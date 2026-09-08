המחזור השישי בליגת המשנה באנגליה נערך בשעה זו עם הלגיונרים שלנו, כאשר ווסטהאם ומנור סולומון מתארחים אצל בולטון, ובמקביל דניאל פרץ וסאות'המפטון מארחים את סוונסי.
בולטון - ווסטהאם 1:1
אחרי שלא הצליחו לנצח בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, הפטישים נכנסו לקצב עם שני ניצחונות במחזורים האחרונים וכעת הם מקווים לחבר שלישי ברציפות, במטרה להתבסס בצמרת. המארחת מנגד, תקועה בתחתית עם שלושה הפסדים רצופים ומקווה להתאושש מול סולומון, שפותח על הספסל, וחבריו.
סאות'המפטון - סוונסי 0:2
עם שתי תוצאות תיקו רצופות, דניאל פרץ והקדושים ניצבים בחלק התחתון של הצ'מפיונשיפ, וכעת הם מקווים לחזור למסלול הניצחונות מול מוליכת הליגה, שבחמישה משחקים טרם הפסידה ורשמה שלושה ניצחונות לצד שתי תוצאות תיקו.