המחזור השישי בליגת המשנה באנגליה נערך בשעה זו עם הלגיונרים שלנו, כאשר ווסטהאם ומנור סולומון מתארחים אצל בולטון, ובמקביל דניאל פרץ וסאות'המפטון מארחים את סוונסי.

המחזור השישי בליגת המשנה באנגליה נערך בשעה זו עם הלגיונרים שלנו, כאשר ווסטהאם ומנור סולומון מתארחים אצל בולטון, ובמקביל דניאל פרץ וסאות'המפטון מארחים את סוונסי.

המחזור השישי בליגת המשנה באנגליה נערך בשעה זו עם הלגיונרים שלנו, כאשר ווסטהאם ומנור סולומון מתארחים אצל בולטון, ובמקביל דניאל פרץ וסאות'המפטון מארחים את סוונסי.