גלריה ענאן חלאילי ( IMAGO )

הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי נפתח הערב (שלישי), כשבמוקד קריסטל פאלאס, ללא ענאן חלאילי, ניצחו 0:3 את מידלסבורו והעפילו לשלב הבא, בורנמות' גברה 0:4 על לינקולן, האל סיטי נכנעה 1:0 לסנדרלנד וברדפורד יצאה עם ידה על העליונה מול לייטון עם 1:2.

קריסטל פאלאס - מידלסבורו 0:3

הנשרים לא התקשו מול הקבוצה מליגת המשנה, למרות שחלאילי נותר על הספסל, כשכבר בדקה ה-37 יורגן לארסן העלה אותם ליתרון, ובתחילת המחצית השנייה גם השלים צמד (53'), ודאיצ'י קמאדה (71') קבע את תוצאת המשחק. הקיצוני הישראלי כאמור, לא שותף, ויקווה לקבל את הדקות שלו במשחק הליגה הקרוב מול איפסוויץ'.

בורנמות' - לינקולן 0:4

הדובדבנים פגשו גם כן קבוצה מהצ'מפיונשיפ, וגם הם לא התבלבלו והעפילו לשלב הבא. המארחת עלתה ליתרון מוקדם, כשראיין כריסטי (7') כבש את השער הראשון. הסקוטי חיכה עד הדקה ה-70 כדי להשלים צמד ובדקה ה-88 הוסיף את השלישי שלו למשחק, ריאן (90+4) חתם את המפגש עם הכרטיס לסיבוב הרביעי.

שחקני בורנמות' חוגגים ( IMAGO )

סנדרלנד - האל סיטי 0:1

עם ג'וסלין טאבי בהרכב, הקבוצה של רג'יס לה בריס ניצחה במשחק על טהרת הפרמיירליג. אחרי יותר משעה ללא שערים, שאמס א-דין טלבי (71') העלה את קבוצתו ליתרון שנשמר עד לסיום, וקבע את מקומה בסיבוב הבא.

משחקים נוספים: