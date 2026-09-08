אנטואן סמניו ( IMAGO )

אחרי כל הציפייה הנה זה הגיע. מחזור הפתיחה בשלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו עם שלל משחקים מרתקים. במוקד, מנצ'סטר סיטי מתארחת אצל פורטו. בנוסף, דורטמונד מארחת את ויאריאל וגם ריאל בטיס פוגשת את ליל.

פורטו - מנצ'סטר סיטי 0:0

המארחת מגיעה להתמודדות בדרגאו בכושר נפלא, היא בפסגת הליגה הפורטוגלית עם מאזן מושלם לאחר חמשת מחזורי הפתיחה. הקבוצה של פרנצ'סקו פריולי זכתה הסופר קאפ המקומי ובמסגרת הליגה כבשה 11 שערי זכות לעומת אחד בודד שהיא ספגה.

מנגד, התכולים באים למשחק ללא פפ גוארדיולה שהוביל אותם בעשור האחרון במפעל הבכיר ביבשת, כולל זכייה בעונת 2022/23. תחת אנזו מארסקה, הסיטיזנס הובסו 3:0 במגן הקהילה על ידי ארסנל, אבל בליגה הם עם מאזן מושלם לאחר שלושת המשחקים הראשונים.

בורוסיה דורטמונד - ויאריאל 0:0

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שפתחה את העונה עם שני ניצחונות ליגה מול המבורג והופנהיים, ביניהם היא הביסה 0:5 בגביע ועוד לפני כן הפסידה 2:1 לבאיירן מינכן בסופר קאפ הגרמני.

מן העבר השני, הצוללת הצהובה באה למשחק החוץ הקשה לאחר פתיחת עונה זוועתית מצידה. הקבוצה שסיימה בעונה שעברה במקום השלישי בליגה הספרדית, החלה את דרכה בזירה המקומית עם שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים בארבעת מחזורי הפתיחה, שכאמור עדיין אין ברשותה אפילו ניצחון אחד.

ליל - ריאל בטיס 0:1

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שפתחה בצורה טובה את העונה בזירה המקומית. הקבוצה של דווידה אנצ'לוטי ניצחה את שני משחקי החוץ הראשונים שלה לעונה בליגה, כשביניהם היא סיימה ב-2:2 ביתי עם פאריס סן ז'רמן שביצעה קאמבק מטורף בתוספת הזמן.

מנגד, האנדלוסים באים לאחר הניצחון הגדול 0:1 על ריאל מדריד. החבורה של מנואל פלגריני פתחה את העונה עם 9 נקודות מתוך 12, כשכאמור גברה על הבלאנקוס וגם על ולנסיה וריאל סוסיאדד. לעומת זאת, הירוקים-לבנים הובסו 5:2 מול לבאנטה.