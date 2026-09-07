גלריה מיכאל פיסטינר במאבק ( לילך וויס-רוזנברג )

אחרי שנפתח אמש (ראשון), המחזור הרביעי בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו עם עוד שלושה משחקים במקביל. במוקד - בני יהודה והפועל ראשון לציון, שתי קבוצות שפתחו את העונה במאזן מושלם, נפגשות ראש בראש. בנוסף, מ.ס כפר קאסם מארחת את עירוני מודיעין, ומכבי קרית גת פוגשת את מכבי הרצליה.

בני יהודה - הפועל ראשון לציון 0:0

הכתומים משכונת התקווה מוליכים את הטבלה בתום שלושה מחזורים, כשפתחו את העונה בצורה נהדרת. עם ניצחונות מרשימים בדמות 1:4 על ריינה, 1:3 על כפר שלם ו-0:3 על הפועל עכו, החבורה של אלי לוי רוצה להמשיך במומנטום הנהדר.

מנגד, גם הקבוצה מעיר היין מרוצה מאוד מהפתיחה שלה, כשגם היא במאזן מושלם עם שלושה ניצחונות. אחרי 0:2 על הפועל כפר סבא, ופעמיים 1:2 על מכבי קרית גת ומ.ס כפר קאסם, החבורה של אלעד בראון רוצה לעלות למקום הראשון על חשבון המארחת.

טקס הפרידה מאלמוג בוזגלו לפני המשחק ( לילך וויס-רוזנברג )

אוהדי בני יהודה ( לילך וויס-רוזנברג )

מ.ס כפר קאסם - עירוני מודיעין 0:0

המארחת פתחה עונה עם שני הפסדים וניצחון אחד, ורוצה שלוש נקודות כדי לצבור מומנטום. מנגד, האורחים פתחו עם הפסד במחזור הראשון, אך התעשתו עם ארבע משש בשני המחזורים האחרונים ורוצים להמשיך במומנטום החיובי.

מכבי קרית גת - מכבי הרצליה 0:0