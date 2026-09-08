יובל זוסמן ( מדיה הפועל ירושלים )

גביע ווינר סל 2026 יוצא לדרכו בשעה זו עם שני מפגשים מעניינים. במוקד, העולה החדשה מכבי אשדוד מארחת את הפועל ירושלים - מי שזכתה בתואר בעונה שעברה - למפגש במסגרת בית ד'. בנוסף, עירוני קריית אתא מארחת את עירוני נס ציונה.

מכבי אשדוד - הפועל ירושלים 00:00

אחרי שהשלימה עליית ליגה שנה שנייה ברציפות, הקבוצה הדרומית מתייצבת למשחק הראשון שלה בעונת 2026/27 עם סגל וצוות אימון בראשות המאמן דן קציר, שעבור מרבית שחקניו תהיה זו הופעת בכורה בטורניר קדם-העונה. למעשה, רק לשלושה שחקנים בסגל יש היסטוריה בליגת ווינר סל: שון דאוסון, עומר בן דוד וזיו וייסמן. לצהובים מעיר הנמל חמישה זרים, שגם עבורם תהיה זו עונה ראשונה בליגה הבכירה בישראל: רוברט טרנר, אייזיאה היל, קודוס וואהב, אוגוסטין רוביט ומרקיז מקדאפי. הראשון שבהם - טרנר - הוא היחיד שנשאר מהסגל שהעלה את אשדוד ליגה.

אחרי עונה שהסתיימה בהדחה בחצי גמר הפלייאוף ובאכזבה נוספת באירופה, הקבוצה מהבירה ביצעה בקיץ שינויים משמעותיים. המאמן הסרבי סשה אוברדוביץ' החליף את יונתן אלון, ולסגל השחקנים צורפו שישה זרים חדשים: דבונטה קאקוק, דייויד רודי, ג'יילן סמית', שייק מילטון, דושאן מילטיץ' וקני לופטון ג'וניור. יחד עם הישראלים הבכירים, ובראשם הקפטן יובל זוסמן, הם ינסו להוביל את הירושלמים לפתיחת קמפיין ברגל ימין. מי שלא יוכל לסייע לקבוצה הוא ה-MVP של הליגה בשנתיים האחרונות, ג'ארד הארפר, שנפצע באימון לפני כשבועיים וצפוי להיעדר עוד מספר חודשים.

החמישייה של מכבי אשדוד: רוברט טרנר, אייזיאה היל, אוגוסטין רוביט, קודוס וואהב וזיו וייסמן

החמישייה של הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, שייק מילטון, דושאן מילטיץ', רועי הובר ודייויד רודי

עירוני קריית אתא - עירוני נס ציונה 00:00

הקבוצה של אלדד בנטוב הבטיחה את הישארותה בליגת ווינר סל בזכות ניצחון על יריבתה במחזור האחרון של העונה הסדירה, ולקמפיין החדש היא מגיעה עם סגל שעבר מתיחת פנים, בתקווה להימנע מעוד מאבקי תחתית. שלושה זרים חדשים - הולאנד וודס, נייקי סיבאנדה ודייויד גרין - הצטרפו לסנטר ברנדן מדלי-בייקון, שהרשים בארבע הופעותיו בשלהי העונה הקודמת עם ממוצעים של 16.8 נקודות ו-11.3 ריבאונדים. תומר אסייג ויובל לוין צפויים להוביל את השלד הישראלי, אליו הצטרפו בין היתר מקסים פילוננקו, ג'ורדן כהן ודניאל שרון.

אחרי עונה קשה שהסתיימה בהופעה בבית התחתון, החבורה מלב המושבה שואפת לקמפיין חיובי הרבה יותר. לשם כך צירפה שלושה זרים בעלי רזומה עשיר בכדורסל האירופי - פריס לי, ג'ייקוב וויילי ופרדי גילספי - שהצטרפו לברייס בראון ולג'קסון רואו. גם הסגל הישראלי של המאמן פול קורסארו עבר שינויים משמעותיים, עם הצטרפותם של אדם אריאל, נועם דוברת ובניה סרור. את העונה שעברה פתחה עירוני נס ציונה עם שמונה הפסדים רצופים, כולל ארבעה בגביע ווינר סל, והיא כמובן מקווה לפתוח את הדרך החדשה באולם רמז ברגל ימין.

החמישייה של עירוני קריית אתא: נייקי סיבאנדה, יובל לוין, דניאל שרון, תומר אסייג וברנדן בייקון