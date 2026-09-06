גלריה אוראל באייה שומר על הכדור ( ראובן שוורץ )

המחזור הרביעי בליגה הלאומית נפתח בשעה זו עם חמישה משחקים, כשבמוקד מ.ס אשדוד מארחת את הפועל כפר שלם למפגש מסקרן בין שתי קבוצות ששואפות להמשיך את הניצחונות ולהתבסס בצמרת הטבלה. במקביל, הפועל עפולה מנסה לשמור על המאזן המושלם מול מכבי יפו, הפועל רעננה פוגשת את הפועל כפר סבא, מכבי אחי נצרת מארחת את בני ריינה ומ.ס קריית ים מתמודדת מול הפועל עכו.

מ.ס אשדוד - הפועל כפר שלם 0:2

שתי קבוצות עם שש נקודות נפגשות לקרב מסקרן, כאשר אשדוד מגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, האחרון שבהם 1:2 על בני ריינה. כפר שלם התאוששה מההפסד לבני יהודה עם 2:3 דרמטי על קריית ים, וכעת שתיהן מחפשות ניצחון נוסף שיאפשר להן להישאר צמודות לחבורת הצמרת.

מאמן מ.ס אשדוד, גיא ויזינגר, מדריך את שחקניו ( ראובן שוורץ )

דקה 19: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: אילי טמם ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים, קפטן הביתיים בעט פנדל שטוח וחד לפינה הימנית ורשם שער בכורה העונה בליגה.

שחקני הפועל כפר שלם באים בטענות לעומר עזר ( ראובן שוורץ )

אילי טמם מדייק מהנקודה הלבנה ( ראובן שוורץ )

אילי טמם מודה על שער הבכורה בליגה ( ראובן שוורץ )

דקה 27: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: נהוראי דבוש בביצוע אישי נהדר! התקפה מהירה של האשדודים הגיעה אל הכישרון הצעיר, שמסף הרחבה שלח כדור מסובב אל חיבורי הפינה העליונה הרחוקה.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים את היתרון הכפול ( ראובן שוורץ )

הקהל האשדודי שהגיע לתמוך בקבוצתם ( ראובן שוורץ )

מאמן הפועל כפר שלם, נועם שוהם, על הקווים ( ראובן שוורץ )

אור דסה עם הכדור ( ראובן שוורץ )

דקה 53: כרטיס אדום! עבאס סמארי הורחק מהמשחק לאחר שביצע כניסה חזקה עם רגל קדימה שננעצה ברגלו של אבעזר ממאטה, והותיר את קבוצתו בחיסרון מספרי בנוסף לפיגור על לוח התוצאות.

הפועל עפולה - מכבי יפו 0:0

הפועל עפולה היא אחת הקבוצות המרשימות בפתיחת העונה, עם שלושה ניצחונות ושלוש נקודות נוספות שהשאירו אותה במאזן מושלם. אחרי ה-2:3 הדרמטי על הפועל רעננה, הקבוצה מהעמק פוגשת את מכבי יפו, שמצידה עדיין ללא נקודות אחרי שלושה הפסדים וזקוקה בדחיפות לתוצאה שתוציא אותה לדרך חדשה.

הפועל רעננה - הפועל כפר סבא 0:2

רעננה איבדה במחזור האחרון את המאזן המושלם שלה לאחר הפסד 3:2 להפועל עפולה, אך היא עדיין נמצאת בחלק העליון עם שש נקודות. כפר סבא, מנגד, הגיעה לניצחון הבכורה שלה עם 0:2 על מכבי הרצליה ומנסה להמשיך במומנטום בדרבי השרון ולהתקרב גם היא לצמרת.

דקה 3: שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: פיטר מייקל כבש את שערו החמישי לעונה. אמיר ברקוביץ' עם פעולה נהדרת בקצה הרחבה, העביר מסירת רוחב לאזור הנקודה הלבנה משם החלוץ הלוהט בעט אל הרשת בקלילות.

דקה 16: שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: הראל ליכטנשטיין הגביה כדור מכ-30 מטרים אל עבר הרחבה, נתנאל חגאני הסתנן מאחורי כל ההגנה, נגח מקרוב אל הרשת והכפיל את היתרון עבור הביתיים.

מ.ס קריית ים - הפועל עכו 0:2

קריית ים פתחה את העונה עם שישייה מרשימה מול מכבי יפו, אך מאז רשמה שני הפסדים רצופים ומנסה לעצור את הרצף השלילי מול הקהל הביתי. הפועל עכו מגיעה במצב מורכב עוד יותר, כשהיא עדיין מחפשת נקודות ראשונות העונה אחרי פתיחה קשה, כולל הפסד 3:0 לבני יהודה במחזור האחרון.

דקה 3: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: איתי בוגנים נשלח בכדור עומק ארוך, שחקן הרכש החדש חלף על פני השוער, ובעט פנימה מול שער חשוף בדרך ליתרון מוקדם.

דקה 33: שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: לאחר שליאב פרדה הוכשל בתוך הרחבה, ארתור אלייניקוב ניגש אל הפנדל. הקפטן בעט בחוזקה מהנקודה הלבנה אל הפינה הימנית והכפיל את היתרון של קבוצתו.

מכבי אחי נצרת - מכבי בני ריינה 2:0

אחי נצרת מגיעה להתמודדות אחרי שהשיגה במחזור האחרון את נקודותיה הראשונות העונה, עם 1:2 על מכבי יפו, ומקווה לחבר ניצחון שני ברציפות. מנגד, בני ריינה נעצרה עם הפסד 2:1 למ.ס אשדוד אחרי שניצחה קודם לכן את קריית ים, וכעת מנסה לשוב למסלול החיובי ולהתקרב לצמרת.

דקה 5: שער! מכבי בני ריינה עלתה ל-0:1: מג'ד חורי סיפק פריצה מהירה באגף שמאל והעביר מסירת רוחב מדויקת שהותירה את אוהד ברזילי לבדו מול השוער. האחרון לא נלחץ מהמעמד, וכבש בנגיעה את שער הבכורה שלו בליגה לעונה.