הרגע הגדול שלו כל אוהדי הכדורגל ברחבי אירופה חיכו לו סוף סוף הגיע. ליגת האלופות חוזרת בשעה זו עם שני המשחקים המוקדמים של המחזור הראשון, כאשר במוקד אסטון וילה מתארחת בבלגיה אצל קלאב ברוז', א.א.ק אתונה מארחת את לאסק לינץ האוסטרית.
קלאב ברוז' - אסטון וילה 3:1
הקבוצה של אונאי אמרי מגיעה להתמודדות בבלגיה כשהיא חבולה ופצועה, וטרם השיגה ניצחון במשחק רשמי העונה. הבלגים מנגד, נמצאים בכושר נהדר עם ארבעה ניצחונות מתוך חמישה משחקים בליגה המקומית, ויודעים שזה הזמן שלהם להפתיע. בשנה שעברה נפגשו הקבוצות בשמינית הגמר של המפעל, אז האנגלים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 1:6 בסיכום שני המפגשים.
דקה 11: שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: השער הראשון בליגת האלופות לעונת 2026/27! דריבל נהדר של פאו טורס שהתחיל עמוק בשטח המגרש שלו, והגיע עד סף רחבת היריבה, נגמר במסירה חכמה לג'ון מקגין. האחרון ניצל את המצב הקורץ, סובב בדיוק רב בעיטה לפינה הרחוקה והעלה את האנגלים ליתרון מוקדם.
דקה 19: שער! קלאב ברוז' השוותה ל-1:1: יאן וירג'ילי להטט באגף השמאלי והעביר כדור רוחב חד לכיוון הנקודה הלבנה. הוגו וטלסן התמקם נהדר ושלח בנגיעה כדור חזק לפינה התחתונה שהחזיר את המארחת למשחק.
דקה 22: שער! אסטון וילה עלתה ל-1:2: קצב נפלא בבלגיה! ז'ואאו גומס ניצל את הרפיון בהגנת היריבה, חדר לרחבה ופרגן במסירת צ'יפ לאמיליאנו בואנדיאה. הארגנטינאי דייק מקרוב והחזיר את היתרון לאורחת.
דקה 44: שער! אסטון וילה עלתה ל-1:3: טעות אדירה של יאן זומר. התקפה מהירה של האנגלים התחילה שוב אצל טורס, ששלח כדור ארוך של כ-50 מטרים לניקולס ג'קסון. החלוץ ניצל יציאה רעה של השוער השווייצרי, בכדי לחלוף על פניו ולגלגל את הכדור לרשת מול שער חשוף.
א.א.ק אתונה - לאסק לינץ 0:1
שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות בכושר נפלא, כשהיוונים רשמו בשלושה משחקי ליגה שני ניצחונות ותוצאת תיקו, ומנגד האוסטרים מוליכים בבטחה את טבלת הליגה המקומית עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מתוך חמישה משחקים. מי תצא עם ידה על העליונה הערב?
דקה 21: שער! א.א.ק אתונה עלתה ל-0:1: הביתיים זכו לבעיטה חופשית על סף הרחבה. הקשר הרומני, רזבאן מארין, ניגש אל הכדור וסובב בעיטה נהדרת שנעצרה רק בחיבורי הרשת.