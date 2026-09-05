הפועל תל אביב ניצחה הערב (שבת) 83:94 את פרטיזן בלגרד במשחק ההכנה השלישי שלה בקדם העונה. האדומים-לבנים פתחו את המשחק במאלה ארינה שבבלגרד עם אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, זאק לידיי, ואסיליה מיציץ' ודן אוטורו. פרטיזן בלגרד מצידה עלתה בחמישייה עם לוקה וילדוזה, מריו נאקיץ', טוניה ג'קירי, דריק וויליס ואלסנדרו פאיולה.
הרבע הראשון הסתיים ב-15:19 לטובת הפועל תל אביב, כשבראיינט ודן אוטורו קלעו חמש וארבע נקודות בהתאמה. ברבע השני איש וויינרייט עלה על הפרקט ונכנס לעניינים עם שמונה נקודות, ואסיליה מיציץ' המשיך את הקצב ההתקפי של האדומים-לבנים ודן אוטורו תרם גם הוא. הפועל ירדה למחצית ביתרון 40:41, כשקבוצתו של פנארויה שלטה בקרב על הלוחות.
במחצית השנייה תומאש סאטורנסקי נכנס גם הוא לעניינים. חניכיו של איטודיס הצליחו לצמצם את הפער בקרב על הריבאונד והרבע השלישי הסתיים בשוויון 64:64. ברבע הרביעי ואסיליה מיציץ' המשיך ביכולת הטובה, אנטוניו בלייקני המשיך בהתעוררות ההתקפית שלו והאדומים-לבנים סגרו את הסיפור עם ניצחון שלישי בהכנה מתוך שלושה משחקים, הפעם מול יריבת יורוליג, בתוצאה 83:94. בראיינט, שסיים את המשחק עם 14 נקודות, הוביל רשימת קלעים שבה שישה שחקנים סיימו בספרות כפולות.
קלעו להפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט 14 נקודות (7 ריב', 3 אס'), אנטוניו בלייקני, איש וויינרייט ו-ואסילייה מיציץ' 13 כ"א, טאי אודיאסה 12, דניאל אוטורו 10 (7 ריב'), תומאש סאטורנסקי 9, זאק לידיי 8 ואמיר קופי 2.
ג'ייקוב טופין, קאדין קרינגטון ויוג'ין ג'רמן שותפו ולא קלעו, עוז בלייזר ופרדריק בורדיון לא שותפו.
קלעו לפרטיזן בלגרד: לוקה וילדוזה 12 נקודות, ג'ופרי לאברן ואית'ן תומפסון 10 כ"א, ניקולה טנאסקוביץ' וקרליק ג'ונס 9 כ"א, טוניה ג'קירי 8, דרק וויליס 7, מריו נאקיץ' 6, קייל אלמן ג'וניור 5, בנדיה סאי 4 ואורוש מיאילוביץ' 3