ל חוגג עם אדי אנקטיה ( IMAGO )

דקה 42: שער! פולהאם עלתה ל-1:2! סזאר פלאסיוס היה בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לעוט על כדור חוזר ובקלילות לשלוח אותו לרשת!

השער של סזאר פלאסיוס ( IMAGO )

מנצ'סטר סיטי - קובנטרי 0:1

למרות ההפסד הכואב לארסנל במגן הקהילה, החבורה של אנצו מארסקה פתחה ברגל ימין את הליגה עם שני ניצחונות חלקים יחסית, והיא תקווה לא להסתבך מול העולה החדשה ולרשום 9 מ-9. מן העבר השני, האורחת מגיעה אחרי הפסד בקרב העולות החדשות מול האל סיטי (1:0) והיא עדיין מחפשת נקודות פרמייר ליג ראשונות אחרי 25 שנים.

אנצו פרננדס במאבק עם מייסון קלארק ( IMAGO )

דקה 26: שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1! אנטואן סמניו הגביה כדור נפלא לרחבה, ארלינג הולאנד עט על הכדור ועם נגיחה וירטואוזית הרשית את הראשון!

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים ( IMAGO )

נוטינגהאם פורסט - טוטנהאם 0:0

התרנגולים נמצאים בבעיה, אחרי 2 עונות בהן היו במאבקי הירידה הם קיוו לפתוח את העונה ברגל ימין, אבל המציאות רחוקה שנות אור מהציפיות. החבורה של רוברטו דה זרבי עדיין ללא שער זכות ועם 0 נקודות בליגה, והיא תקווה לשנות את המצב מול הקבוצה של אוליבר גלסנר, שמצידה רוצה לחזור לנצח אחרי ה-2:2 האדיר מול ליברפול באנפילד.

ליאם דלאפ במאבק ( IMAGO )

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