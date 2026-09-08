גלריה בובאקר קמארה וניקול טרסולדי במאבק על הכדור ( IMAGO )

הרגע הגדול שלו כל אוהדי הכדורגל ברחבי אירופה חיכו לו סוף סוף הגיע. ליגת האלופות חוזרת בשעה זו עם שני המשחקים המוקדמים של המחזור הראשון, כאשר במוקד אסטון וילה מתארחת בבלגיה אצל קלאב ברוז', א.א.ק אתונה מארחת את לאסק לינץ האוסטרית.

קלאב ברוז' - אסטון וילה 3:1

הקבוצה של אונאי אמרי מגיעה להתמודדות בבלגיה כשהיא חבולה ופצועה, וטרם השיגה ניצחון במשחק רשמי העונה. הבלגים מנגד, נמצאים בכושר נהדר עם ארבעה ניצחונות מתוך חמישה משחקים בליגה המקומית, ויודעים שזה הזמן שלהם להפתיע. בשנה שעברה נפגשו הקבוצות בשמינית הגמר של המפעל, אז האנגלים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 1:6 בסיכום שני המפגשים.

שחקני שתי הקבוצות בעלייה לדשא ( IMAGO )

דקה 11: שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: השער הראשון בליגת האלופות לעונת 2026/27! דריבל נהדר של פאו טורס שהתחיל עמוק בשטח המגרש שלו, והגיע עד סף רחבת היריבה, נגמר במסירה חכמה לג'ון מקגין. האחרון ניצל את המצב הקורץ, סובב בדיוק רב בעיטה לפינה הרחוקה והעלה את האנגלים ליתרון מוקדם.

פאו טורס עם הכדור ( IMAGO )

ג'ון מקגין חוגג את השער המהיר ( IMAGO )

ג'ון מקגין מאושר ( IMAGO )

דקה 19: שער! קלאב ברוז' השוותה ל-1:1: יאן וירג'ילי להטט באגף השמאלי והעביר כדור רוחב חד לכיוון הנקודה הלבנה. הוגו וטלסן התמקם נהדר ושלח בנגיעה כדור חזק לפינה התחתונה שהחזיר את המארחת למשחק.

דקה 22: שער! אסטון וילה עלתה ל-1:2: קצב נפלא בבלגיה! ז'ואאו גומס ניצל את הרפיון בהגנת היריבה, חדר לרחבה ופרגן במסירת צ'יפ לאמיליאנו בואנדיאה. הארגנטינאי דייק מקרוב והחזיר את היתרון לאורחת.

אמיליניו בואנדיה בבעיטה ( IMAGO )

שחקני אסטון וילה חוגגים ( IMAGO )

דקה 44: שער! אסטון וילה עלתה ל-1:3: טעות אדירה של יאן זומר. התקפה מהירה של האנגלים התחילה שוב אצל טורס, ששלח כדור ארוך של כ-50 מטרים לניקולס ג'קסון. החלוץ ניצל יציאה רעה של השוער השווייצרי, בכדי לחלוף על פניו ולגלגל את הכדור לרשת מול שער חשוף.

יאן זומר, טעות קשה שלו סיבכה את קבוצתו לפני הירידה להפסקה ( IMAGO )

א.א.ק אתונה - לאסק לינץ 0:1

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות בכושר נפלא, כשהיוונים רשמו בשלושה משחקי ליגה שני ניצחונות ותוצאת תיקו, ומנגד האוסטרים מוליכים בבטחה את טבלת הליגה המקומית עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מתוך חמישה משחקים. מי תצא עם ידה על העליונה הערב?

שחקני הקבוצות עם מנגינת ליגת האלופות ברקע ( IMAGO )

ברנבס וארגה עם הכדור ( IMAGO )

אוהדי אאק אתונה ( IMAGO )

מרקו ניקוליץ' ( IMAGO )