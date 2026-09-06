ליגת ה-MLS בעיצומה וגם הליגיונרים הישראלים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה מעבר לים. סייד אבו פרחי אומנם עדיין לא נכלל בסגל קולורדו ראפידס, אך ישנם שחקנים ששיחקו הלילה (בין שבת לראשון).

ליגת ה-MLS בעיצומה וגם הליגיונרים הישראלים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה מעבר לים. סייד אבו פרחי אומנם עדיין לא נכלל בסגל קולורדו ראפידס, אך ישנם שחקנים ששיחקו הלילה (בין שבת לראשון).

ליגת ה-MLS בעיצומה וגם הליגיונרים הישראלים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה מעבר לים. סייד אבו פרחי אומנם עדיין לא נכלל בסגל קולורדו ראפידס, אך ישנם שחקנים ששיחקו הלילה (בין שבת לראשון).

חגיגת שערים ב"דרבי הישראלי" בין רן בנימין ודאלאס לספורטינג קנזס סיטי ואור בלוריאן. אקס הפועל תל אביב עלה מהספסל בדקה ה-75 וזכה להיות על המגרש בזמן שער הניצחון של פטר מוסה בפנדל בדקה ה-97, בעוד אקס הפועל באר שבע מנגד השלים 90 דקות.

חגיגת שערים ב"דרבי הישראלי" בין רן בנימין ודאלאס לספורטינג קנזס סיטי ואור בלוריאן. אקס הפועל תל אביב עלה מהספסל בדקה ה-75 וזכה להיות על המגרש בזמן שער הניצחון של פטר מוסה בפנדל בדקה ה-97, בעוד אקס הפועל באר שבע מנגד השלים 90 דקות.

חגיגת שערים ב"דרבי הישראלי" בין רן בנימין ודאלאס לספורטינג קנזס סיטי ואור בלוריאן. אקס הפועל תל אביב עלה מהספסל בדקה ה-75 וזכה להיות על המגרש בזמן שער הניצחון של פטר מוסה בפנדל בדקה ה-97, בעוד אקס הפועל באר שבע מנגד השלים 90 דקות.