הפועל תל אביב ניצחה הערב (שבת) 83:94 את פרטיזן בלגרד במשחק ההכנה השלישי שלה בקדם העונה. האדומים-לבנים פתחו את המשחק במאלה ארינה שבבלגרד עם אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, זאק לידיי, ואסיליה מיציץ' ודן אוטורו. פרטיזן בלגרד מצידה עלתה בחמישייה עם לוקה וילדוזה, מריו נאקיץ', טוניה ג'קירי, דריק וויליס ואלסנדרו פאיולה.

הפועל תל אביב ניצחה הערב (שבת) 83:94 את פרטיזן בלגרד במשחק ההכנה השלישי שלה בקדם העונה. האדומים-לבנים פתחו את המשחק במאלה ארינה שבבלגרד עם אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, זאק לידיי, ואסיליה מיציץ' ודן אוטורו. פרטיזן בלגרד מצידה עלתה בחמישייה עם לוקה וילדוזה, מריו נאקיץ', טוניה ג'קירי, דריק וויליס ואלסנדרו פאיולה.

הפועל תל אביב ניצחה הערב (שבת) 83:94 את פרטיזן בלגרד במשחק ההכנה השלישי שלה בקדם העונה. האדומים-לבנים פתחו את המשחק במאלה ארינה שבבלגרד עם אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, זאק לידיי, ואסיליה מיציץ' ודן אוטורו. פרטיזן בלגרד מצידה עלתה בחמישייה עם לוקה וילדוזה, מריו נאקיץ', טוניה ג'קירי, דריק וויליס ואלסנדרו פאיולה.

הרבע הראשון הסתיים ב-15:19 לטובת הפועל תל אביב, כשבראיינט ודן אוטורו קלעו חמש וארבע נקודות בהתאמה. ברבע השני איש וויינרייט עלה על הפרקט ונכנס לעניינים עם שמונה נקודות, ואסיליה מיציץ' המשיך את הקצב ההתקפי של האדומים-לבנים ודן אוטורו תרם גם הוא. הפועל ירדה למחצית ביתרון 40:41, כשקבוצתו של פנארויה שלטה בקרב על הלוחות.

הרבע הראשון הסתיים ב-15:19 לטובת הפועל תל אביב, כשבראיינט ודן אוטורו קלעו חמש וארבע נקודות בהתאמה. ברבע השני איש וויינרייט עלה על הפרקט ונכנס לעניינים עם שמונה נקודות, ואסיליה מיציץ' המשיך את הקצב ההתקפי של האדומים-לבנים ודן אוטורו תרם גם הוא. הפועל ירדה למחצית ביתרון 40:41, כשקבוצתו של פנארויה שלטה בקרב על הלוחות.

הרבע הראשון הסתיים ב-15:19 לטובת הפועל תל אביב, כשבראיינט ודן אוטורו קלעו חמש וארבע נקודות בהתאמה. ברבע השני איש וויינרייט עלה על הפרקט ונכנס לעניינים עם שמונה נקודות, ואסיליה מיציץ' המשיך את הקצב ההתקפי של האדומים-לבנים ודן אוטורו תרם גם הוא. הפועל ירדה למחצית ביתרון 40:41, כשקבוצתו של פנארויה שלטה בקרב על הלוחות.