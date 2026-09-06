ליגת ה-MLS בעיצומה וגם הליגיונרים הישראלים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה מעבר לים. סייד אבו פרחי אומנם עדיין לא נכלל בסגל קולורדו ראפידס, אך ישנם שחקנים ששיחקו הלילה (בין שבת לראשון).
דאלאס - ספורטינג קנזס סיטי 3:4
חגיגת שערים ב"דרבי הישראלי" בין רן בנימין ודאלאס לספורטינג קנזס סיטי ואור בלוריאן. אקס הפועל תל אביב עלה מהספסל בדקה ה-75 וזכה להיות על המגרש בזמן שער הניצחון של פטר מוסה בפנדל בדקה ה-97, בעוד אקס הפועל באר שבע מנגד השלים 90 דקות.
שארלוט - יוסטון דינמו 0:0
צמד הישראלים, שנמצאים בכושר נהדר, ליאל עבדה ועידן טוקלומטי, הפעם לא מצאו את הרשת, ושארלוט הסתפקה בנקודה במשחקה הביתי מול הקבוצה מהמקום השני במערב. אשלי ווסטווד הותיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקה ה-72, מה שהקשה עליה עוד יותר. עבדה הוחלף בדקה ה-71, בעוד טוקלומטי הוחלף ארבע דקות לאחר מכן.
לוס אנג'לס גלקסי - ניו אינגלנד רבולושן 1:2
אחרי שלושה משחקים, ניו אינגלנד רבולושן חזרה להפסיד. מרקו רויס כבש בפנדל למארחת, בעוד רוברט טיילור הוסיף מבישול של הירווינג לוזאנו וקארלס חיל הצליח לצמק רק בפנדל בתוספת הזמן. דור תורג'מן עלה בהרכב והוחלף בדקה ה-80, בעוד עיליי פיינגולד, שמתאושש מפציעה, עלה מהספסל בדקה ה-85.